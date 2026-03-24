ВАС окончателно спря разширението на синя зона и въвеждането на зелена зона за платено паркиране в ред квартали

Върховният административен съд (ВАС) остави в сила определение на Административен съд София – град (АССГ) в частта, с която е спряно действието на разпоредби от Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община.

ВАС приема, че възраженията на Столичния общински съвет за недопустимост и неправилност на определението на първоинстанционния съд в обжалваната част са неоснователни.

Съдът има законово основание да упражни правомощието си за спиране на действието на части от Наредбата, като извърши преценка за наличието на обстоятелства по чл.166, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), а именно възможност да настъпят значителни или трудно поправими вреди за оспорващите. Искането е направено от активно процесуално легитимирани лица с правен интерес.

В случая, от съдържанието на оспорените текстове на подзаконовия нормативен акт е видно, че значително се увеличават таксите за платеното паркиране в „синя“ и „зелена“ зона в столицата. С тези текстове се удължава работното време на зоните за паркиране и се разширява обхватът им. С оспорената част от Наредба се въвежда и „уикенд зона“ за дните събота и неделя, значително се увеличава цената на винетния стикер за живущите в „синя“ и „зелена“ зона. Част от „зелената зона“ става „синя“, а зелената зона се разширява. Поскъпват служебните абонаменти, поставянето на скоба и услугата „паяк“. В цели райони, които досега са били в „зелена зона“, таксата се повишава.

Върховните магистрати приемат като правилни изводите на първоинстанционния съд, че от изпълнението на тези текстове на Наредбата съществува опасност от настъпването на значителни и трудно поправими вреди. Оспорваните текстове касаят увеличени такси и особено големи размери на разходи за привеждането им в действие (финансов ресурс за изпълнение на проектите в размер на 11 181 733 лева).

Върховните съдии приемат, че при евентуална отмяна на оспорваната Наредба в обжалваната част, вредите, които ще настъпят са трудно поправими, тъй като при нейното действие по време на производството по делото, не съществува правен способ за обратно възстановяване в бюджета на общината на разноските за изготвянето на нови схеми, пътни знаци, маркировки, промяна на софтуера, обезпечаващ дейностите по платено локално паркиране, изготвяне на нови образци за талони за паркиране, в размер на 11 181 733 лева.

Затова ВАС приема, че е налице обезпечителна нужда от спиране действието на оспорения подзаконов нормативен акт, както правилно е приел и първоинстанционният съд.

Определението на ВАС е окончателно.

Решението на ВАС е окончателно. Промените в наредбата бяха приети в края на 2025 г. и трябваше да влязат в сила на 5 януари 2026 г.