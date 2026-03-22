Крум Зарков: Партиите да кажат сега, преди изборите, готови ли да работят за нов ВСС и нов главен прокурор

Нито един закон, дори най-добрия, най прецизния и най справедливия не може да бъде спасен от онези, които са призвани да го прилагат, каза председателят на БСП Крум Зарков пред тв он еър.

В този ред на мисли, ние трябва още в първите дни на следащото Народно събрание да започнем с очевидностите, заяви той.

Първа очевидност: Нов Висш събен съвет– на сегашния мадатът изтече оше на 3 октовмври 2022 г.

Втора очевидност едновременно с първата: Незаконно пребиваващият на длъжността главен прокурор – от 21 юли 2025 г. той е с изтекъл срок , а ВКС обяви, че е нелегитимен на поста.

Трета очевидност : трябва да се направят поправки в законите, които всички знят кои са, но не стига достатъчно политическа воля, за да се случат.

Тези неща трябва да се заявят от политическите сили сега в предизобрнатаа кампания, за да бъдат ангажирани политиците с думата си след изборите, призова Зарков.

Досега при представянето на партия “ Прогресивна България“, доскорошният президент Румен Радев, обяви, че от първостепенно значение, е изборът на нов ВСС и нов легитимен главен прокурор.

От ПП – ДБ традиционно са заявявали, че стоят зад тези промени, но за нов ВСС са необходими 160 гласа. Затова в предложението на Зарков има за да е ясно отнапред дали партиите на от сегашното статукво партии са готови да работят за възстановяване на мандатността, като основен принцип на правовата и демократична държава, а оттам за нов и безупречен главен прокурор. Или спекулациите, които поддържат „техния “ ВСС над три години извън мандат, ще продължават.