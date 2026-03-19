Румен Радев: Първостепенна задача е да бъде сменен Висшия съдебен съвет и избран нов легитимен главен прокурор

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Прогресивна България“ представи основните си приоритети и програмата за управление на страната. В Националния дворец на културата президентът (2017 – 2026 г.) и лидер на формацията Румен Радев и част от икономическия екип – Александър Пулев, Константин Проданов, Иван Василев и Минко Дудев, обясниха програмата и приоритетите на формацията.

Първостепенна задача е в следващото Народно събрание да има мнозинство от две трети, да бъде сменен Висшият съдебен съвет и да бъде избран нов легитимен главен прокурор, заяви Румен Радев в началото на конференцията. Той се обяви за демонтаж на олигархичния модел и ускорено икономическо развитие.

Радев обясни, че икономическият екип на формацията е разработил но в подход за контрол на публичните финанси, базиран на изкуствен интелект.

Разработихме концепция за система за интегриран граждански мониторинг и анализ с изкуствен интелект или накратко Sigma AI, която да направи така, че всички обществени поръчки да минават предварителен контрол с изкуствен интелект, за да могат да се търсят различни проблеми в тях и да бъдат отстранявани, обясни Иван Василев.

Sigma AI ще търси проблеми не само с обществените поръчки, но и с всички други разходи, които правят публичните институции, така че да бъде минимизирана възможността за корупция, добави Василев.

Александър Пулев съобщи, че ще бъде предложено създаването на инвестиционен омбудсман. Всяка административна реформа има нужда от независим контрол и надзор и заради това ще предложим създаването на изцяло нова роля – инвестиционен омбудсман, който да защитава инвеститорите в случай на административен произвол, каза Пулев.

Ще работим с всички сили България да се превърне в държава, която ускорява иновациите чрез масово внедряване на изкуствен интелект, цялостна административна реформа, обслужване на едно гише, така че хората и бизнесът да си използват по-ефективно времето, заяви той. „България не е бедна държава, България е много лошо управлявана държава, ние знаем как“, каза още Пулев.

Относно управлението на публичните финанси Константин Проданов обясни, че тя се основава на три основни стълба – устойчивост, предвидимост и ефективност. Първо – запазване на текущата данъчна система като основен елемент от нашата конкурентоспособност. Второ – фискална дисциплина и стабилност на публичния дълг. Трето – дългосрочно планиране. В България нещата се правят на парче и без визия, ще променим това, заяви Проданов.

Светът на технологиите е много бърз, той е безмилостен – въпросът е дали България ще е печеливша или ще гледа отстрани, каза Минко Дудев. За да спечелим ни трябват правилните умения. Днес децата ни учат по програми, създадени преди ерата на смартфоните и изкуствения интелект. Светът се е променил коренно, но начинът, по който обучаваме децата си, минимално. Ще изградим програми, които са актуални със сегашната среда, фокусирани върху технологиите на утре, заяви Дудев.

Ще акцентираме върху дуалното обучение – това е модел, в който училищата и бизнесът работят ръка за ръка. Ще изградим партньорства между университети, Българската академия на науката и частния сектор. Ще насърчаваме предприемачеството, коментира още Минко Дудев.

В края на представянето на програмата Румен Радев постави като приоритети още изграждането на модерна инфраструктура, осигуряване на евтина енергия за домакинствата и бизнеса, ускорено повишаване на доходите, достъп до качествено образование, трансформиране на модела на здравеопазване от болнично лечение към профилактика и превенция, борба срещу престъпността и разпространението на наркотици и модерна армия. Четирисезонен туризъм и спортът са също сред основните приоритети.

За външната политика Радев заяви, че България трябва да допринася за засилването на съюзите, в които членува. Това вече не става само с лоялност, иска се и компетентност и воля, за да отстояваме нашия национален интерес в тези съюзи. Ако искаме съюзите да бъдат силни, трябва и държавите, които ги формират, да бъдат силни, каза още Румен Радев.

По рано пред БНР той заяви, че приоритети за „Прогресивна България“ са демонтаж на олигархичния модел на управление, ограничаване на корупционните практики и ускорено икономическо развитие на България:

„Тя лидерската битка се води от 9 години и повече. Ние непрекъснато сме били в битка и това е битката за освобождаване на България от този порочен управленски модел, който наблюдаваме всички тези години. Двама човека олицетворяват този кръг – техните снимки бяха по протестите на площадите от края на миналата година“.