Отчет на Съда на ЕС за 2025 г.: висок брой образувани дела, интензивна дейност, намалена продължителност на делата

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Броят на делата, образувани пред Съда и Общия съд през 2025 г., е 1 878 спрямо 1 706 през 2024 г., това сочи отчет на Сдъа на ЕС за миналата година

От разгледените дела Съдът на ЕС и Общияj съд са приключили общо 1 898 дела през 2025 г. с уточнението, че в този отчет са взети предвид поредица от 404 съединени дела, по същество идентични, които се отчитат като едно дело.

За сравнение през 2024 г. са приключени 1 784 дела, което вече представлява изключителен брой в сравнение с предходните години, 1687 през 2023 г. и 1 666 през 2022 г.

Броят на висящите дела пред двете съдилища е 2 489, което потвърждава наблюдаваното през миналата година намаление (2 509 през 2024 г. спрямо 2 587 през 2023 г.).

Съдът

Изминалата година е белязана от значителен приток на нови дела, като бяха образувани 889 дела. Тази цифра отбелязва лек спад в сравнение с предходната година, през която са постъпили 920 дела.

Въпреки това, ако не беше реформата на Статута на Съда на Европейския съюз, с която преюдициална компетентност беше прехвърлена от Съда на Общия съд в шест специфични области, през миналата година пред Съда биха били образувани 954 дела, което е брой, близък до рекорда, постигнат през 2019 г., когато бяха регистрирани 966 дела.

През 2025 г. също е извършена интензивна правораздавателна дейност, като Съдът е приключил 774 дела, което е брой, сравним с този от предходните години (792 през 2020 г., 772 през 2021 г., 808 през 2022 г. и 783 през 2023 г.), с изключение на 2024 г., когато резултатът (862 дела) е свързан с необходимостта да бъдат приключени значителен брой дела преди напускането на съдиите, чийто мандат е изтекъл.

Средната продължителност на производствата е 16,7 месеца за всички видове дела спрямо 17,7 месеца година по-рано. Намаляването се отнася до всички видове дела: от 17,2 на 16,9 месеца за преюдициалните производства, от 21,5 на 20 месеца за преките производства и от 18,4 на 15,1 месеца за обжалванията.

В резултат на дисбаланса между броя на образуваните дела и броя на приключените дела броят на висящите дела към 31 декември 2025 г. е нараснал в сравнение с предходната година. Той възлиза на 1 322 дела спрямо 1 207 дела година по-рано.

Анализът на географския произход на преюдициалните запитвания, отправени до Съда през 2025 г.,

показва, че те произхождат от почти всички държави членки, като значителен брой преюдициални

запитвания са отправени от италианските (110 запитвания) и полските (63 запитвания) юрисдикцииii.

Общият съд

През 2025 г. Общият съд приключи най-голям брой дела в своята история за една календарна година.

Въпреки рекордния брой на образувани дела броят на висящите дела е намален до най-ниското равнище за последните 18 години.

С 989 образувани дела и увеличение от 26 % спрямо предходната година Общият съд отбеляза най-високия брой нови дела в своята история. Дори ако не се вземат предвид 65-те преюдициални запитвания, отправени в областите, прехвърлени на Общия съд в края на 2024 г., броят на 924-те преки и особени производства надвишава този от последните пет години.

По отношение на преките производства се наблюдава лек спад в броя на образуваните дела, свързани

със спорове относно правата на интелектуална собственост (257 спрямо 268 през 2024 г., или – 4 %).

Образуваните през 2025 г. дела в областта на публичната служба се увеличават значително (109 спрямо през 2024 г., или + 43 %). Тези дела представляват 11 % от всички дела, образувани през 2025 г.

В областта на държавните помощи броят на делата, образувани през 2025 г. (27), макар и малко по-висок от този през 2024 г. (23), остава под високите равнища, които Общият съд е отбелязвал в миналото. Накрая, делата в областта на конкуренцията остават на равнище, еднакво на това от 2023 г. и 2024 г., с 12 нови дела през 2025 г.

Споровете относно ограничителните мерки продължават да заемат голяма част от дейността на Общия съд, като през 2025 г. са образувани 105 нови дела (спрямо 63 през 2024 г.).

Новите дела в тази област се отнасят в по-голямата си част (84 от 105) до поредицата от ограничителни мерки, приети от Европейския съюз във връзка с войната на Русия срещу Украйна, включително тези, произтичащи от участието на Беларус, положението в Молдова, военната подкрепа на Иран за Русия или дестабилизиращите му действия, насочени срещу Съюза или неговите държави членки.

Делата в областта на икономическата и паричната политика, област, която включва по-специално

банковото право, продължават да бележат силен спад (12 образувани дела и едно дело по обжалване,

върнато от Съда през 2025 г., спрямо 33 дела, образувани през 2024 г., и 56 през 2023 г.).

Броят на приключените дела през 2025 г. е 1 527, но ако се броят като едно цяло 404-те дела, които по същество са идентични, образувани през октомври 2023 г. и приключени през декември 2025 г. (T-620/23—T1023/23), той все пак възлиза на 1 124, което представлява увеличение с 22 % спрямо 2024 г.

Това е най – високото равнище в историята на Общия съд, значително по-високо от предишния рекорд от 1 009 приключени дела, който датира от 2018 г.

Въпреки безпрецедентния приток на нови дела, Общият съд успя да намали броя на висящите дела до 1

167, което е най-ниското равнище от 2007 г. насам.

Усилията доведоха до значително съкращаване на продължителността на производствата. Всъщност, ако тази продължителност е 18,9 месеца по първични данни, в действителност тя възлиза на 16 месеца (спрямо 18,5 през 2024 г.), ако се отчитат като едно дело групата от 404 дела, по същество идентични, посочени по-горе.

По отношение на преюдициалните запитвания

2025 г. е първата пълна година след реформата на Статута на Съда на Европейския съюз, с която преюдициална компетентност е прехвърлена от Съда на Общия съд в шест специфични области.

Към Общия съд са отправени 65 преюдициални запитвания по въпроси, попадащи в неговата

компетентност. 24 от тях се отнасят до общата система за данък добавена стойност (ДДС), 18 — до

обезщетяването и оказването на помощ на пътниците при отказ на достъп на борда или закъснение или

отмяна на транспортни услуги, 8 — до Митническия кодекс, 7 — до акцизите, 7 — до тарифното класиране на стоките в комбинираната номенклатура, и 1 — до системата за търговия с квоти за емисии на парникови газове.

Преюдициалните запитвания са отправени от 17 различни държави членки.

Германия, с 21 запитвания, има най-голям принос към общия брой, следвана от Австрия и Полша, със 7 запитвания, и България, с 6.

Следва да се отбележи също, че общо 13 върховни съдилища от 13 различни държави членки са отправили запитвания, попадащи в компетентността на Общия съд.

1.Дело C-682/25, Crossryn (High Court of Justice, Лондон)

2. Големият брой запитвания от италианските юрисдикции се обяснява до голяма степен с въпросите, които тези юрисдикции поставят относно тълкуването на разпоредбите на Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила и по-специално тълкуването на понятието „сигурна страна по

произход“. Що се отнася до запитванията, отправени от полските юрисдикции, те се отнасят предимно до тълкуването на разпоредбите на Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори, или на Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 година относно договорите за потребителски кредити и за

отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета.