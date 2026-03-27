МП напомня на Магдалинчев: По Конституция министърът на правосъдието не е фиктивен участник в заседанията на ВСС

Позиция на Министерството на правосъдието

За първи път в новата ни демократична история, след конституиране на първия състав на ВСС на 27 септември 1991 г., представляващият ВСС оспорва правото на ефективно участие и изразяване на становища от страна на министъра на правосъдието и неговите заместници при обсъждане на темите от дневния ред на ВСС или впоследствие техните колегии.

Това се казва в позиция на Министерството на правосъдието, в която е изразено недоумение от изразеното разбиране на представляващия Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев, че министърът на правосъдието и неговите заместници не могат да вземат отношение по разискваните теми по време на заседанията на Съвета.

Подобна позиция изрази вчера представляващият на вчерашното заседание на Пленума, а Атанаска Дишева му напомни, че самият Магдалинчев не е имал нищо против Данаил Кирилов като министър директно да казва на членовете на ВСС какво да правят.

Вероятно тази позиция на ВСС е предизвикана от активността на настоящия екип на Министерството на правосъдието като министърът и неговите заместници присъстват и активно участват във всички заседания на пленума и колегиите на ВСС в рамките на техния мандат.

Ролята на министъра на правосъдието като председателстващ пленума на ВСС предполага ръководене на дебата, което по своята същност изисква възможност за вземане на думата и участие в съответните дискусии.

Конституционно установеното участие не може да бъде сведено до фиктивно присъствие, лишено от възможност за изразяване на становище, тъй като това би обезсмислило предвидената от основния закон функция.

Отказът да бъде дадена думата на министъра на правосъдието (съответно заместник-министър) представлява необосновано ограничаване на конституционно правомощие и нарушава институционалното взаимодействие между властите.

Изразяването на становище в хода на обсъжданията не засяга по никакъв начин изключителната компетентност на ВСС да взема решения, която се реализира чрез гласуване – процес, в който министърът на правосъдието не участва.

Ако ВСС не позволи на министъра на правосъдието (съответно заместник-министърa) да изразява становища по обсъжданите теми, той на практика отнема съществен елемент от правомощието на орган на изпълнителната власт, предвидено в Конституцията на Република България и Закона за съдебната власт.

Правото на участие без право на изказване е лишено от реално съдържание и се превръща в чисто формална, декларативна възможност, несъвместима с принципа на правовата държава и с изискването за ефективно упражняване на предоставените от Конституцията функции.

Отрича се възможността за функционално взаимодействие между съдебната и изпълнителната власт по значими за обществото въпроси.

Рамките на допустимото участие на министъра на правосъдието в организационното управление на съдебната власт чрез ВСС многократно е била предмет на обсъждане от Конституционния съд на Република България:

Решение № 3 от 1992 г. по к.д. № 30/1991 г.:

…С това не се изключва възможността на министъра на правосъдието да вземе становище по предложенията във Висшия съдебен съвет…

Решение № 1 от 1999 г. по к.д. № 34/1998 г.:

…Не случайно самата Конституция – чл. 130, ал. 5 – предоставя на правосъдния министър правото да председателства заседанията на Висшия съдебен съвет. Това право е ярък израз на необходимата връзка между съдебната и изпълнителната власт…

Решение № 13 от 2002 г. по к.д. № 17/2002 г.:

…Това се отнася и по отношение на признатата с въпросната разпоредба възможност на министъра на правосъдието да дава становища по предложенията до ВСС…

ОСОБЕНО МНЕНИЕ на съдиите Тодор Тодоров, Румен Янков и Пенка Томчева по к.д. № 17/2002 г.: