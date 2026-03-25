Окончателно бившият зам.министър Христо Ангелинчин получи над 50 000 лв. за вреди от незаконни обвинения

Върховният касационен съд не допусна касационно касационно обжалване на решение на Софийския апелативен съд по жалба на бившия зам. – министър на външните работи Христо Ангелинчин. Той оспори решение на апелативните е съдии, с което бе потвърдено обезщетение за неимущствени вреди от незаконно обвинение в размер на 22 700 лв. , като отхвърлиха разликата до 100 000 лв., поискани от него.

В исковата си молба по чл.2, ал.1, т.3 от ЗОДОВ Ангеличин твърди, че е бил злепоставен и опозорен в обществото. Делото се отразило на възможностите му за кариерно развитие, възпрепятствало се кандидатирането му и избирането му на публични постове и длъжности, сложило край на политическата му кариера и влошило здравето му. Lвлошило и семейните му отношения.

Ангеличин, беше зам.-външен министър в едно от правителствата на Бойко Борисов, беше подсъдим два пъти, включително и заедно с някогашния министър на външните работи Даниел Митов. Той веднъж окончателно осъди прокуратурата за 20 000 лв. заради делото, по което беше оправдан с Митов – че МВнР не е обявило обществена поръчка, а е сключило споразумение с Министерството на земеделието и храните (МЗХ), за да ползва услугите на туроператорска фирма, с която МЗХ имало договор.

Отделно той беше обвинен в безстопанственост и за това, че не била открита обществена поръчка за купуването на телефонни централи в 12 посолства. Като първа инстанция вече закритият спецсъд го призна за виновен и го осъди на 2 години условно.

На втора и трета инстанция обаче бе оправдан и получи право да търси отново обезщетение от прокуратурата по Закона за отговорността на държавата (ЗОДОВ).

В мотивите на въззивния съд не се констатира противоречие между обжалваното решение и практиката на ВКС по поставените от касатора въпроси, установява анализът на ВКС.

Съставът на касациониия съд приема, че за да определи размера на обезщетението 22 700 лв. САС е взел е предвид всички обстоятелства за и против размера на поисканото обезщетение, чието отсъждане е предопределено от оправдателната присъда: производството е продължило три години седем месеца и 23 дни, наложена е била най-леката мярка за неотклонение „подписка“, повдигнато е обвинение е било за тежко престъпление, за което е предвидено наказание до 6 години лишаване от свобода и глоба до 5 000 лв.Апелативните съдии са съобразили възрастта на ищеца, както и обстоятелството , че не е осъждан и се е занимавал с активна политическа дейност, като преди да му бъде повдигнато обвинението е бил зам.-министър на Външните работи, а обвинението е за престъпление по служба.

Отчетено е, че незаконното обвинение срещу ищеца, лице, заемащо висок професионален или политически пост, съчетано с широко медийно отразяване на случая е оказало отрицателно влияние на неговата кариера и е накърнило поинтензивно неговото добро име и достойнство. „Заради дадената голяма гласност на обвинението в печатни и електронни медии са били накърнени доброто име и честта му, и неговия професионален авторитет“.

От друга страна обаче са налице и обстоятелства, които обуславят присъждането на по-малък размер на обезщетението – наказателното преследване е протекло в разумен срок, мярката за неотклонение е най-леката възможна „подписка“, не е доказано настъпването на трайни тежки и необратими увреждания както на психическото, така и на физическото здраве на ищеца.

Политическата му кариера и намирането на подходяща за квалификацията и опита му работа, са били възпретяствани, но само по време на наказателното преследване. Не е доказано, че ищецът е бил поставен в положение на невъзможност след приключването на наказателното дело да продължи политическата си кариера и да започне работа.

ВКС приема, че САС логично е потвърдил първоинстанционното решение в отхвърлителната част над 22 700 лв. до пълния предявен размер от 100 000 лв.

Финално върховните съдии не намират основания за преразглеждане на делото. В определението си посочват, че САС е спазил указанията на т.11 от ТР № 3 от 22.04.2004 г. по тълк. гр. д. № 3/2004 г. на ОСГК и практиката на ВКС за глобално определяне на обезщетението за неимуществени вреди от няколко незаконни обвинения по едно и също време. Съобразено е присъденото обезщетение от 20 000 лв. за повдигнатото през приблизително същия период по друго незаконно обвинение.

„Съобразявайки общото увреждане на неимуществената сфера на ищеца от двете незаконни обвинения (за еднакви по тежест и наказуемост престъпления и сходно развитие на наказателните преследвания с постановяване на неблагоприятен за подсъдимия акт от първата инстанция) и окончателно присъдено за едното от тях обезщетение от 20 000 лв., въззивният съд е счел, че глобално обезщетение от 42 700 лв. е справедливо по смисъла на чл.52 от ЗЗД обезщетение и репарира в цялост произлезлите за ищеца неимуществени вреди“, отбелязват върховните съдии.

Сумата от двете обезщетения е достатъчна, за да репарира причинените на касатора неимуществени вреди, приемат те. Прокуратурата дължи и лихви от датата на оправадетлната присъда.

Запазва се и и присъденото обезщетение от 8400 лв. за имуществени вреди. Общо ПРБ бе осъдена да плати над 50 000 лева за незаконни обвинения на бившия зам.–министър.

Определението на ВКС е окончателно.