Дискусия в МП: Обществена необходимост е министрите на правосъдието да номинират кандидати за ключови позиции в съдебната власт  

De Fakto 20.03.2026 Законът, Избрано

Обществена необходимост е министрите на правосъдието да упражняват конституционното си правомощие да номинират кандидати за важните постове в съдебната власт.

Около това се обединиха професионални и граждански организации, които присъстваха на организирана в Министерството на правосъдието (МП) експертна дискусия за изработване на прозрачни критерии за номиниране на кандидати в третата власт.

Правомощието на министъра е важен инструмент за постигане баланса между властите и за избягване капсуловането на съдебната система, който трябва да бъде използван.

Същевременно предвиждането на ясни критерии и прозрачен номинационен процес биха намалили риска от политическо вмешателство.

В началото на дебата министър Андрей Янкулов постави за разискване няколко принципни въпроса, сред които: за кои позиции в съдебната власт е необходимо министрите на правосъдието да упражняват кадровите си правомощия; каква да бъде ролята в процеса на професионалните и гражданските организации; какви да бъдат критериите по същество.

Получените отговори бяха разнообразни, работата по изработването на критерии, които са сред приоритетите на служебното правителство, продължава. Правилата ще бъдат оставени в наследство на редовен кабинет.

Становище на УС на Съюза на  съдиите ТУК

