Още нещо за нелегитимността на Борислав Сарафов на поста като и.ф. главен прокурор

Петър Обретенов

Свидетели сме странен спор: Главният прокурор ли е нелегитимен или министърът на правосъдието!

Според министърът на правосъдието, а и не само според него, главният прокурор е нелегитимен, защото според чл.173, ал. 15 от ЗСВ неговият мандат приключва след изтичане на шест месеца от приемане на това допълнение в ЗСВ.

Според противното мнение, изразено с отказа на Прокурорската колегия ( ПК ) при ВСС да допусне до разглеждане искането на министъра за отстраняване на Борислав Сарафов от поста и.ф. главен прокурор, той няма легитимация да прави такова искане, защото Сарафов е назначен за и.ф. гл. прокурор през 2023 г. и на това заварено от нормата на чл.173, ал.15 правоотношение не е придадено обратно действие с изрична разпоредба ( чл. 14, ал.1 ЗНА) – следователно то се запазва.

Обратното мнение е, че се касае до несъщинска ретроактивност – нормата запазва валидността на настъпилите до този момент правоотношения, но преуржда тези, които ще настъпят от момента на влизането й в сила.

Вероятно, спорът няма да бъде разрешен с влязъл в сила юридически акт, тъй като дори очакваното решение на КС ще се отнася до конституционносъобразността на нормата, но не и дали Сарафов е легитимен.

Сходно е положението и с легитимацията на министъра на правосъдието да прави предложение пред ВСС за отстраняване от длъжността и.ф. гл. прокурор. С решение № 1от 8.02.2022г. по КД № / 17 / 2021 г. КС прие, че той може да прави такива предложения „в хипотезите на чл.129, ал.3, т.5 от Конституцията”: „ тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, или действия, кото накърнява престижа на съдебната власт”. Нямам информация как министър Янкулов е обосновал своето предложение. Ако той се е позовал само на неспазване на нормата на чл. 173, ал.15 от ЗСВ рискува да се отзове в описаната ситуация на противоречиво тълкуване на нейното действие във времето.

Ако са прави тези, които смятат, че има действие за в бъдеще, то самото й неспазване е тежко нарушение на служебните задължения в хипотезата на чл.129, ал.3, т.5 от КРБ. При противното разбиране – предложението на министъра е необосновано.

Има обаче един друг аспект на този затънал в правна казуистика спор: обществена тайна е, че коментираната норма беше приета intuitu personae,

за да се ограничи точно мандата на Сарафов.

Отказът на ПК да го отстрани представлява превратно упражняване на власт – в противоречие с целта на закона Сарафов, след като добре знае – а няма как да не знае, – че нормата е приета точно заради него – елементарната етика и чувство за собствено достойнство го задължават доброволно да подаде оставка, а ПК трябва да изиска това от него, а не да се крие зад твърдян от тях пропуск на законодателя – в ПЗРЗСВ да й придаде обратна сила.

Играта на криеница зад правна казуистика надмина всякакви граници на нормално поведение. Това сериозно накърнява престижа на съдебната власт, защото води до конфронтация с наказателната колегия на ВКС и до отказ от правосъдие в най – сложните и обществено значими случаи на искания за възобновяване на наказателни дела / 420,ал.1, т. 4 – 6 от НПК /.

В този аспект, знаменателен е фактът, че ВАС, в сходна ситуация, се съобрази с нормата на чл. 175, ал. 15 от ЗСВ и смени и.ф. председателя на ВАС Георги Чолаков с друг изпълняващ тези функции.

Но има един друг законен повод да се иска отстраняване на Сарафов.

Длъжността и.ф. гл. прокурор, както и за председателите на ВКС и ВАС не е предвидена в Конституцията.

Нямаше я и в ЗСВ, докато със споменатото допълнение на чл. 173, ал. 15, в сила от 21.01.2025 г., се предвиди, че „ при предсрочно прекратяване” на техните мандати се „определя временно изпълняващ съответните функции”.

Съвсем ясно е, че тази хипотеза има предвид конкретен случай: предсрочното прекратяване мандата на Гешев.

ПК си позволи да назначи на 16.06.2023 г. Сарафов на несъществуваща по закон длъжност, което означава, че

решението за избора му е нищожен юридически акт.

По – късното предвиждане на такава длъжност в ЗСВ не санира този пропуск, освен ако не се предаде обратна сила на закона. Това не е направено, следователно Сарафов заема тази длъжност без законно основание, независимо от неспазването на срока предвиден в по – късното й нормативно уреждане в ЗСВ.

Инатът на Сарафов да подаде оставка и упоритостта на ПК да го подкрепя не е основният проблем на прокуратурата и изобщо на съдебната власт.

Това е само адекватно приложение на законова норма. Вероятно, след смяната му, на мястото му ПК / или ВСС – компетентен според мен е Пленумът на ВСС, и това е друго основание за нищожност на избора, ще избере някой от кохортата на Сарафов, както след смяната на Гешев се появи неговият заместник.

Истинската съдебна реформа изисква пълно преразглеждане на ролята, мястото и функциите на Главния прокурор и на ВСС. които съществено се отличават от уредбата приета от ВНС за тези институции, и в тази връзка се нуждаем от задълбочен анализ, от всестранно обсъждане от много институции и авторитетни юристи, за да се прецени дали сегашното им състояние

не е плод на подмяна на концепцията[1] за устройство на съдебната власт на тази уредба.

И като предисловие затова, трябва да отпадне от правния мир абсурдното решение № 3/ 2003г. по КД № 22/ 2002г. на КС, с което по пътя на недопустимо от правните принципи разширително тълкуване, КС подмени волята на народните представители във ВНС, тъй като те имаха предвид само класическите формулировки за „форма на държавно управление”: монархия, република и разновидностите им, които са валидни за всяка конституция и за всяко доктринално становище.

Този Картаген трябва да бъде разрушен!

[1] В тази връзка цитирам, съдията, който не си позволи компромиси в угода на политическо или каквото и да е било друго лоби – Румен Янков, който остро реагира срещу тази подмяна:

„… настоящето решение в частта му, с която се тълкува ясната разпоредба на чл. 128 от Конституцията, показва как една разбираема за всички формулировка може да бъде интерпретирана по начин да не бъде разпозната от своите създатели”