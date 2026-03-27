Съдът на ЕС отхвърли искане за временно спиране на въвеждането на еврото у нас

Съдът на Европейския съюз отхвърли искането за временно спиране на въвеждането на еврото у нас.

Това става ясно от определенията на председателя на Общия съд по две жалби, съобщи БНР.

Те са за временно спиране на действието на решението и на регламента на страните членки за приемането на еврото в България от 1 януари 2026 г.

Исканата мярка е само временна и се приема много рядко от Съда, поясняват за БНР оттам. Жалбоподателите настояват тя да бъде в сила до окончателно вземане на решение. До този момент обаче Съдът не е решил дали жалбите трябва да обявени за недопустими.

Едната жалба е подадена от адвокатите Румяна Ченалова и Станимир Минков.

Втората жалба е „Стоянов срещу Съвета на ЕС“. Подателят е българският евродепутат Станислав Стоянов от партия „Възраждане“ и крайно дясната група „Европа на суверенните нации“.

От Съда казват още, че за да бъде прието искането на жалбоподателите, то трябва да отговаря на три условия – искът не трябва да е очевидно неоснователен, неотложност, която предполага да има риск от сериозна и непоправима вреда, ако не се вземат мерки, баланс на интересите.

В началото на година адвокат Румяна Ченалова обясни, че не е късно за провеждане на референдум за въвежането на европейскат валута. Тя обясни, че юридическите аргументи на жалбата до СЕС се опират на прецеденти от Конституционния съд на Федерална република Германия. Става дума за две решения, в които изрично се посочва, че „Еврозоната не е постоянно действаща“ и задължението за участие не е неотменимо.

Ченалова подчерта, че щом може да се напусне Европейският съюз, аналогично може да се напусне и валутният съюз, въпреки че процедурата не е детайлно разписана в договорите.