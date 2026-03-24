Имова във ВСС: Съдията не е преживявал натиск, а е искал да уязви „колегата“ Кояджиков! Съдията: Пълна подигравка!

Изключително смущаващо е, че използвате процедурни хватки, за да кажете, че не желаете да изслушате съдиите, които са подали сигнали за натиск, каза зам. министър Таня Радуловска

Съдийската колегия отказа да изслуша за пореден път съдия Ивайло Йосифов Иванов, зам. председател на Административин съд -Русе, поканен да разкаже причината да потърсената от него защита през миналата година.

За изслушването бяха поканени още двама русенски съдии – Деян Василев и Росица Босарбалиева, които се оказаха в отпуск. В отпуск бе и Димитър Кояджиков, един от героите на предстоящата драма.

След близо 7 – часа добре режисирано заседание, мнозинство отново осуети изслушването.

„Не виждам какъв е проблема от публичното изслушване пред Съдийдсата колегия на съдия Ивайло Йосифов, която е призвана да брани съдийската независимост, каза Атанаска Дишева, която призова в късния следобед Галина Захарова да подложи на гласуване процедурата за изслушване на съдията, който от 9, 30 ч. чакаше пред вратата.

Само че, мнозинството гласува да не влиза. Предложението подкрепиха само Галина Захарова, Атанаска Дишева, Олга Керелска и Цветинка Пашкунова.

Пълна подигравка с надеждата, че ще бъда разбран, каза пред Де Факто съдия Йосифов, който се бе надявал да разкаже как по повод на обявения конкурс за председател на АдмС- Русе е бил притискан да се откаже от участие.

Миналата година през октомври Йосифов сезира Съдийската колегия с оплакване, че е бил бил обект на нeдoпycтим натиск от члена на ВСС Драгомир Кояджиков, който настоявал да оттегли участието си в конкурса за нов адиминистративен ръководител на съда. Казал, ако не направи това – ще получи „нула точки“.

Koлeгaтa нa Йocифoв, който предал на Йосифов казаното от Koяджиĸoв, му бе напомнил, че той е нaй-влиятeлния члeн нa CK нa BCC, ĸoйтo peшaвaл ĸapиepитe нa cъдиитe. Като преодолял шока, Йосифов заявил, че щe paзглacи cлyчилoтo ce пyбличнo. Пoдaл cигнaл зa нepeглaмeнтиpaнo ĸaдpyвaнe, който стигнал в Aнтиĸopypпциoннaтa ĸoмиcия. Вярвал, че cъдиятa нe бивa дa ce пoддвaвa нa ĸaĸвитo и дa e билo външни влияния, както пише в етичиня кодекс.

По сигнал на съдия Йосифов антикорупционната комисия бе установила, че са налице неправомерни действия от страна „на лице , заемащо публична длъжност“ и бе образува досъдебно производство, а Коядижков бе побързал да заяви, че се е пошегувал.

След няколко отлагания на изслушването и самият избор, Съюзът на съдиите настоя пред Съдийската колегия да проведе “ бърза, справедлива и публична процедура“ по изясняване на всички факти и обстоятелства по сигнала за натиск, оказан от Кояджиков върху съдия Ивайло Йосифов. Напомни на колегията и за Механизма за действие на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет в случаи на засягане на независимостта и/или опит за оказване на натист върху съдиите и съда.

Във вторинк Вероника Имова даде всичко от себе си, за да бъде провалено изслушването на съдията. Вместо него цял ден слушахме колко е обидена първо, че в степографския протокол била допусната фактическа грешка, не било отразено гласуването й от предходно заседание, не е зачетено мнението й както трябва. Финтът в дневния ред бе добре замислен.

След като зам. министър Таня Радуловска, присъствала на заседанието, напомни на кадровиците, че са извън мандат и прочете едно особено мнение (виж най долу) на покойния съдия Румен Янков, бивш председател на ВКС и КС,

Имова се почувства тотално оскърбена.

Отново иззе думата и пламенно, вместо съдия Ивайло Йосифов, обясни какво смята, че е случилото. Държеше да бъде чута и Слава Богу, защото ако някой си е мислел, че този състав на ВСС е пълно с кадровици с демократични наклонности, просто се е заблудил.

Рефлексите на мнозинството реагираха само в полза на „колегата“ от ВСС, а не на онзи, който е поискал защита от него.

След пространно изказване, което подсказа, че е била запознала подробно със случилото се и вече си е оформила „вътрешното убеждение“, бившата съдийка, стигна до извода, че

съдията не е преживявал натиск, а е искал да уязви „колегата“ Кояджиков.

Говореше страстно и категорично , без да чувства неудобство, че след толкова чакане пред вратата, е въпрос на приличие Йосифов да бъде допуснат до върховните им персони – „поне да го видят как изглежда“ .

Изказване на едно мнение не е натиск, каза още Имова на много висок глас, чак да изпита човек облекчение , че тази дама вече не правораздава, след като се е произнесе без да е чула нито дума и гледната точка на съдия Йосифов.

Един от най – забележителните й изводи бе, че:

„ Може би трябва я да се извиним на колегата Кояджиков, че го подложихме на такова изпитание,

каза, като в извън контрол, без капка съчувстие към колегата от Русе, измамил себе си, че може да се довери на Съдийската колегия.

Имова се радваше на подкрепа от мълчаливото мнозинство на Магдалинчев, Мавров, Новански, Гроздев и прочие кадровици, които бяха забравили за какво получат заплати.

В тази група, есттествено, не бяха Галина Захарова, Атанаска Дишева, Олга Керелска и Цветинка Пашкунов, единствените с грижа и отговорност по случая.

„Ама вие наистина ли не разбирате за какво става въпрос“, попита Атанаска Дишева, която въпреик съпротивата настояваше за изслушването. „Нямало натиск, а ако някой е твърдял, че Йосифов няма да получи нито един глас, ако не се оттели от конкурса за председател на Съда, това какво е. Вие наистна ли вярвате, че Йосифов е бил поставен при равни условия с другия кандидат, след като на него са му обещавали „нула“ точки“, каза тя.

Мълчаха си, знаеха, че ще си свършат работата така, както са я замислили.

„Щяха да научат всичко, което се е случило„, коментира съдия Йосифов, макар, че мнозинството едва ли искаше точно това да ес случи.

Зарече се: „Повече няма да търся никаква помощ от този състав на ВСС , те не могат, те не са способни да защитят незвисмостта на един съдия, всичко което чух днес бяха интерпретации на истината. Поне да бяха поискали да ме видят. Толкова за Механизма на Съдйската колегия „, каза той.

Зам.-министър Таня Радуловска заяви пред Съдйската колегия, че проведеният дебат създава у нея усещане, което най-точно кореспондира с казаното навремето от Румен Янков.

„Изключително смущаващо за мен е, че използвате процедурни хватки, за да кажете, че не желаете да изслушате съдиите, които са подали сигнали за натиск. Очевидно е, че се чувстване недостъпни за тях или сте безразлични към поставените от тях проблеми, засягащи независимостта на съдебната власт“, каза Радуловска.

Тя подчерта, че публичността и прозрачността в управлението на съдебната власт е от съществено значение за доверието на обществото към съдебната власт. „А вие сте призвани именно да отстоявате независимостта на съдиите. Общественото очакване правосъдието да се осъществява от свободни и независими съдии не може да се очаква да бъде постигнато, ако СК на ВСС неглижира подаваните от съдии сигнали за засягане на тяхната независимост“, заяви зам.-министърът на правосъдието.

Цитатът от особеното мнение на Румен Янков, който тя прочете и буквално възпламени Вероника Имова, гласеше:

“ Самолюбивият интерес, присъщ на човека на власт, е да дава предимство на собственото си желание за значимост и по правило е склонен да залага делото в името на властта.

Притежаващият реална власт се чувства обсебен от нея. От друга страна, при тази обстановка и човешката личност след определен период от време престава да осъществява по-високи ценности. В крайна сметка, житейският опит е показал, че трайното упражняване на власт от едно лице има за последица постигането на негативни резултати.“

Мнозинството пак си мълча, знаеше, че прочетеното от Янков ги удря в сърцата, но пък кой ще им търси отговорност, че защитават „колегата“ Кояджиков, а не някакъв кадър, решил да ги главоболи със съдийската си независимост.