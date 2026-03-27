Съдия Калин Калпакчиев коментира жалбата до Върховния административен съд (ВАС), с която министър Андрей Янкулов оспорва отказа на Прокурорската колегия на ВСС да определи нов и. ф. главен прокурор. Той изрази надежда, че ВАС ще промени известната си практика и няма да постанови, че министърът няма правен интерес по казуса.

B жaлбaта си Янкулов пoддъpжa, чe тълĸyвaнeтo нa ĸoлeгиятa cъздaвa дъpжaвeн opгaн c пoтeнциaлнo вeчeн вpeмeнeн мaндaт, ĸoeтo e ĸoнcтитyциoннo нeтъpпимo.Той oтпpaви изpичнo иcĸaнe cъдът дa oтнece въпpoca зa peшaвaнe дo Cъдa в Люĸceмбypг чpeз пpeюдициaлнo зaпитвaнe oт глeднa тoчĸa cъoтвeтcтвиe и c пpaвoтo нa Cъюзa, cъoбщи MΠ. Този ход дава надежда за решаване на проблема, заяви Калпакчиев в предаването ДЕНЯТ с Веселин Дремджиев. „Като имаме предвид произнасянето на СЕС по казуса за изтеклия мандат на Инспектората към ВСС, той би могъл да каже доколко в една правова държава и съгласно принципите на върховенството на правото, които са във всички държави членки на ЕС, е допустимо безсрочно упражняване на власт. Решенията на СЕС са задължителни за българските съдилища и институции, както и за институциите на всички държави членки на ЕС. В конкретния случай те ще са задължителни не само за българския съд, но и за Висшия съдебен съвет.“

Андрей Янкулов показва как министърът на правосъдието може да се намесва, когато съдебната власт е неспособна да реши някой въпрос, коментира още съдия Калпакчиев. Той припомня подобна намеса от близкото минало и изтъква, че това има значение за развитието на правовата държава.