Сарафов черпи сила от човек, срещу който по дефиниция като и.ф. главен прокурор трябва да се бори

„Първото, което трябва да направим е да излезем от лозунгите. Съдебната реформата не може да е цел, тя е средство. А целта е бързо и качествено правосъдие за всички“. Според него усилията трябва да бъдат прагматични и постоянни, и да се заговори отново за съдебната карта, за командироването на магистрати.

„Трябва да се работи за сериозно мнозинство от 160 гласа, което да предприеме дълбока съдебна реформа, която да доведе до целта“, заяви бившият вътрешен министър Иван Демерджиев в предаването „Лице в Лице“:

„Борислав Сарафов продължава да подписва документи без да има право. На мястото на правосъдния министър бих потърсил такива документи и бих сезирал ад хок прокурора, който има право да разследва главния прокурор. Убеден съм, че има такива документи„, каза Демерджиев.

Сила на Борислав Сарафов дава човек, срещу който по дефиниция изпълняващия функциите главен прокурор трябва да се бори, заяви той.

„Колко са висящите производства, които стоят на трупчета, за да бъдат държани в зависимост различни хора? Видяхме активацията на такива, когато Пеевски застана срещу хората, останали с Доган. Сигурен съм, че има още такива.„, коментира Демерджиев.