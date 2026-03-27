ВСС ще обсъжда искането на ПП-ДБ за освобождаване на Йордан Стоев за съмнително политическо „посредничество“

Постъпи искане във Висшия съдебен съвет (ВСС) от 48 народни представители за дисциплинарно освобождаване от длъжност на Йордан Стоев, член на Прокурорската колегия.

„Възнамерявам следващата седмица да има извънредно заседание по този въпрос“, заяви представляващия ВСС Боян Магдалинчев след заседанието на Пленума на ВСС.

Магдалинчев отбеляза, че тази процедура се случва за първи път. Магдалинчев посочи, че по закон най-малко 1/5 от народните представители могат да направят предложение за освобождаване на членове на ВСС, избрани от квотата на парламента.

В едномесечен срок от постъпването на искането Пленумът на ВСС трябва да се произнесем с решение по този въпрос, каза още Магдалинчев.

Той обясни, че процедурата включва изслушване на Стоев, обсъждане от Пленума на предложението, като има възможност за събиране на допълнително информация.

Ако се установят такива обстоятелства за уронване престижа на съдебната власт, съответно Пленумът на ВСС ще прецени какъв да бъде резултатът, добави представляващия.

Йордан Стоев, както и Магдалинчев са политическа квота – предложения от ГЕРБ в

далечната 2017 г., когато бе избран този състав на съвета, който извън мандат заседава до днес.

ПП-ДБ внесе искане до Пленума на Висшия съдебен съвет за дисциплинарното освобождаване на Йордан Стоев заради разпространения от бившия главен прокурор Иван Гешев аудиозапис, в който участва самият Стоев. В мотивите е посочено, че от съдържанието на разговора се очертава „фактическа обстановка, при която Йордан Стоев осъществява неформално посредничество между ключови политически фактори в държавата и главния прокурор“, включително съвети как да подаде оставка срещу гаранции и възможни бъдещи назначения като посланик. В разговора се съдържат данни за неформални контакти с политически фигури, включително споменаване на „Бойко“ и „Банкята“, както и обсъждане на процеса по освобождаването на самия Гешев.

Според зам. -министъра на правосъдието Таня Радуловска „подобно искане е закъсняло, тъй като поне публичните факти, на които се основава то, са се случили преди три години, коментира

Тя допълни, че освен 1/5 от народните представители, отзоваване на изборен член могат да искат и 1/5 от съдии, същото правомощие имат и 1/5 от прокурорите за член избран в Прокурорската колегия.

Следователят Бойко Атанасов миналата година поиска да бъде отзована Калина Чапкънова от ПК, също кадър на НС, с аргумента, че с дейността тя обслужва Бойко Борисов и Делян Пеевски. Тогава не последва никаква реакция, въпреки множеството доказателства представени от Атанасов.