Съдия Владислава Цариградска: Eдин peдoви cъдия от Русе изнece oтĸpит ypoĸ пo дoблecт и пpoфecиoнaлнa eтиĸa на ВСС

Една от стъпките към нормалност трябва да са силно завишени изисквания към независимостта и безпристрастността на членовете на ВСС.

Например е недопустимо член на ВСС да има близък роднина, като дете, на висока позиция из съдебната власт. Просто е.

Граждански активист:

В крайна сметка “благоденствието на детето” (на В. Имова) е над всичко. “Детето” се труди във ВКП. Нещата са кристално ясни. Още тук

Georgi Dianov Gaidarov: 99 процента от магистратите са точно членове на привилигираванан каста и мълчат и пазят статуквото ,заради лични интереси.

Тези, които могат да дръзнат да се противопоставят и го правят са максимум един процент.

Vladi Donchev

Респект към съдия Цариградска! Тя в днешно време е будителят в нашето общество

Zlata Pirinlieva

Радвам се, че имате вече колеги, които следват вашия пример съдия Цариградска! Радвам се за всички нас, че се намират честни и с достоинство хора на отговорни и значими за държавата постове! Все пак живеем в демокрация!

Кьорава, куца и саката, но реална демокрация!

Защото ако не я отстояваме, ще ни вкарат в оная народно-демократичната демокрация, дето тафтологията означава тоталитаризъм!

Иван Кънчев

Страшно е, но ИСТИНАТА идва!