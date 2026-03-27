Последни новини
Калин Калпакчиев: Искането на министър Янкулов да бъде питан СЕС за „вечните“ мандати, е решение на проблема „Сарафов“

De Fakto 27.03.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 410 Прегледа

Defakto.bg
Калин Калпакчиев е съдия от кариерата, бивш член на ВСС и председател на Съюза на съдиите в България

Съдия Калин Калпакчиев коментира жалбата до Върховния административен съд (ВАС), с която министър Андрей Янкулов оспорва отказа на Прокурорската колегия на ВСС да определи нов и. ф. главен прокурор.

Той  изрази надежда, че ВАС ще промени известната си практика и няма да постанови, че министърът няма правен интерес по казуса.

B  жaлбaта си  Янкулов  пoддъpжa, чe  тълĸyвaнeтo нa ĸoлeгиятa cъздaвa дъpжaвeн opгaн c пoтeнциaлнo вeчeн вpeмeнeн мaндaт, ĸoeтo e ĸoнcтитyциoннo нeтъpпимo.Той oтпpaви изpичнo иcĸaнe cъдът дa oтнece въпpoca зa peшaвaнe дo Cъдa в Люĸceмбypг чpeз пpeюдициaлнo зaпитвaнe oт глeднa тoчĸa cъoтвeтcтвиe и c пpaвoтo нa Cъюзa, cъoбщи MΠ.

 Този ход дава надежда за решаване на проблема,  заяви Калпакчиев в предаването ДЕНЯТ с Веселин Дремджиев.

„Като имаме предвид произнасянето на СЕС по казуса за изтеклия мандат на Инспектората към ВСС, той би могъл да каже доколко в една правова държава и съгласно принципите на върховенството на правото, които са във всички държави членки на ЕС, е допустимо безсрочно упражняване на власт. Решенията на СЕС са задължителни за българските съдилища и институции, както и за институциите на всички държави членки на ЕС. В конкретния случай те ще са задължителни не само за българския съд, но и за Висшия съдебен съвет.“
  Андрей Янкулов показва как министърът на правосъдието може да се намесва, когато съдебната власт е неспособна да реши някой въпрос, коментира още съдия Калпакчиев.
Той припомня подобна намеса от близкото минало и изтъква, че това има значение за развитието на правовата държава.
 В разговора се коментират също използването на наказателното правосъдие за политически цели, както и възможностите за избиране на нов Висш съдебен съвет след изборите. Нужни са радикални промени в правилата за избора и действието на ВСС в Закона за съдебната власт, смята съдия Калпакчиев.
  Съдията  изтъква значението на обществената подкрепа и ролята на правната общност за решаване на всички проблеми.

About De Fakto

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2026 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване