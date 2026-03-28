Янкулов: Твърденията, че СЕС е „одобрил“ отстраняването на Андрей Гюров от БНБ, са манипулация и пропаганда

В своя юридическа позиция служебният министър на правосъдието Андрей Янкуров категорично отхвърли тиражираните твърдения, че Съдът на Европейския съюз (СЕС) е потвърдил законността на отстраняването на Гюров като подуправител на Българската народна банка (БНБ) през 2024 година.

Янкулов определя интерпретациите на сложния юридически текст

като откровен скеч и ги определи за „пълно скъсване с действителността“.

От оповестяването на заключението на генералния адвокат по делото на премиера Андрей Гюров пред Съда на Европейския съюз относно потенциална колизия с правото на Съюза по казуса с отстраняването му като подуправител на Българска народна банка заради твърдяна несъвместимост наблюдаваме скеча „политически лидери опитват да интерпретират малко по-сложен юридически текст“. От гледна точка на формалната логика

резултатът е неизненадващо катастрофален.

Твърденията, че генералният адвокат бил дал становище за законността на отстраняването на Гюров, а даже и че от това следвала нелегитимността му като министър-председател, показват пълно скъсване с действителността.

Надявам се последващият текст да не затруднява така тежко горепосочените интерпретатори като заключението на генералния адвокат, пропагандно произведен набързо почти в национален герой от определени политически лидери заради неща, които не е казвал, отбелязва Янкуров.

Първо, какъв всъщност е правният казус, защото той изцяло се загуби в предизборното партийно говорене тези два дни?

С решение на УС на БНБ през 2024 г. Андрей Гюров е временно отстранен от поста подуправител на банката заради твърдяна несъвместимост.

Въпросното решение никога не е влизало в сила, защото е обжалвано, а съдебният спор не е приключил.

Едва след като влезе в сила, това решение трябва да се изпрати на Народното събрание – държавният орган, който избира и респективно окончателно освобождава членовете на УС на БНБ.

Т.е. никакъв юридически проблем с назначаването на Андрей Гюров за служебен премиер не съществува и не може да съществува независимо от това как спорът ще бъде решен окончателно с влязъл в сила съдебен акт, защото към момента на назначаването си той е бил подуправител на БНБ, т.е. част от т.нар. „домова книга“.

А вече не е подуправител на БНБ по силата на закона, защото е назначен за служебен премиер.

Че към момента на назначаването си за служебен министър-председател Гюров е подуправител на БНБ, впрочем е констатирано от парламента в мнозинството на същите тези визирани по-горе политически лидери, когато на 19 февруари т.г. Гюров подаде оставка пред Народното събрание като подуправител на БНБ заради назначаването си от президента.

Парламентът прие, че правомощията на Андрей Гюров като подуправител на БНБ се прекратяват с назначаването му като служебен министър-председател по реда на чл. 99 ал. 5 от Конституцията и няма нужда да приема оставката му. А няма как да се прекратяват правомощия, които не съществуват.

По-интересният момент по казуса обаче е

как и от кой държавен орган е установена въпросната несъвместимост,

която служи като основание за УС на БНБ да отстрани Гюров.

Несъвместимостта е установена не от кого да е, а от закритата от парламента в мнозинството на същите тези политически лидери Комисия за противодействие на корупцията. КПК беше закрита, защото, по думите на защитавалия законопроекта депутат от управляващото мнозинство Георги Кръстев: „Предлагаме край на една институционална заблуда, която не постигна резултати в борбата с корупцията по високите етажи. КПК нито произведе справедливост, нито резултати, тя произведе шум и разочарование“.

Нищо по-различно именно от „институционална заблуда“ и „шум и разочарования“ не представляваше дейността на КПК не само в най-видимата ѝ част по „разследване“ на корупционни престъпления заради акциите с арести все срещу опозиционни лидери, но и по „установяване на несъвместимост и конфликт на интереси“, пак, каква изненада, все срещу опозиционни лидери.

През 2024 г. Комисията рязко започна не само да разследва и задържа, но и да установява несъвместимост по отношение само и единствено на длъжностни лица с неизменно сходен политически бекграунд – например заради дялово участие в капитала на търговски дружества, което отведнъж започна да се третира като търговска дейност, но в зависимост от личността – кой е собственик на дяловете.

Което противоречеше на съдебната практика и теорията дотогава относно несъвместимостта и конфликта на интереси заради участие в капитала на търговски дружества.

„Несъвместимостта“ на Гюров според КПК се изразява в цели 2 % (два процента) дялово участие в капитала на едно ООД и участие в две сдружения с нестопанска цел, които участия продължили повече от месец след встъпването му в длъжност като подуправител. Според защитата на Гюров той своевременно е предприел неодходимите действия да прекрати участието си в сдруженията с нестопанска цел.

УС на БНБ взема своето решение по-малко от месец след решението на КПК за установяване на несъвместимост в хипотеза на автоматизъм и преповтаряне на заключението на КПК, без да изпълни никаква адекватна за произнасянето по толкова важен въпрос процедура по собствен анализ на мотивите на КПК, събиране на доказателства или поне предоставяне на възможност за защита на засегнатото лице. Каквато е изрично поискана от него.

Т.е. решението на БНБ за временно отстраняване на Гюров е взето бързо, без даване на възможност за защита и в резултат на безкритично и беазалтернативно възприемане на избирателното прилагане на закона от произвеждалата по думите на парламентарното мнозинство „институционална заблуда“ и „шум и разочарования“ КПК.

Толкова за казуса, сега за заключението на генералния адвокат с факти, а не пропаганда:

В съществената за националния спор част на това заключение се коментират:

1) Основанията на БНБ да приеме, че са налице предпоставките за освобождаване на управител или подуправител на банка на страна-членка на ЕС, които според Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка могат да бъдат две: повече да не отговаря на изискванията, които са необходими за изпълнението на неговите задължения, или ако е виновен за извършено сериозно нарушение. БНБ е приела изпълнението и на двете условия, но основанието за тях е констатираната несъвместимост.

Тя, както се каза по-горе, се твърди, че е в резултат на 2 % дялово участие в търговско дружество и участие в две сдружения с нестопанска цел.

В т. 104 и 105 от заключението генералният адвокат пише:

„Първата фактическа хипотеза, мотивирала БНБ да приеме, че са налице и двете основания за отстраняване от длъжност по член 14.2 от Устава на ЕСЦБ и на ЕЦБ, се отнася до притежаването от МА (Андрей Гюров б.а.) на 2 % дялово участие в дружество към датата на назначаването му на длъжност. Трябва да призная, че не ми е напълно ясно как се е стигнало до този извод, тъй като от националната правна уредба, както е описана в акта за преюдициално запитване, не следва, че такъв дял представлява „абстрактна“ несъвместимост, без значение дали е налице реален конфликт на интереси, както отбелязват и ЕЦБ и Комисията.“

„Като обяснение, припомням, че член 11, алинея 4, точка 4 от Закона за БНБ квалифицира като несъвместимо с длъжността, наред с други, на подуправител, качеството на едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, […или] член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация […]. Припомням също, че разглежданото дружеството, „Йонтех Инженеринг“ ООД, е описано в акта за преюдициално запитване като дружество с ограничена отговорност, в което МА (Антон Гюров б.р.) е имал 2 % дялово участие. Това би предполагало, че положението на МА не попада в обхвата на тази разпоредба, макар БНБ, изглежда, да заема обратната позиция.“

Т.е. на генералния адвокат не му е ясно защо БНБ приема, че е налице несъвместимост заради притежаването на дял в дружество с ограничена отговорност, а според самия генерален адвокат е обратното.

Това смятам, че напълно изчерпва необходимостта от последващ коментар по тази тема.

По отношение на участието в сдружения с нестопанска цел генералният адвокат приема, че държавите членки са действително свободни да установят обща забрана за извършване на всякакви паралелни дейности, включително неплатени такива, и да съчетаят тази обща забрана с възможността за предоставяне на разрешение за всеки отделен случай. Т.е. само по себе си участието в дружества с нестопанска цел би могло да представлява несъвместимост, но ако „изискванията (дори отрицателни) за изпълнение на задълженията трябва да бъдат достатъчно ясни. В настоящия контекст това означава по-специално яснота относно момента, в който трябва да бъде получено разрешението, и по отношение на това дали приложимото право предвижда възможност за отстраняване на несъвместимостта, която може да възникне (в частност, ако заинтересованото лице не подаде заявление за получаване на разрешение).“ (т. 122).

Дали българското право е достатъчно точно и ясно в това отношение е със сигурност най-малкото спорно, но и относно конкретния казус не особено важно предвид констатациите по втората точка.

2) Редът, по който трябва да става установяването на тези основания (и несъвместимостта като техен първоизточник в случая).

В т. 141-145 от заключението генералният адвокат развива аргументите, че правото на ЕС не допуска национално право, което „изисква компетентният орган (БНБ б.а.) да заключи автоматично без никаква самостоятелна преценка, че е налице основание за освобождаване от длъжност, като просто екстраполира такъв извод от фактическите и правните констатации, направени от друг орган (в случая КПК б.а.) съобразно конкретен набор от национални правила, които преследват различна цел (независимо от факта, че тази цел може да е свързана с целта, преследвана от разглеждания тук критерий за освобождаване от длъжност).

Такова автоматично решаване би противоречало на самата логика на наличието на самостоятелни основания за освобождаване от длъжност, на първо място, както и на възможността да се извършва преценка за всеки отделен случай, когато такава преценка се изисква“.

Още се казва, че „на компетентния орган (БНБ б.а.) трябва да бъде позволено да събира колкото се може повече относими доказателства, доколкото това е правно възможно съгласно съответното законодателство, включително в сътрудничество с компетентните органи или чрез справки в публично достъпна информация като например тази, която се намира в публичните търговски регистри, за да направи информиран извод дали е налице основание за освобождаване от длъжност поради извършено сериозно нарушение, при пълно зачитане на правото на защита на засегнатото лице.“

Т.е. компетентният да установи основанието за освобождаване орган (УС на БНБ) не може просто да възпроизведе автоматично констатациите на органа, установяващ несъвместимостта (КПК), особено без да е гарантирал пълно зачитане на правото на защита на засегнатото лице.

По настоящия казус тези условия не са налице.

Заклечинието на генералнияадвокат тук