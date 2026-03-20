Председателят на Административен съд София – град за поредна година отчита ръст на делата

Ръст на постъпилите дела през 2025 г. отчитат в Административен съд София-град в сравнение с предходната година.

За периода са постъпили 13 850 дела, като за 2024 г. те са били 13 245. Това прави АССГ едно от най-натоварените съдилища в страната отчита председателят на съда.

Въпреки трудните битови условия, съдиите и съдебните служители успяха да приключат 14 219 дела, запазвайки високото ниво на професионализъм и прозрачност, казва той.

Това се дължи на екипната работа и отдадеността на всички служители, които осигуряват качествено и срочно правораздаване.

„Основният проблем и през 2025 г. остава липсата на подходящи условия за труд, които възпрепятстват оптималното функциониране на съда. Въпреки това Административен съд София-град продължава да бъде важен стълб на правосъдието в България, утвърдил се като независим, модерен и ефективен съдебен орган, който отговаря на обществените очаквания и прилага най-добрите европейски практики в правораздаването“, заяви по време на отчетното събрание председателят на АССГ Добромир Андреев.

И през 2025 г. натовареността на АССГ остана значително по-висока от тази на останалите административни съдилища в страната, като съдът продължава да бъде основен орган в решаването на сложни и обемни първоинстанционни дела.

Висящите дела към 31.12.2025 г. са 4587, което представлява намаление спрямо 4956 дела към края на 2024 г.

През 2025 г. съдът е постановил 7774 съдебни акта, подлежащи на обжалване, като обжалвани са 3133 от тях. При осъществената инстанционна проверка от Върховния административен съд 63.78 % от актовете на АССГ са потвърдени.

Данните показват, че въпреки големия обем работа и сложността на разглежданите материи, съдиите продължават да постановяват актовете си в разумни срокове.

Независимо от натовареността, през изминалата година АССГ продължи да работи за подобряване на организацията на работа и уеднаквяване на съдебната практика.

Провеждани бяха регулярни професионални обсъждания между съдиите от различните отделения с цел повишаване качеството и предвидимостта на съдебните актове.