Заключение на генералния адвокат по казуса „Гюров“: Българският Закон за БНБ е в съответствие с правото на ЕС

Генералният адвокат на Съда на ЕС представи заключение по запитването на Въховния админстративен за отстраняването на Андрей Гюров като подуправител на БНБ, от което може да се направи извод, че за предсрочното освобождаване е имало законно основание.

От заключението се разбира, че Законът за БНБ не противоречи на правото на ЕС както по отношение на изискванията към членовете на националните банки, така и за основанията за освобождаването им.

Посочва се още, че Уставът на ЕСЦБ и на ЕЦБ се прилага по правото на Съюза само по отношение на управителите на националните банки.

Това обаче не пречи националното право да разшири приложението на условията за предсрочно освобождаване, предвидени в устава, и спрямо подуправителите. Според генералния адвокат, националното право може да разшири приложението на условията за предсрочно освобождаване спрямо подуправителите на централните банки в страните от ЕС. Тези условия са предвидени в Устава на Европейската система на централните банки и Европейската централна банка.

“ Договорът за функционирането на ЕС и Уставът на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) и Европейската централна банка (ЕЦБ) допускат разпоредбите в националния закон, които задължават един член на органа за вземане на решения като подуправителя, да подава пред компетентния национален орган декларация, в която разкрива своето участие като съдружник в търговско дружество или участието си в управителен орган на юридическо лице с нестопанска цел“, посочва ген. адвокат Николас Емилиу.

Отбелязва още, че е допустимо национално законодателство, което не забранява на подуправител на национална централна банка да има дял в дружество с ограничена отговорност, при условие че не е в конфликт на интереси.

Ако се установи конфликт и лицето не го отстрани в определен срок, който е достатъчен, се смята, че подупарвителя не отговаря на условията за изпълняваната длъжност, посочва генералният адвокат (цялото заключение най долу)

Aдминиcтpaтивнoтo дeлo пpeд BAC бeшe oбpaзyвaнo пo жaлбa нa Aндpeй Гюpoв cpeщy peшeниe oт 16 юли 2024 г. нa Упpaвитeлния cъвeт нa БHБ, c ĸoeтo бяха ycтaнoвeни ocнoвaния зa пpeдcpoчнoтo мy ocвoбoждaвaнe oт длъжнocттa пoдyпpaвитeл, pъĸoвoдитeл нa yпpaвлeниe „Eмиcиoннo“ в БHБ. Той беше избран в БНБ през юли 2023 г. от Народното събрание.

През юни 2024 г. – малко след като „Сглобката“ се беше разпаднала – Антикорупционната комисия обяви обяви, че Гюров заема поста в условията на несъвместимост. Мотивите бяха, че той не е напуснал навреме две неправителствени организации, в чиито управителни органи членува, както и че е съдружник в ООД.

УС на БНБ единодушно реши да отстрани Гюров от поста по твърденията на КПК, без да ги разглежда по същество.

Гюpoв зaвeдe дeлa cpeщy yвoлнeниeтo cи и KΠK, a BAC пoтъpcи peшeниe нa cпopa в CEC. Защитата на Гюров поиска ВАС да отправи запитване до съда в Люксембург и съдът cпpя дeлoтo зa пpeĸpaтeния мaндaт нa Гюpoв ĸaтo пoдyпpaвитeл нa БHБ и oтпpaви oceм въпpoca дo cъдa нa Eвpoпeйcĸия cъд, cвъpзaни c ĸpитepиитe, cпopeд Уcтaвa нa Eвpoпeйcĸaтa cиcтeмa нa цeнтpaлнитe бaнĸи, нa Eвpoпeйcĸaтa цeнтpaлнa бaнĸa и нa мecтнoтo зaĸoнoдaтeлcтвo, зa ocвoбoждaвaнe нa члeнoвe нa yпpaвитeлнитe opгaни нa нaциoнaлнитe бaнĸи.

По същество BAC поиска дa paзбepe дaли тези критерии съответсват на основанията, c ĸoитo бeшe ocвoбoдeн caмият Гюpoв.

Междувременно казусът се заплете, след като Административният съд в София (АССГ) обяви за нищожно решението на Комисията за противодействие на корупцията. Посочи, че Антикорпуционнат акомиися изобщо не е имала правомоищя да се занимава със случая „Гюров“.

Заради преюдициалното запитване в СЕС, това дело не продължи на втора инстонция.

На практика всички дела, заведени от Андрей Гюров чакат решаване след произнасянето на Съда на ЕС, за когото заключението на генералния адвокат не е задължително, но е обичайно съдиите да се е съобразяват с него.

Наскоро БНБ поиска от ВАС да оттегли искането до Съда на Европейския съюз, а съдът да възобнови делото по жалба на Гюров. Възможно е на финала производството все пак да бъде прекратено поради липса на предмет, след напускането на Гюров от БНБ.

Пълният текст на заключението на генералния адвокат до Съда на ЕС:

„1) Член 130 ДФЕС и член 7 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (Устава на ЕСЦБ и на ЕЦБ) трябва да се тълкуват в смисъл, че допускат разпоредби на националното право, които задължават член на органа за вземане на решения като подуправителя да подаде пред компетентния национален орган декларация, в която разкрива своето участие като съдружник в търговско дружество или участието си в управителен орган на юридическо лице с нестопанска цел (пети въпрос).

2) Член 14.2 от Устава на ЕСЦБ и на ЕЦБ трябва да се тълкува в смисъл, че е приложим според правото на Съюза само по отношение на управителите на националните централни банки.

Тази разпоредба обаче трябва да се тълкува в смисъл, че не изключва национално законодателство, което прави предвидените в нея материалноправни условия, при които може да бъде предсрочно освободен от длъжност управител на национална централна банка,

( 80 Заключение на генерален адвокат Bobekпо дело Bevándorlási és Menekültügyi Hivata) (C-406/18, EU:C:2019:1055, т. 48, 53 и 56).

81 По аналогия с това, което Съдът е постановилв решение от 19 март2020г., Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (C-406/18, EU:C:2020:216, т. 36 и 37). Вж. и заключението на генерален адвокат Bobek по дело Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (C-406/18, EU:C:2019:1055, т. 69), с позовавания на съдебната практика, в която се припомня, че член 47 от Хартата на основните права има директен ефект и следователно позволява неприлагането на всяко несъвместимо законодателство, приложими и по отношение на подуправителя на такава банка .

3) Член 130 ДФЕС и член 7 от Устава на ЕСЦБ и на ЕЦБ трябва да се тълкуват в смисъл, че допускат национално законодателство, което не забранява на подуправителя на национална централна банка да притежава дялово участие в дружество с ограничена отговорност, при условие че това законодателство включва механизъм, позволяващ да се определи дали при конкретните обстоятелства притежаването на такова дялово участие поражда конфликт на интереси, годен да засегне независимото функциониране на националната централна банка или общественото доверие в тази независимост.

Когато е открит такъв конфликт на интереси и съществува възможност той да бъде отстранен в определен срок след назначаването, член 14.2 от този устав трябва да се тълкува в смисъл, че ако заинтересованото лице не отстрани този конфликт в рамките на този срок, може да се счита, че това лице повече не отговаря на изискванията за изпълнение на задълженията, при условие че предоставеният срок е подходящ и че моментът, от който той започва да тече, е ясно определен.

Член 130 ДФЕС и член 7 от Устава на ЕСЦБ и на ЕЦБ също така трябва да се тълкуват в смисъл, че допускат национално законодателство, което забранява участието на подуправител в управителния орган на юридическо лице с нестопанска цел без разрешението на компетентния орган. Когато националното право дава възможност такава несъвместима дейност да бъде преустановена в определен срок след назначаването, член 14.2 от Устава на ЕСЦБ и на ЕЦБ трябва да се тълкува в смисъл, че ако заинтересованото лице не преустанови тази дейност в рамките на този срок, може да се счита, че това лице повече не отговаря на изискванията, които са необходими за изпълнението на неговите задължения по смисъла на тази разпоредба, при условие че предоставеният срок е достатъчен и че моментът, от който започва да тече, е ясно определен (трети, четвърти, шести и седми въпрос).

4) Член 130 ДФЕС и членове 7 и 14.2 от Устава на ЕСЦБ и на ЕЦБ трябва да се тълкуват в смисъл, че изискват органът, който е компетентен да установява основанията за освобождаване от длъжност на управител на национална централна банка по смисъла на член 14.2 от Устава на ЕСЦБ и на ЕЦБ, да е оправомощен за тази цел да преценява дали съответното лице трябва да се счита за виновно за извършване на сериозно нарушение по смисъла на член 14.2 от този устав.