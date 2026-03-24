Нищожен ли е договор, сключен от органния представител на търговско дружество и трето лице при сговор във вреда на дружеството?

Д-р Васил Крумов Петров

Въпрос, който мъчи частноправниците по тълкувателно дело № 4/2025 г. ОСГТК

Според чл. 40 ЗЗД когато представителят и лицето, с което той договаря, се споразумеят във вреда на представлявания, то договорът не поражда правно действие за представлявания.

ВКС е образувало тълкувателно дело по въпроса дали нормата на чл. 40 ЗЗД е приложима за органното представителство на търговско дружество. Противоречието, дало повод за тълкувателното дело, е налице в практиката на самия ВКС. Така, според решение № 178 от 12.03.2020 г. по т.д. № 1991/2018 г. на ВКС, ІІ т.о., отговорът на въпроса е положителен, докато напр. според решение № 50095 от 23.02.2023 г. по т.д. № 455/2021 г. на ВКС, ІІ т.о., отговорът е отрицателен.

Аргументите на едното и другото становище стъпват върху анализ на института на органното представителство, на представителната власт пред трети лица и на представителното правоотношение между органния представител и дружеството и др. По въпроса предмет на тълкувателното решение вече са писали и предстои да се изкажат публично редица юристи и казано на спортен жаргон „мачът се очертава спорен“.

Целта на настоящите кратки бележки е да даде поглед към проблема, предмет на тълкувателното дело, от гледна точка не на ЗЗД, а на друг кодификационен закон – НК.

Една и съща легислатура е приела

Законът за задължения и договорите е приет на едно четете на 3.11.1950 г. от първото обикновено НС, последвало VI ВНС. Няколко месеца по-късно също на в четете в заседанието на 2.02.1951 г. същото обикновено НС приема Наказателния закон от 1951 г. В последния частично са запазени редица институти от Наказателния закон от 1896 г., но са налице значителен по обем заемки от наказателното право на СССР и от специалното наказателно законодателство, приемано у нас в периода след 1944 г.

По отношение на състава на престъплението „злоупотреба на доверие“ запазеното и добавеното в уредбата на социалистическия спрямо „буржоазния“ закон е следното:

Чл. 349 НЗ 1896. Който съзнателно ощети чужд имот, поверен нему да го наглежда или да го управлява, наказва се за злоупотребление на доверие с тъмничен затвор.

Ако ли виновният е имал за цел чрез това противозаконно да набави за себе си или за другиго имотна облага, наказва се със строг тъмничен затвор до пет години.

..

Чл. 199 НЗ 1951. Който съзнателно ощети чужд имот, поверен му да го управлява или пази, се наказва с лишаване от свобода до 5 години.

Същото наказание се налага и на представител или пълномощник, който съзнателно действува против законните интереси на представлявания.

Видно е от съпоставката, че злоупотребата с доверие е „набъбнала“ с един втори състав, който допълва първия – съзнателното действие на представител или пълномощник против законните интереси на представлявания.

Разпоредбата на чл. 199 НЗ 1951 е в гл. VI на Особената част, посветена на престъпленията против личната собственост. Що се отнася до държавната и кооперативната собственост, в гл. IV на Особената част, посветена на престъпленията против народното стопанство, е предвидена наказателна отговорност за непредпазлива и умишлена безстопанственост и за сключване на неизгодна сделка:

Чл. 113 НЗ 1951. Длъжностно лице, което не положи достатъчно грижи по ръководенето, управлението, стопанисването или запазването на повереното му имущество или възложена му работа и от това последва значителна повреда, унищожение или разпиляване на имуществото, частично или пълно неизпълнение на поставените стопански задачи или други значителни вреди за предприятието, се наказва с лишаване от свобода до 5 години или с поправителен труд.

Ако деянието е извършено умишлено и не съдържа признаците на по-тежко престъпление, наказанието е лишаване от свобода от 3 до 10 години.

Чл. 115 НЗ 1951. Който като ръководител на държавно или обществено предприятие или учреждение съзнателно сключи неизгодна сделка и от това произлезе щета за предприятието или учреждението, се наказва с лишаване от свобода до 5 години.

Управителят на ООД и изпълнителният директор на АД – длъжностни лица

В сега действащия НК от 1968 г. е запазена наказателната отговорност за злоупотреба на доверие от страна на представителите и пълномощниците, както и съставите за безстопанственост (чл. 219 НК) и съзнателно сключване на неизгодна сделка (чл. 221 НК). Отгоре на това управителите на ООД, изпълнителните директори на АД и пр. органни представители са обявени за длъжностни лица!

Така според чл. 93, т. 1, б. „б.“ НК „длъжностно лице“ е това, на което е възложено да изпълнява със заплата или безплатно, временно или постоянно: ръководна работа или работа, свързана с пазене или управление на чуждо имущество в държавно предприятие, кооперация, обществена организация, друго юридическо лице или при едноличен търговец, както и на нотариус и помощник-нотариус, частен съдебен изпълнител и помощник-частен съдебен изпълнител.

Прегледът на наказателноправната учебна литература от 1951 г. досега (Иван Ненов, Александър Стойнов, Антон Гиргинов) ясно сочи, че под „представител“ всякога се е имало предвид освен законен представител на физически лица (родител, настойник, попечител, назначен от съд ad hoc представител и пр.), така и законен представител на юридически лица – с други думи органен представител.

Прегледът на практиката на наказателните съдилища от последния четвърт век пък потвърждава, че и наказателните съдии приемат, че органните представители на търговски дружества – управителят на ООД, изпълнителният директор на АД и пр. – са представители по см. на чл. 217, ал. 2 НК и също така длъжностни лица по чл. 93, т. 1, б. „б.“ НК, поради което принципно носят отговорност за злоупотреба на доверие, длъжностно присвояване, безстопанственост, сключване на неизгодна сделка.

Нека цитирам напосоки някои решения в този смисъл.

Решение № 91 от 17.02.2009 г. на ВКС по н.д. № 37/2009 г., III н.о. (управител на ЕООД): „За довършването на престъплението по чл. 217, ал. 2 НК не е необходимо да е настъпила реална щета за дружеството (представлявания), тъй като то е престъпление на просто извършване. Злоупотребата на доверие по чл. 217, ал. 2 НК се явява осъществена с всяко съзнателно действие на представителя или пълномощника, което обективно противоречи на законните интереси на представлявания, без да е необходимо да настъпват каквито и да е други последици.“

Решение № 295 от 1.07.2009 г. на ВКС по н.д. № 284/2009 г., I н.о. (ликвидатор на търговско дружество): „Управителят на търговско дружество, с каквото и да е имущество – държавно, общинско или частно, е „длъжностно лице“ по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ НК. Същото важи и за ликвидатора“

Решение № 389 от 13.12.2014 г. на ВКС по н.д. № 1379/2014 г., III н.о. (изпълнителен директор на АД): „Ако при неизгодна сделка вредите са причинени по непредпазливост, то винаги стои въпросът за осъществяване състав на безстопанственост по непредпазливост – чл. 219, ал. 1 НК“.

Решение № 175 от 28.03.2013 г. на ВКС по н.д. № 380/2013 г., III н.о. (председател на сдружение на земеделски производители): „Злоупотребата на доверие по чл. 217, ал. 2 НК се явява осъществено с всяко съзнателно действие

на представителя или пълномощника, което обективно противоречи на законните интереси на представлявания.“

Двустранната наказателна противоправност и гражданската отговорност за вреди

В обобщение на горното може да се посочи, че действайки съзнателно против законните интереси на търговското дружество, на което е органен представител, управителят или изпълнителният директор извършва престъплението по чл. 217, ал. 2 НК, ако не са налице основания за ангажиране на наказателната му отговорност за безстопанственост по чл. 219 НК, за сключване на неизгодна сделка по чл. 221 НК или за друго престъпление. Когато между органния представител и третото лице има съзнателно сговаряне във вреда на търговското дружество, е налице и съучастие (помагачество или подбудителство) на третото лице в престъплението на представителя. Тази двустранна наказателна противоправност на сделката – фактът, че и двете страни по нея вършат престъпление – я лишава от нейната валидност от гледна точка на гражданското право. Сделката противоречи на закона и е нищожна на осн. чл. 26, ал. 1, пр. 1 ЗЗД.

Престъплението по чл. 217, ал. 2 НК, пък и това по първата алинея на същия член, е от частен характер, когато предмет на престъплението е частно имущество – чл. 218в, т. 1 НК. Следователно увреденото дружество от сделката, сключена от органния представител и третото лице в престъпния им сговор, може да подаде тъжба до наказателния съд и да предяви граждански иск в наказателния процес за претърпените вреди. Безстопанствеността по чл. 219 НК и съзнателното сключване на неизгодна сделка по чл. 221 НК са престъпления от общ характер.

Ако бъде водено наказателно производство за такива престъпления и бъде внесен обвинителен акт от прокурора, то ощетеното юридическо лице може също да предяви граждански иск за вредите, които е претърпяло. Ако ли пък наказателно преследване не може да бъде възбудено или е прекратено на някое от основанията по чл. 24, ал. 1, т. 2 – 5 НПК, или е спряно на някое от основанията по чл. 25, ал. 1, т. 2 или чл. 26 НПК, фактът на престъплението може да бъде установен по исков ред от гражданския съд с иска за установяване на престъпно обстоятелство по чл. 124, ал. 5 ГПК.

Замитането на проблема в името на правната сигурност не върши работа

Отричането на приложението на чл. 40 ЗЗД при органното представителство не върши работа. Сделката, сключена от органния представител на търговското дружество и третото лице при сговор за увреждане на търговско дружество, всякога остава изначално порочна. Нейната опороченост може да бъде санкционирана или по наказателноправен, или по гражданскоправен ред, но не може да остане в никой случай пренебрегната. Отказът да се признае приложение на чл. 40 ЗЗД към органното представителство на търговски дружества ще има за ефект да подтикне дружествата към търсене на защита на интересите си не по гражданскоправен, а по наказателноправен ред и ще натовари наказателните съдилища с решаване на гражданскоправни и търговскоправни въпроси.