Варненският окръжен съд спря „кметското“ дело заради участие на двама от подсъдимите в изборите

De Fakto 24.03.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 175 Прегледа

Подсъдимите от ляво на дясно –  Антоанета Петрова, Благомир Коцев, Николай Стефанов, Йордан Кателиев, Ивайло Маринов.  Снимка БГНЕС

Варненският окръжен съд спря наказателното производство по делото срещу кмета Благомир Коцев  и още четирима. Причината е включването на двама от подсъдимите общински  съветници  – Николай Стефанов и Йордан Кателиев във варненската листа на ПП-ДБ.

Те  сбъднаха големите страхове на свидетелката срещу Коцев Биляна Якова, която писа на  съда, че делото може да бъде осуетено заради изборите.

В определението си Варненският окръжен съд посочи, че производството се спира до обявяване на резултатите от изборите,  които ще се проведат на 19 април.

Дотогава всички обвиняеми ще останат със същите мерки за неотклонение, каквито са им наложени в момента.

По делото са повдигнати обвинения срещу кмета Благомир Коцев и  общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесменът Йордан Маринов и експертът Антоанета Петрова.

Пред съда защитата на кмета Коцев изтъкна, че при изготвянето на обвинителния акт срещу петимата са допуснати нарушения.

Според адвокат Ина Лулчева в обстоятелствената си част той е противоречив. По  думите ѝ най-добре би било делото да бъде прекратено или върнато на прокуратурата.

Защитата поиска още мярката на Коцев да бъде променена в „подписка“ или сумата за гаранцията му да бъде намалена.

Съветниците Николай Стефанов и Йордан Кателиев са кандидати за депутати за 52-рото Народно събрание, посочи  защитата на двамата подсъдими.

Позицията на адвокатите е,  че до обявяване на резултатите от вота, който предстои на 19 април, двамата имат наказателна неприкосновеност.

Адвокатът на Стефанов – Диляна Агова, също посочи, че обвинителният акт е „хаотичен“ и поиска делото да бъде върнато на прокуратурата.

Позицията ѝ бе подкрепена и от защитата на Йордан Кателиев.   Адвокатът му Ивайло Костов поиска промяна на мярката на клиента му в подписка или намаляване на сумата за гаранцията му. Адвокатите на  Ивайло Маринов и Антоанета Петрова също изразиха мнение, че обвинителният акт е противоречив и това налага делото да бъде върнато на прокуратурата.

Всички адвокати обърнаха внимание, че в делото е посочен неизвестен народен представител, заради когото, според прокуратурата,  обвиняемите участници в „престъпно сдружение“ са искали неполагащи им се пари, но този депутат реално несъщестува.

След като делото бе държано пет месеца в София заради „неизвестния“ депутат, който осигури алиби на СГП да води производството в столицата,  накрая ВКС го върна на варенското правосъдие  по компетентност заради липсата на неизвесния високопоставен служител ежутеял от властта.

Прокурор Ахмед Кокоев от Софийска градска прокуратура потвърди известната новина, че срещу  неизвестното лице е образувано ново дело, което продължава да се разселдва.

Т.нар. анонимен участник по делото,  известне като Асен Василев, на  едно от заседанията на СГС за задържането на Благомир Коцев под стража,  дойде лично в съдебна зала, но прокуратурата не поиска да го разпита.

Коцев и  съветниците престояха близо половин година в софийсикия  арест, а както е известно това стана повод за протести във Варна и София, които накрая прерастнаха в  националните демонстрации срещу лидереите на ГЕРБ  Бойко Борисов и на ДПС Делян Пеевски.

Накрая недоволството се превърна в  грамада и падна кабинета „Желязков“ .

Определението на съда  подлежи  подлежи  обжалване пред Апелативен съд – Варна.

