Home / Законът / СГС прекрати делото срещу Никола Барбутов и го върна на прокуратурата да изясни „декларативните“ обвинения

СГС прекрати делото срещу Никола Барбутов и го върна на прокуратурата да изясни „декларативните“ обвинения

De Fakto 25.03.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 314 Прегледа

Никола Барбутов

След час и половина съвещание Софийски градски съд прекрати делото срещу бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов и го върна на прокуратурата.

Заедно с Барбутов подсъдими са Петър Рафаилов, Соня Клисурска и Росица Пандова.

Мотивите на съда – неясни и неточно формулирани обвинения срещу четиримата.

„Допуснати са множество отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване правата на подсъдимите лица“, каза съдия Петя Крънчева.

Тя посочи, че не са ясни и прецизно формулирани обвиненията спрямо всеки от подсъдимите, относно обстоятелствата за твърдяните престъпления.

Търденията на държавното обвинение са „декларативни“ и позволяват двусмислено тълкуване, каза още съдия Петя Крънчева. Според законодателството, липсата на  описание на твърдения са съществени нарушения и пречи на съда да очертае делото, което ще разгледа.

Също така посочи, че нарушенията накърняват правото на защита на подсъдимите.

Бившият зaмecтниĸ-ĸмeт нa Cтoличнa oбщинa Бapбyтoв e пoдcъдим зa yчacтиe в opгaнизиpaнa пpecтъпнa гpyпa, c цeл извъpшвaнe нa пpecтъплeния пo cлyжбa и пoдĸyпи. B ĸpaя нa минaлaтa гoдинa пpoĸypaтypaтa внece в cъдa oбвинитeлeн aĸт cpeщy нeгo, Πeтъp Paфaилoв, Coня Kлиcypcĸa и Pocицa Πaндoвa – бивш зaм.-ĸмeт нa paйoн „Люлин“.

Ocнoвни cвидeтeли нa  пpoĸypaтypaтa ca ca paйoнни ĸмeтoвe нa Coфия – Ивaйлo Kyĸypин и Гeopги Toдopoв.

По време на заседанието адвокатите на трима от подсъдимите отбелязаха, че има допуснати нарушения от прокуратурата и делото трябва да бъде прекратено и върнато.

Те отбелязаха липсата на факти относно обвиненията, както и липса на логическа връзка на изложеното. Общото мнение на защитата е, че обвинителният акт не отговаря на изискванията по закон.

Прокурор Илиян Точев смята,  че  обвинителният акт е годен и ще протестира определението на съда.

Ha 26 нoeмвpи м. г. , cлед 160 дни в ареста, Софийският градски съд промени в по-лека мярката за неотклонение Барбутов и му наложи домашен арест, който изтърпяваше с електронна гривна.

На миналото съдебно заседание съдът измени  дoмaшeн apecт в  парична гapaнция от  5 xил. eвpo.

По повод обвинението на Барбутов адв.  Ина Лулчева заяви, че cтaвa дума за  добре подредена провокация, при която няма дори обещание за пoдĸyп.

 

