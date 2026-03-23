Последни новини
Външно: Българите в Близкия изток да напуснат незабавно страните – сигурността драматично се влошава

De Fakto 23.03.2026

Министерството на външните работи предупреди постоянно пребиваващите българи в Близкия изток да напуснат незабавно страните, в които са.

По думите на зам. – министър Марин Райков става дума за сънародниците ни,  които пребивават  в Бахрейн, Кувейт, Катар, Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия, Ливан и Иран.

Те трябва да напуснат региона веднага, докато летищата все още работят и въздушното пространство e отворено, заяви Райков.

 Заместник-министърът на външните работи каза още:

„Ние сме в постоянен контакт с нашите партньори, с нашите съюзници. Правим постоянно анализ на ситуацията на терена. Тази ситуация в момента се усложнява. Реално погледнато, условията на сигурност са на прага, бих казал, на драматично влошаване.

Рисковете за нашите граждани в района са напът да се превърнат в заплаха. Всички наши граждани, които желаят да напуснат съответните страни от региона, трябва да го направят незабавно, докато все още е отворено въздушното пространство.

Говорим за постоянно пребиваващите Бахрейн, Кувейт, Катар, Обединените арабски Емирства, Саудитска Арабия, Ливан и, разбира се, Иран.

Трябва да напуснат, докато все още могат“.

About De Fakto

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2026 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване