Home / Законът / Крум Зарков: Партиите да кажат сега, преди изборите, готови ли да работят за нов ВСС и нов главен прокурор

Крум Зарков: Партиите да кажат сега, преди изборите, готови ли да работят за нов ВСС и нов главен прокурор

De Fakto 22.03.2026

Defakto.bg

Нито един закон,  дори  най-добрия, най прецизния и най справедливия  не може да бъде спасен от онези,  които са призвани да го прилагат, каза председателят на БСП Крум  Зарков пред тв он еър.

В този ред на мисли,  ние трябва още в първите дни на следащото Народно събрание   да започнем с очевидностите, заяви той.

Първа очевидност:  Нов Висш  събен съвет– на сегашния мадатът изтече оше на 3 октовмври 2022 г.

Втора очевидност едновременно с първата:  Незаконно пребиваващият на длъжността главен прокурор – от 21 юли 2025 г. той е с изтекъл  срок , а ВКС обяви, че е нелегитимен на поста.

Трета очевидност : трябва да се направят поправки в законите, които всички знят кои са, но не стига достатъчно  политическа воля,  за да се случат.

Тези неща трябва да се заявят от политическите сили сега в предизобрнатаа кампания,  за да бъдат ангажирани политиците  с думата си след изборите, призова   Зарков.

Досега при представянето на партия  “ Прогресивна България“, доскорошният президент Румен Радев,  обяви, че от първостепенно значение,  е изборът на нов ВСС и нов легитимен главен прокурор.

От ПП – ДБ традиционно са заявявали, че стоят зад  тези промени, но за нов ВСС са необходими 160 гласа. Затова в предложението на  Зарков има  за да е ясно отнапред дали партиите на от сегашното статукво партии са готови  да работят  за  възстановяване  на мандатността, като основен принцип на правовата и  демократична държава, а оттам  за  нов и  безупречен  главен прокурор. Или спекулациите, които поддържат „техния “ ВСС  над три години извън мандат,  ще продължават.

