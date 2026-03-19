ВКС потвърди ново обезщетение от над 60 000 лева на ген. Шивиков за осуетена мисия от полицейска регистрация

Върховният касационен съд отказа да допусне до касационно обжалване искане на ПРБ срещу присъдено обезщетение от над 60 000 лева от АС – София за вреди нанесени на ген. Димитър Шивиков от осуетено участие в мисия след незаконно обвинене и полицейска регистрация.

След поредна оправдална присъда по едно от трите си обвинения за длъжностни престъпления и не само, Шивиков поиска по ЗОДОВ да бъде копенсиран за осуетеното му участие в мисия на НАТО през 2018 г – 2019 г.

САС осъди ПРБ да му заплати 10 000 лв обезщетение за морални вреди, 25 206,71 лв.за неполучени командировъчни и вреди от неплатено допълнително възнаграждение от 1861,58 лв. за периода 02.12.2018 – 29.05.2019 г.

Софийска апелативна прокуратура оспори рашението на САС в частта за обезщетенията и пред ВКС излага съображения за тяхната неправилност и настоя за касационно преразглеждане на решението.

Отказът на ВКС

Върховните съдии след като проследяват историята на 6 -годишно обвинение, приключило с окончателна оправдателна присъда, приемат, че САС е постановил правилно и законосъобразно решение.

Касационният съд установява най-напред, че претенцията на прокуратурата срещу присъденото обезщетение за допълнително възнаграждение от 1861,58 лв. е недопустима – искът на Шивиков е граждански и с цена под 5 000 лв., не попада в изключението по чл. 280, ал. 3, т. 1 ГПК и в тази част решението САС е влязло в законна сила и но меже да се преразглежда от ВКС.

„Въззивното решение в тази част е окончателно, поради което касационната жалба се явява недопустима и следва да бъде върната, а образуваното по нея производство – прекратено“.

Понататък върховните съдии установяват, че на 15 феврурари 2017 г., генералът е бил обект на политичейска регистрация заради привличането му като обвиняем за умишлено престъплание от общ харакер . Тя е била снета след три години – на 13 март 2020 г.

Междувременно ген. Шивиков е било включен в група за участие в мисия на НАТО „Решителна подкрепа“ през 2018 – 2019 г. и по този повод му е била проведена специална подготовка.

Тъй като до 30 юли 2018 г., когато подготовката приключвала, полицейска регистрация в МВР си стояла непокътната, той е бил изключен от състава на ротата и не е взел участие в мироопазващата мисия.

Прокуратурата е отговорна за полицейската регистрация

САС е изяснил, че е налице причинно следствена между повдигнатото обвинение на генерала, последвалата полицейска регистрация и претърпените вреди, сочи ВКС.

Отказът да бъде изпратен за участие в мисията е в пряка причинноследствена връзка с наличието на

полицейска регистрация, която пък е последица от повдигнатото незаконно обвинение.

Посочил е, че полицейската регистрация не може да бъде извършена по преценка на органите на МВР (съответно на военна полиция), а само в рамките на започнало от Прокуратурата на РБ наказателно преследване за извършено престъпление.

ВКС посочва, че полицейската регистрация е част от мерките, които се предприемат срещу лицето, привлечено като обвиняем за извършено умишлено престъпление от общ характер.

Прокуратурата на РБ обаче е следвало да уведоми компетентните органи на МВР, съответно на военна полиция за служебното снемане на регистрацията, приемат и върховните съдии.

„Когато лице претърпи вреди във връзка с полицейската регистрация, извършена поради незаконно повдигнато му обвинение в извършване на престъпление или поради непредприемане на дължими действия за снемането на регистрацията, Прокуратурата на РБ носи отговорност за обезщетяване на вредите“

САС оснавателно е заключил още, че воденото срещу Шивиков наказателно производство е предизвикало негативно отражение върху психо-емоционалното му състояние, затворил се е в себе си, чувствал голям срам, уплах, бил подтиснат, под стрес, чувствал се унизен, разтревожен, изнервен.

При определяне на компенсацията е взета предвид личността на ищеца и професията му – професионален войник; завишената чувствителност на личността, съответно едно посериозно засягане на емоционалната сфера на Шивиков в сравнение с обикновения случай, търпени подигравки и коментари за личността и моралните му качества, негативни изживявания в сравнително дълъг период от време – около 6 години.

В заключение върховните съдии изтъкват, че няма противоречие между постановеното решение от въззивния съд и практиката на ВКС по приложението на чл. 52 ЗЗД.

С тези аргументи ВКС отказва касционно разглеждане на искането, а ПРБ остава задължена да заплати на генерала обзещетене за пропуснатите командировъчни пари от 25 206,71 лв., 10 000 лв. – за неимущствени вреди и 1861,58 лв. Общо – 37,067 лв.плюс лихва за всяко обезещтение от 26,654 лв.

Или размерът на новото обезщетение е за 63,721 лева

Присъжда на Шивиков и 2 403,07 евро за направени разноски по чл. 10, ал. 3 ЗОДОВ пред Върховен касационен съд.

Новото обезщетение е отделно от определената по-рано от ВКС окончателна компенсиция от 80 000 лева за воденото срещу генерал Шивиков дело за длъжностно присвояване на военно имущество.

Срещу генерала бяха водени три делата, а обвиненията срещу него паднаха едно по едно в съда.

Но те спряха кариерата му, блокираха възможността да заеме позиция в командването на НАТО и в крайна сметка го принудиха да напусне армията.

Ако това е била жалката цел, тя е постигната.