Калин Калпакчиев: Искането на министър Янкулов да бъде питан СЕС за „вечните“ мандати, е решение на проблема „Сарафов“

„Като имаме предвид произнасянето на СЕС по казуса за изтеклия мандат на Инспектората към ВСС, той би могъл да каже доколко в една правова държава и съгласно принципите на върховенството на правото, които са във всички държави членки на ЕС, е допустимо безсрочно упражняване на власт. Решенията на СЕС са задължителни за българските съдилища и институции, както и за институциите на всички държави членки на ЕС. В конкретния случай те ще са задължителни не само за българския съд, но и за Висшия съдебен съвет.“
Андрей Янкулов показва как министърът на правосъдието може да се намесва, когато съдебната власт е неспособна да реши някой въпрос, коментира още съдия Калпакчиев.
Той припомня подобна намеса от близкото минало и изтъква, че това има значение за развитието на правовата държава.
В разговора се коментират също използването на наказателното правосъдие за политически цели, както и възможностите за избиране на нов Висш съдебен съвет след изборите. Нужни са радикални промени в правилата за избора и действието на ВСС в Закона за съдебната власт, смята съдия Калпакчиев.
Съдията изтъква значението на обществената подкрепа и ролята на правната общност за решаване на всички проблеми.