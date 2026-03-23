Външно: Българите в Близкия изток да напуснат незабавно страните – сигурността драматично се влошава

Министерството на външните работи предупреди постоянно пребиваващите българи в Близкия изток да напуснат незабавно страните, в които са.

По думите на зам. – министър Марин Райков става дума за сънародниците ни, които пребивават в Бахрейн, Кувейт, Катар, Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия, Ливан и Иран.

Те трябва да напуснат региона веднага, докато летищата все още работят и въздушното пространство e отворено, заяви Райков.

Заместник-министърът на външните работи каза още:

„Ние сме в постоянен контакт с нашите партньори, с нашите съюзници. Правим постоянно анализ на ситуацията на терена. Тази ситуация в момента се усложнява. Реално погледнато, условията на сигурност са на прага, бих казал, на драматично влошаване.

Рисковете за нашите граждани в района са напът да се превърнат в заплаха. Всички наши граждани, които желаят да напуснат съответните страни от региона, трябва да го направят незабавно, докато все още е отворено въздушното пространство.

Говорим за постоянно пребиваващите Бахрейн, Кувейт, Катар, Обединените арабски Емирства, Саудитска Арабия, Ливан и, разбира се, Иран.

Трябва да напуснат, докато все още могат“.