Сарафов черпи сила от човек, срещу който по дефиниция като и.ф. главен прокурор трябва да се бори

„Трябва да се работи за сериозно мнозинство от 160 гласа, което да предприеме дълбока съдебна реформа, която да доведе до целта“, заяви бившият вътрешен министър Иван Демерджиев в предаването „Лице в Лице“:
„Първото, което трябва да направим е да излезем от лозунгите. Съдебната реформата не може да е цел, тя е средство. А целта е бързо и качествено правосъдие за всички“. Според него усилията трябва да бъдат прагматични и постоянни, и да се заговори отново за съдебната карта, за командироването на магистрати.
„Борислав Сарафов продължава да подписва документи без да има право. На мястото на правосъдния министър бих потърсил такива документи и бих сезирал ад хок прокурора, който има право да разследва главния прокурор. Убеден съм, че има такива документи„, каза Демерджиев.
Сила на Борислав Сарафов дава човек, срещу който по дефиниция изпълняващия функциите главен прокурор трябва да се бори, заяви той.
„Колко са висящите производства, които стоят на трупчета, за да бъдат държани в зависимост различни хора? Видяхме активацията на такива, когато Пеевски застана срещу хората, останали с Доган. Сигурен съм, че има още такива.„, коментира Демерджиев.
Бившият вътрешен министър не пропусна и друга актуална тема:
„Кметът, който направи опит да влезе насилствено в полицията в Кърджали е кметът, който проповядваше на мястото на имама по време на религиозен празник и всички стояха на колене пред него. Тези хора не са свикнали да се подчиняват на нормите на закона.
МВР има изключително важна задача – само с честни избори може да се отрази легитимно вотът на гражданите и да се стигне до легитимно избрано Народно събрание и правителство. Видяхме какво се случва иначе с последните парламентарни избори, които бяха частично касирани.„
Демерджиев заяви, че МВР има натрупан добър опит и добри практики, включително по времето, когато и той е бил министър в двата служебни кабинета на президента Румен Радев.
Има много въпроси и към българската прокуратура. Там стои и въпросът с решението на Конституционни съд за частично касиране на парламентарните избори през 2024 година. Какви мерки бяха предприети?
Само прокуратура ръководена от човек с отдавна изтекъл мандат може да се опита да саботира Конституционния съд, каза той.
Той апелира да се следи как се развиват разследванията по досъдебните производства за нарушаване на изборните правила и дали прокуратурата действа адекватно. Трябва да се спрат практиките прокуратурата да пречи на МВР, заключи Демерджиев.