Последни новини
Home / Законът / Апелативен съд – Варна призна конфискация на над 21, 6 милиона евро от трима българи, осъдени в Румъния

Апелативен съд – Варна призна конфискация на над 21, 6 милиона евро от трима българи, осъдени в Румъния

De Fakto 23.03.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 212 Прегледа

  Апелативен съд – Варна призна и прие за изпълнение присъда на две инстанции в Констанца, с които е постановена конфискация на значителни парични суми от трима български граждани, съобщиха оттам.

Делото пред Окръжния и Апелативния съд в Констанца е водено срещу множество лица за създаване на организирана престъпна група, укриване на данъци и пране на пари в продължавана форма. На Петър Ч. e била наложена конфискация на над 1,524 млн. евро, на Иван И. – над 19, 442 млн. евро и на Здравко Г. – 679 042 евро.

Властите в северната ни съседка са поискали признаване на санкциите от българския съд. Тримата обжалваха решенията на Окръжния съд във Варна, с които е била призната и приета за изпълнение присъдата на съда в Констанца.

Производството е по реда на Закона за признаване изпълнение и изпращане на актове за конфискация и решения за налагане на финансови санкции и на Регламент (ЕС) 2018/1805 на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на актове за обезпечаване и конфискация.

В три отделни дела трите състава на Апелативен съд – Варна намериха жалбите за неоснователни.

Правилно и законосъобразно Окръжният съд е приел, че няма основания да бъде отказано признаване на акта за конфискация.

Апелативен съд – Варна в решенията си подчерта, че не става дума за наказанието „конфискация“ съгласно българския закон, а за отнемане в полза на държавата на пряка облага от престъпление.

Съгласно Регламент (ЕС) 2018/1805 конфискацията представлява всяка мярка, постановена с окончателно съдебно решение, която води до отнемане на имущество или парична стойност, произтичаща пряко или косвено от престъпна дейност, независимо от нейната квалификация във вътрешното право на издаващата или на изпълняващата държава. Целта е извършителят да бъде лишен от икономическата полза от престъплението и да се предотврати последваща престъпна дейност.

Решенията не подлежат на обжалване.

 

 

About De Fakto

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2026 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване