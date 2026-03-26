Това разказа пред Нова тв в предаването „Здравей, България“ служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев.

В прокуратурата по случая ще бъде внесена преписка за евентуално образуване на досъдебно производство за хулиганство. Причината е агресивно поведение към полицейски служители, включително и от кмета на Кърджали, каза министърът.

В сряда вечер и.д. главен секретар обяви, че ръководителят на областната пощенска станция в Кърджали е бил задържан по подозрения за упражняване на натиск и нерегламентирана политическа агитация. Министърът обясни, че са раздавани помощи от НПО, с обяснението, че благодарение на конкретна партия и така е призовавано да се гласува тъкмо за нея.

„Не бих искал да споменавам името ѝ, за да не влияя на изборния процес. След като минат изборите, ще обявим класацията на партиите, купували най-много гласове. Всички, които извършват престъпления, са третирани еднакво. МВР има идентично отношение към всяка партия“, увери Дечев.

Според министъра има разнообразие от начини, чрез които се правят опити за извършване на изборни престъпления :

„Използват се хора от криминалния контингент, често с няколко присъди за различни видове престъпления. Много често те нямат нищо общо с изборите досега – по-скоро осъждани за наркотици, кражби, грабежи. Освен тях обаче има и такива, които нямат регистрирани криминални прояви, но дължат постовете си на дадена политическа сила – кметове, техни заместници, общински съветници, дори членове на кандидатдепутатските листи на някоя партия. През такива хора или през служители на горски стопанства, които например раздават дърва, се осъществява процесът по купуване на гласове – през социални помощи или заради вересии в магазини“, уточни Дечев.

Вътрешният министър отбелязва, че една от целите на МВР е хората да си дадат сметка, че ако се замесят в изборни престъпления, има голям риск да бъдат хванати и съдени за деянията си.

„Винаги подчертавам, че на мен не ми е достатъчно някой да бъде задържан за 24 часа и да се оповести, че се провежда поредната полицейска акция. Искам събраните материали да бъдат „облечени“ като годни доказателства, така че прокуратурата да няма съмнения относно обвинението“, каза Дечев.

Той сравни данните 24 дни преди изборите с вота през 2024 г. – сега сигналите са 383 срещу 52.

„Това е 636% повече. Очевидно обществото има много по-голямо доверие в ръководството на МВР и подава повече сигнали. През октомври 2024 г. досъдебните производства са били 27, сега са 115. Задържаните са били 18, сега са 51 лица. Предупредителните протоколи са били 207, сега – 679. Когато имаме подозрение за лице с имунитет, разследването се затруднява, но не е невъзможно да бъде разкрито престъпление“, обобщи силовият министър.

Той добави, че относно поръчителите на купения вот се използват СРС, когато това се налага.

За сигнала на европрокурора Теодора Георгиева

„Теодора Георгиева твърди, че административният ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова я е завела при Петьо Петров.

Относно нейния сигнал до ГДБОП за лица, от които се е притеснявала е започнала работа по информацията. Но СГП, ръководена от Русинова, в един момент иззема преписката, не знаем причината за това.

Освен това всички оперативни служители, работили по нея, бяха призовани като свидетели, бяха разпитани по образувано следствено дело, ръководено от същата прокуратура. Няма как да се изключи версията за оказване на натиск“, заяви Емил Дечев, по професия наказателен съдия.

Той отказа да потвърди или отрече категорично информацията на BIRD, че Русинова е използвала транспорт на Петьо Еврото.

„Преписката толкова бързо е била иззета от ГДБОП, че не е имало време за неин разпит. Призовавам обществото да се събуди, за мен това е много сериозен проблем, тук има явен конфликт на интереси. Създава се впечатление, че една институция обслужва частни интереси”, посочи министърът.

Емил Дечев съобщи, че МВР е изпратила запитване до Белград дали Петьо Петров е задържан там, като те са отговорили, че не са засекли неговото име. Той обаче не изключи възможността издирваният да е в България.

Той смята, че ограничаването на достъпа на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов до кабинета му ще хвърли страната в хаос и война, но дали това ще се случи е въпрос на преценка, към момента обаче не е взето решение.