ПРБ е осъдена да плати над 100 000 евро за провалената кариера на бившия разузнавач ген. Пламен Ангелов

Над 100 000 евро е обезщетението, което СГС присъди на бригаден генерал Пламен Ангелов за незаконно обвинение, станало причина да бъде отстранен като директор на служба „Военна информация“ в Министерството на отбраната, а по-късно и да напусне разузнаването.

През 2019 г. двама началници от служба „Военна информация“ – бригаден генерал Светослав Даскалов и бригаден генерал Пламен Ангелов, получиха обвинения за престъпление по служба заради издаването на стотици разрешения за достъп до секретна информация в нарушение на закона.

През 2019 г. на ген. Пламен Ангелов бе отнет допускът до класифицирана информация, без който той не може да изпълнява задълженията си.

Бивш министър на отбрана свидетелства пред съда, че генералът е станал жертва на политическа поръчка.

Военното разузнаване по онова време се ползваше с доверието на партньорите по линия на НАТО, а според медиите това е била от малкото служби извън влиянието на ДПС и Делян Пеевски.

Година по-рано, през юни 2018 г. , в службата бе назначен четвърти зам.-директор Янко Златанов (професионален път в МВР, НСО и ДАНС), който след успешното отстраняване на Ангелов и на предишния директор на службата Светослав Даскалов, оглави военното разузнаване. За целта бе извършена специална поправка в закона, че постът може да бъде заеман и от цивилни лица.

Даскалов също води дело след провалено обвинение.

От решението на СГС в случая на ген. Анегелов се разбира, че действията на Военна прокуратура и ДАНС срещу него били упорити и целенасочени, докогато трябва. А когато след четири години кариерата на генерала рухва без остатък, разследването е прекратено с „изненадващата“ констатицията, че престъпление няма.

Обвинението

На 30 май 2019 г. Военноокръжна прокуратура – София (ВОП-София) предяви обвинение на генерал Пламен Ангелов, че „като ръководител на служба за сигурност не е подписвал разрешенията за достъп до класифицирана информация, класифицирана като държавна тайна с ниво „Секретно“ и „Строго секретно“, а е допуснал това да прави Служителят по сигурността на информацията (ССИ).“ Легенди се изписаха колко опасно било това нарушение, но нито веднъж не бяха дадени доказателства за реални последици от „престъплението“.

По – късно съдът ще чуе от показания на свидетели, че при явяването на генерала във ВОП- София за повдигане на обвинението, наблюдаващият прокурор Адалберт Живков, известен и като Кръстев, се е държал „арогантно и унизително“ с Ангелов.

Попитал го е дали си е подал оставката?! След като е разбрал, че не е, му е заявил, че „не е облечен подходящо“, тъй като предстои да бъде задържан в ареста за 72 часа.

Машината се задвижва

С писмо до Служба „Военна информация“ наблюдаващият прокурор Адалберт Живков е поискал най-напред временно да бъде ограничен достъпът до класифицирана информация на бригаден генерал ген. Пламен Ангелов. Искането е изпълнено немедлено.

Като се позовал на изисканата ограничителнаа заповед, прокурорът поискал писмено от министъра на отбраната Красимир Каракачанов да бъдат прекратени правомощията на бригаден генерал Ангелов като директор на Служба „Военна информация“.

По указания на ВОП – София Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) извършва проверка на гененерала и му налага глоба, която е отменена от АССГ през 2021 г.

След натиска на ВОП генерал Ангелов бил посъветван да остане в отпуск, „докато се успокои ситуацията“ и да не бъде „дразнена ВОП“, разбираме от съдебното решеине.

След като близо два месеца прекарва в отпуск, а всички ведомствени проверки са завършили без се да установят нарушения, ВОП продължава да е „раздразнена“ и продължава натиска си върху министъра за отстраняване на генерала от длъжността „директор на Служба „Военно разузнаване“.

Под натиск и за да не пострада Службата, на 16 юли 2019 г. бригаден генерал Пламен Ангелов подава рапорт за освобождаване от длъжността директор на Службата.

След като на 6 август 2019 г. е освободен с указ на президента от поста, министърът приема Ангелов на щат в министеството. През октомври 2019 г. генералът е номиниран от Министерство на отбраната за български кандидат за участие в конкурс за длъжността „военен съветник“ в Делегацията на ЕС в Москва. Конкурсът е организиран от Военния секретариат при Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и се провежда в Брюксел пред независимо жури по подбора.

Съдът установява, че генералът се представя отлично, печели конкурса и е одобрен е от ЕСВД за командироване като военен съветник в Делегацията на ЕС в Москва за срок от две години, считано от 01.10.2020 г.

Към онзи момент представените от него сертификати за достъп до най-високото ниво класифицирана информация на ЕС и НАТО били валидни до 13.11.2020 г. С оглед предстоящото си заминаване генерал Ангелов прави искане по ЗЗКИ за подновяване на разрешението за достъп до класифицирана информация.

На 16.09.2020 г. обаче председателят на ДАНС отказва достъпа до класифицирана информация с мотива, че срещу него е образуваното от ВОП – София досъдебно производство. Това решеине на ДАНС е отменено от Върховния касационен съд.

Но междувременно заради висящото обвинение срещу Ангелов, МО оттегля кандидатурата му за длъжността „военен съветник“ и ограничава ва достъпа му до сградата на МО. В резултат Анеглов бил принуден да влиза в Министерството на отбраната с придружител.

И тази поредна заповед е била отменена като незаконосъобразна с решение на АССГ, потвърдено от ВАС.

След като военният разузнавач претърпял всички възможни унижения, които е можело да му се стоварят след 25 години служба,

Военна прокуратура установява, че в случая няма осъществен “ състав на престъпление“ .

И четири години по-късно, след нулева активност по делото, на 06 юни 2023 г. прекратява производството срещу генерала.

Искът

След финала на „добросъвестното“ разследване, Пламен Ангелов завежда иск пред СКС с искане да ПРБ да бъде осъдена да му заплати 250 000,00 лева, за причинените му неимуществени вреди от неоснователно повдигнато обвинение в престпление, което четири години е остнало на ниво досъдебно производство и е било прекратено от Военноокръжна прокуратура- София. Претендира законна лихва върху предявената сума от датата на постановлението за прекратяване на наказателното производство 06.06.2023г. до окончателното изплащане на сумата.

Настоява да му бъдат компенсирани и имуществените вреди, заплатени от него за адвокатско възнаграждение в размер 6000 лева заедно с лихвите.

Ищецът разказва, че е служил в Служба „Военна информация“ (понастоящем „Военно разузнаване“) от 1995 г. до 06.08.2019 г., като 25- годишната му кариера като военен разузнавач, включително ръководните позиции, които е заемал, е в областта на националната сигурност, защитата на класифицираната информация и оперативно- разузнавателната дейност. Разбира се още, че е получил висше офицерско звание „бригаден генерал“ и е назначен за директор на Служба „Военна информация“.

По време на кариерата си като военен разузнавач многократно е награждаван за отлична служба, включително два пъти със знак „За вярна служба под знамената“ и с почетен знак на Министерството на отбраната „Свети Георги“ – първа степен. По време на службата си като офицер не е наказван, научава съдът.

Свидетелите

Показанията на трима свидетли по делото са еднопосочни – Ангелов е имал отлична професионална репутация като ръководител. „Цялата разузнавателна общност е изпитвала задоволство, че се оглавява от човек с безупречна кариера, който е започнал от военно училище, през парашутист, за да се издигне до най- високата позиция в своята област, а именно директор на Служба „Военна информация“, свидетелства разузнавач от служаба, който познавал от 30 г. генерала.

Пред съда свидетелства и бившият министър отбраната Красимир Каракчанов, който не скрива, че ищецът е станал жертва на политическа поръчка, която е преустановила неговата кариера в областта на военното разузнаване. Нещо повече било

направено всичко възможно „ищецът повече да няма никаква кариера“.

В тази връзка е провалено заемането от ищеца на длъжността „военен съветник“ в Делегацията на ЕС в Москва, сочи бившият министър. Каракачанов свидетелства за унижението, което е изпитвал ищеца от необходимостта да влиза в сградата на министерството с придружител, тъй като е с отнет допуск до класифицирана информация.

Това е същото място, в което е заемал различни ръководни позиции и в к оето са продължавали да работят негови бивши колеги и подчинени, изтъква Каракачанов.

Четири години без нито едно следствено действие

Наказателното производство, оставило тежък отпечатък върху професионалната и човешка съдба на генерала, е продължило повече от 4 години – от 30.05.2019 г. до 06.06.2023 г., констатира съдът.

Въпреки натиска на наблюдаващия прокурор гнерал Ангелов да бъде веднага освободен от поста, колко“наложително“ е било отстраняването личи от факта, че за четири години с него не е проведено нито едно процесуално-следствено действие.

Но ВОП, под чиито контрол се е водело т.нар. разследването, очевидно не се е безпокояла, че е заложена честта, достойнството и доброто име на един професионалния, а не назначен, разузнавач от кариерата.

Мотивите

Съдът установява, че в случая е налице незаконното обвинение, което е довело до тежки и трайни последици в професионалната и лична сфера на ищеца.

Към датата на обвинението, 53 годишният генерал е бил в разцвета на силите си и е заемал най- високия пост в своята сфера – директор на Служба „Военна информация“. Натрупаният професионален опит и житейска зрялост му е давал възможност за заемане на ръководни позиции в сферата на военното разузнаване, но обвинението прекъсва успешната му професионална кариера.

Съдът отбелязва, че наред провалената кариера във вътрешен план, обвинението е осуeтило възможността на ген. Ангелов да заеме длъжността „военен съветник“ в Делегацията на ЕС в Москва, въпреки спечеления конкурс.

В мотивите си съдията е описал, че той е преживал и лични вреди – разузнавателната общност е една затворената среда, в която доминиращата роля имат професионалните взаимоотношения, които оказват съществено влияние и върху начина на социалното общуване. В периода около и след образуването на наказателното производство, Ангелов рязко губи приятелски контакти със служителите от Службата.

Причината е била основно страхът на колегите му от обвързване с бивш директор, станал известен, според прессъобщения на прокуратурата, че е предоставял „незаконен достъп до държавни тайни“.

От заключението по СПЕ се разбира, че воденото наказателно производство е преживяно от ищеца като „силен стресор“. „То е повишило уязвимостта му спрямо психосоматични заболявания и е довело до загуба на психоемоционална енергия, което е намалило общата адаптивност“, пише в експетизата.

Преживял е чувство за несправедливо обвинение, обида, засягане и дискредитиране, нарушена професионална репутация и злепоставяне (включително пред партньорски служби) и др.

“ И понастоящем са налице негативни преживявания при асоциации и мислено връщане към ситуацията“, отбелязва съдията.

Като се позовава на практиката на ВКС, съдът приема, че незаконното обвинение освен, че е нанесло тежки вреди на честта и достойноство на генерал Ангелов, провалило е кариерата му, е довело и до отрицателно въздействие и върху здравословното му състояние.

Компенсацията

Причинно- следствената връзка между обвинението и претърпените вреди е безусловна, приема съдът

За неимуществени вреди отсъжда глобално обезщетение от 100 000 евро – сума равностойна на 195 583 лв.

В мотивите е посочено, че осъждането е признание за незаконността на деянието, от което са причинени вредите, което само по себе си е вид морално обезщетяване, наред с паричната компенсация, допълва съдията. (Решение № 100 от 08.07.2019 г. по гр. д. № 2682/2018г., г. к., ІV г. о. на ВКС).

Възражението на прокуратурата за прекомерност на адвокатското възнаграждение е отклонено с мотива, че заплатеният хонорар отговаря на фактическата и правна сложност на делото.

За имуществени вреди съдът присъжда сумата от 2379,70 евро, в съответствие с уважената част от исковете.

Общо ПРБ дължи на ген. Пламен Ангелов обезщетение от 100 000 евро от датата на прекратявяне наказателното производство – 06.06.20203г.

От същата дата са присъдени и лихви , които досега са в размер на 40 000 евро и се предполага, че ще нарастват нагоре по инстанциите.

СГС осъжда ПРБ да заплати по сметка на СГС сумата от 300 евро за направени по делото разноски за експертиза.

Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд- София в двуседмичен срок от връчване на препис от решението на страните.

Докога все така ще я караме?

Наскоро Де Факто писа за една друга провалена военна мисия от прокурорските власти на генерал Димитър Шивиков, заради която му бе присъдено поредно обезщетение от 6о хил. лв. С него компенсациите за три обвинения срещу Шивиков, паднали до едно в съдебна зала, прескочиха 140 000 лв. И тук доблестна цел бе осуетила участие на генерала в ръководството на НАТО. После и той напусна армията.

По неофициална информация напът да спечели дело за незаконно обвинение е и бригаден генерал Светослав Даскалов, получил същото обвинение като ген. Ангелов.

На честна дума бе обвинен Любомир Медаров, бивш oтгoвopниĸ зa ĸлacифициpaнaтa инфopмaция в Hapoднoтo cъбpaниe пo „иcтopичecĸoтo“ шпиoнcĸo дeлo на Гешев. По него „шпионинът“ осъди България в Страсбург още преди делото да влезе в съда, а за нарушена презумпция за невиновност ЕСПЧ присъда 3 000 евро.

Въпросът не е да правим сметка на заслужени компенсации, а да питаме докога имитаторите на законност ще се измъкват сухи, вдъхновени от липсата на отговорност за неоснователни обвинения.

Не лесно да се търси отговорност от защитената номенклатура на ПРБ (и не само), но е време поне да се опита – нетърпимо е с парите на данъкоплаците да се плащат незаконни действия, без нито веднъж виновниците да са пропуснали месечните си заплати за провалена „интелектуална“ дейност.

Без законово затягане на примката около авторите на откровени безобразия, няма да има отговор на въпроса: #Кой “ мести като пешки високобразовани кадри в държавата за своя изгода?!