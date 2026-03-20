Борислав Сарафов е в Хага за участие в 20-ата среща на главните прокурори на страните от ЕС

De Fakto 20.03.2026

И.ф. главен прокурор на Република България Борислав Сарафов е на работно посещение в Хага, Кралство Нидерландия, за участие в 20-ата среща на Консултативния форум на главните прокурори и директорите на службите за публично обвинение на държавите членки на Европейския съюз (ЕС).

Форумът се провежда в централата на Евроджъст и бе открит от президента на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие Михаел Шмид, съобщи пресслужбата на ПРБ.

Фокусът на тазгодишната среща е обсъждане на документ, озаглавен „Визия 2035“, чиято амбиция е да положи насоките за стратегическото планиране развитието на Евроджъст. В рамките на форума главните прокурори и директорите на публичните обвинения имат възможност да споделят своите виждания за бъдещето на организацията през следващите години.

Обект на дискусии е стремежът на агенцията да се утвърди като доверен източник на практически насоки по сложни дела, съдебни инструменти и нововъзникващите видове престъпност, както и предизвикателствата на цифровизацията и изкуствения интелект. Обсъжда се и сътрудничеството с Европол, което е ключово за оперативната ефективност и за координирани реакции при сложни и бързо развиващи се криминални явления.

Форумът дискутира и Регламентът за Евроджъст с цел неговото обновяване.

В Консултативния форум в Хага участват главни прокурори, заместник главни прокурори и представители на прокуратури на всички държави членки на Европейския съюз, националните представители в Евроджъст, представители на Европейската комисия. С видеопослание се включи и европейският комисар по въпросите на демокрацията, правосъдието, върховенството на закона и защитата на потребителите Майкъл Макграт.

 

