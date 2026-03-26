ВКС по казуса „Сарафов“: Нетърпимо е лица, които не са избирани по реда на закона да оглавяват неограничено ПРБ и върховни съдилища

Законът ясно дефинира, че прекратяването на функциите на временно изпълняващите председател на върховен съд или главен прокурор, настъпва по силата на закона, това е посочват върховните съдии в становище до Конституционния съд по казуса „Сарафов“.

Искането на Апелативен съд – Варна за установяване на противоконституционност на чл. 173, ал. 15 от ЗСВ е неоснователно, казват те.

Становището по дело № 2 от 2026 г. е изготвено от Аналитичното звено на ВКС.

На 5 февруари т.г. Koнcтитyциoнният дoпycнa зa paзглeждaнe пo cъщecтвo иcĸaнeто нa AC -Bapнa зa oбявявaнe нa пpoтивoĸoнcтитyциoннocт нa тeĸcтa oт Зaĸoнa зa cъдeбнaтa влacт, ĸoйтo ограничи временното изпълнение на функциите глaвeн пpoĸypop или пpeдceдaтeл нa BKC и BAC зa cpoĸ, пo-дълъг oт 6 мeceцa. Cъдия дoĸлaдчиĸ e пpoф. Янaĸи Cтoилoв.

Cтaвa дyмa зa чл. 173, aл. 15 oт ЗCB, ĸoйтo глacи: „Πpи пpeдcpoчнo пpeĸpaтявaнe или изтичaнe нa мaндaтa нa глaвния пpoĸypop, пpeдceдaтeля нa Bъpxoвния ĸacaциoнeн cъд или пpeдceдaтeля нa Bъpxoвния aдминиcтpaтивeн cъд ce oпpeдeля вpeмeннo изпълнявaщ cъoтвeтнитe фyнĸции, пpи cпaзвaнe нa cлeднoтo ycлoвиe: eднo и cъщo лицe нямa пpaвo дa изпълнявa cъoтвeтнитe фyнĸции зa cpoĸ, пo-дълъг oт 6 мeceцa, бeз знaчeниe дaли e имaлo пpeĸъcвaния в изпълнeниeтo нa фyнĸциитe“.

Известно е, че нa 21 юли 2025 г. изтeчe 6 – мeceчния cpoĸ, в ĸoйтo Борислав Capaфoв зaeмaшe легитимно поста на и.ф глaвeн пpoĸypop. След тази дата Haĸaзaтeлнaтa ĸoлeгия нa BKC прие, че по закон той е загубил легитимност нa пocтa.

Capaфoв нe нaпycнa ĸaбинeтa нa глaвния пpoĸypop, а три върховни състава и апелативните съдилища пpeoблaдвaщo oтĸaзвaт дa пpиeмaт иcĸaнията му зa възoбнoвявaния нa дeлa. Има и тaĸивa, ĸoитo гo пpиeмaт зa дeйcтвaщ и. ф. глaвeн пoĸypop, въпpeĸи изтeĸлия мy ĸвaзи мaндaт.

Очаква се след решението на КС върховните съдии да уеднаквят практиката с тълувателно решение.

По делото в становище до КС служебният правосъден министър Андрей Янкулов защити тезата, че решението на закона за ограничаване на срока, в който могат да се изпълняват временно функциите на главен прокурор или председател на върховен съд за не повече от шест месеца, не противоречи на Конституцията.

„Липcaтa нa вpeмeвo oгpaничeниe зa и. ф.глaвeн пpoĸypop e peaлeн pиcĸ дa пpaвнaтa cигypнocт и пpaвoвaтa дъpжaвa“, отбелязя в становището си и УС на Съюза на съдиите в България.

Българският институт за правни инициативи и д-р Дилян Начев също изложиха тезата, че разпоредбата на чл. 173, ал.15 не е противоконституционна.

До момента само Камарата на следователите и Асоциацията на прокурорите приемат, че Борислав Сарафов легитимно изпълнява функциите си след 21 юли 2025 г., когато изтече 6-месечния му срок да заема поста на и.ф. главен прокурор.

Прави впечатление отсъствието от ред изтъкнати юристи, поканени от КС да изложат правното си мнение.

Публикуваме депозиранато становището на ВКС, конституиран като заинтересована

страна по конституционното дело.

ВКС: Ограничението от шест месеца не е противоконституционно

В чл. 129, ал. 2 от Конституцията е указан органът, който назначава, както и срокът на мандата на председателите на двете върховни съдилища и на главния прокурор.

Редът по който се извършва изборът им е детайлно уреден в ЗСВ. Нормата на чл. 173, ал. 15 от ЗСВ, въведена с измененията на закона с ДВ, бр. 6 от 2025 г., в сила от 21.01.2025 г., урежда срока, през който едно и също лице може временно да изпълнява функциите на председател на върховен съд или главен прокурор. Обсъжданата норма урежда хипотезата на определяне на временно изпълняващ функциите на главен прокурор и на председатели на върховните съдилища при предсрочно прекратяване на мандата им или при неговото изтичане до избор на титуляр.

Цитираната разпоредба не влиза в пряка колизия с норми от Глава VI на Конституцията – „Съдебна власт“ и не засяга статута на посочените погоре лица,

което не сочи на противоконституционност.

В редица свои решения Конституционният съд е имал възможност да се произнесе, че Конституцията, като предоставя на Народното събрание законодателната власт, му признава правото да преценява

целесъобразността от приемането, изменението, допълнението или отмяната на един или друг закон или негова разпоредба. Единствено Народното събрание има власт да решава дали и как да регулира

обществените отношения, които се поддават на трайна уредба (Решение № 10 от 2009г. по к.д, №12/2009г.; Решение № 8 от 2022г. по к.д.№ 4/2022г.).

В тези, а и в други свои решения, Конституционният съд се придържа към тезата, че единствените възможни ограничения на посочените по-горе правомощия на Народното събрание се съдържат в самата Конституция, закрепени като права на гражданите или нейни основни принципи

(Решение № 5 от 2000г. по к.д № 4/2000г.; Решение № 10 от 2012г. по к.д. №15/2011г.; Решение № 3 от 2016г. по к.д. № 6 от 2015г.). В този смисъл законодателното решение по силата на което е въведен срок, през който едно и също лице може да изпълнява временно функциите на лицата по чл. 129, ал. 2 от Конституцията, е изцяло в правомощията на Народното събрание, свързани с организацията на дейността на органите на съдебната власт, поради което не може да се приеме, че се отразява върху

независимостта на съдебната власт като основен принцип, гарантиран от Конституцията.

Съгласно чл. 129, ал. 2 от Конституцията, председателите на Върховния касационен съд, Върховния административен съд и главният прокурор се назначават от президента на републиката по предложение на Пленума на ВСС за срок от седем години, без право на повторно избиране.

С изтичане на мандата на съответния титуляр или при предсрочното му освобождаване се поражда необходимост от назначаването на лице, което да изпълнява функциите му до избора на нов титуляр. С въвеждането на срок, през който е възможно изпълнение на функцията от едно и също лице не се създава нова, а се допълва норма по отношение на организацията на дейността на органите на съдебната власт.

Поради това намираме, че въведеното правило не засяга статуса на главния прокурор и

на председателите на върховните съдилища. Законовата промяна се състои

във въвеждане на срок, в който едно лице може да изпълнява функциите, произтичащи от съответната длъжност и то до избора на титуляр. Тя допълва и конкретизира процедурата, която се прилага от ВСС при избор на лица, които временно да изпълняват функциите, включени в длъжността на главен прокурор или председатели на ВКС и ВАС.

В този смисъл с новия закон не се засягат нормите, които уреждат статуса на конституционно установени органи, каквито са главният прокурори председателите на върховните съдилища, а имат характер на прецизиране на процедурата, която се прилага от ВСС при избор на лица, които

временно да изпълняват функциите, включени в длъжността на изброените субекти.

В Решение № 4 от 2023г. по к.д. № 3/2021г. е подчертана постоянната практиката на Конституционният съд, „че принципът на правовата държава (чл. 4, ал. 1 от Конституцията) обвързва всички органи на държавата, включително и Народното събрание в неговата дейност да остане в конституционно зададените рамки на възложената му държавна власт и в частност при упражняване на законодателната власт“. Също така в Решение № 6 от 2021г. по к.д. № 1/2021г., в което се приема, че „законодателят може да уреди въпросите, свързани със същностните характеристики на съдебната власт, но свободата му е ограничена от Конституцията – не може да засяга независимостта на съдебната власт“.

Тези принципни съображения в решенията на Конституционния съд, приложени към въпроса, поставен по настоящето дело, следва да обосноват извод за липса на противоконституционност на атакуваната разпоредба. Изложените по-горе съображения за това, че с въвеждането на срок за изпълнение на функциите на главен прокурор или на председател на върховен съд, което и без това е временно състояние, не променя същностните характеристики на институционалния статус и мандат на

председателите на Върховния касационен съд, Върховния административен съд и главния прокурор, както и е запазена компетентността на избиращия орган. Също така не са отнети или ограничени правомощия на кадровия орган на съдебната власт – ВСС, така че не се нарушава принципа на съдебната независимост.

Поради това считаме, че оспорената норма не е в противоречие с принципа на правовата държава, установен в чл. 4, ал. 1 от Конституцията.

Освен това, мандатът на лицата по чл. 129, ал. 2 от Конституцията е ограничен със срок, а до приемането на новата разпоредба на чл. 173, ал. 15 от ЗСВ такъв срок за изпълняващите функцията не е бил предвиден. С приемането на цитираната норма е отстранена възможността от възникването на конституционно нетърпимото положение лице, което не е избрано по предвидения от Конституцията и закона ред да изпълнява функциите на председател на върховен съд или главен прокурор за срок равен или дори по- голям от срока на мандата по чл. 129, ал. 2 от

Конституцията.

Това е допълнителен аргумент в подкрепа на заявения погоре извод.

По-нататък, в допълнението към искането сезиращият съдебен орган е аргументирал противоречието на оспорената разпоредба от ЗСВ с чл. 4 и чл. 5 от Конституцията чрез аргументация относно действието на

оспорената нормата във времето, липсата на преходна уредба и ефекта на несъщинското обратно действие.

Посочено е в обосновката на искането, че „именно въпросът за действието на закона във времето е съществен елемент от преценката дали оспореният закон нарушава принципа на правовата държава, правната сигурност и забраната за обратно действие на законови разпоредби, особено когато става въпрос за устройствена норма с последици върху функционирането на независимите органи на съдебната власт“.

Следователно, се дължи преценка за действието на оспорената норма, като ние споделяме тезата, че

новият закон се прилага към вече възникналите правоотношения без да ги преурежда.

Ако към момента на влизането му в сила е избран изпълняващ длъжността главен прокурор, председател на ВАС или председател на ВКС, то шестмесечният срок, предвиден в нормата, е започнал да тече от 21.01.2025 г. Стабилността на индивидуалния административен акт за избор на изпълняващ функциите не е противопоставима на действието на новата норма на чл. 173, ал. 15 от ЗСВ. То (действието) е такова, че с изтичането на предвидения в нея срок определеният за изпълняващ функциите, не може да продължи да ги изпълнява. Обсъжданата разпоредба има т. нар. „несъщинско обратно действие„, или действие върху заварени правоотношения, действие

занапред, като се запазва юридическия факт, реализиран преди нейното

влизане в сила. С тази разпоредба не се преуреждат уредени от закона положения, а тя е приложима по отношение на фактите за в бъдеще.

В този смисъл, в Решение № 5 от 2017г. по к. д. № 12/2016г. е посочено, че „както в правната доктрина, така и в съдебната практика, се прави разграничение между обратно действие на закона, когато той преурежда юридическите факти от момента на тяхното проявление до

завършен фактически състав, с който приключва едно правоотношение (ретроактивност stricto sensu), и случаите, когато нововъведен правен режим преурежда за в бъдеще заварени правоотношения, които не са приключили (привидна, несъщинска ретроактивност – незабавно

прилагане на закона)“.

Ръководейки се от посочените критерии, може да бъде направен извод, че хипотезата на прилагане на новия закон към заварено правоотношение, не е равнозначно на обратно действие на новия

закон, като именно такова е действието на оспорената норма на чл. 173, ал. 15 от ЗСВ – към заварени правоотношения.

Не могат да бъдат споделени съображенията в искането, че несъщинското обратно действие на чл. 173, ал. 15 ЗСВ прекъсва бъдещите последици на заварено институционно отношение и води до

институционален вакуум, несъвместим в чл. 4 и чл. 5 от Конституцията.

Разпоредбата ясно дефинира, че прекратяването на функциите на изпълняващия посочената в закона длъжност – председател на върховен съд или главен прокурор –

настъпва ех lege.

Тя обаче не отнема правомощието на кадровия орган – съответната колегия или ВСС- да осъществи правомощието си за избор на изпълняващ функциите. По този начин непрекъснатостта в изпълнението на конституционната функция на съответния орган на съдебната власт (на която е отдаден приоритет в

Решение № 12 от 2022г. по к.д. № 7/2022г.) като принцип не е засегната от оспорената норма, а от практическото й прилагане от компетентния орган.

По изложените съображения Върховният касационен съд намира за неоснователно искането на Апелативен съд – Варна за установяване на противоконституционност на чл. 173, ал. 15 от ЗСВ.