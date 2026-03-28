Бившият вицепремиер Валери Симеонов е окончателно осъден за дискриминация спрямо „кресливите жени с уж болни деца“

След близо осем години Върховният административен съд окончателно сложи точка на спора за дискриминация, възникнал през 2018 г., когато бившият вицепремиер Валери Симеонов нарече майките на деца с увреждания „група кресливи жени“, които „спекулират с уж болни деца“.

Съдът отказа да допусне касационно разглеждане по жалба на Комисията за защита от дискриминаия (КЗД) срещу последно решение на Административен съд – Пловдив, което определи, че решението на комисията не отговаря на стандартите за защита от дискриминация.

Така Валери Симеонов стана вторият политик осъден за дискриминация, след като наскоро съдът осъди Костадин Костадинов за реч на омразата.

През 2018 година майки на деца с увреждания организираха многократни протести под надслов „Системата ни убива“ с искания за цялостна реформа и Закон за личната помощ и достойни условия на живот.

Протестите бяха провокирани от неадекватна държавна политика, недостатъчна подкрепа и обещания, които не се изпълняват, като демонстрациите се проведоха пред Народното събрание и в цялата страна, като събраха чувствителна обществена подкрепа. Те принудиха управляващите да направят промеин в закона, които да обекчавата отглеждането на деца с увреждания.

В хода на протестите на 16 октомври 2018 г. пред телевизия СКАТ вицепремиера Валери Сименов заяви, че:

„Този закон [за децата с увреждания] беше започнат като опит да се угоди на една група кресливи жени, които спекулираха с децата си, манипулират обществото, изкарвайки на пек и на дъжд тези уж болни деца, без грам майчинско чувство, [и без] грижа за тях“.

На 24.10.2018 г. пред БНТ казва: Знам, че истината боли, но не се отказвам от нито една своя дума. С други думи, предпочитам да бъда докрай откровен, последователен и честен спрямо обществото, какъвто съм бил, да казвам нелицеприятните истини, които другите не смеят да назоват, но да не бъда лицемерен, двуличен. Така че пак ви казвам, ако се бях извинил, нямаше да бъде искрено.“

Същият ден, след среща на коалиционните партньори, Сименов избра обратната позиция и каза:

Поднасям своите извинения на всички, които са били засегнати или са се почувствали обидени от моето изказване в телевизионно интервю. Още веднъж поднасям своите извинения. По никакъв начин не съм целял да обидя когото и да било.“

Казусът стигна най – напред КЗД по жалба на семейство от Пловдив – П.Е.М., К.М. и Е.М. В нея се твърдеше, че са обект на дискриминация под формата на тормоз по признак „увреждане“ след публични изказвания на Симеонов насочени срещу родителите на деца с увреждания и срещу самите хора с увреждания, направени през октомври 2018 г.

Жалбоподателите са родители на дете, което страда от спастична церебрална парализа с 95% трайна неработоспособност с чужда помощ.

Семейството бе от участниците в протестите и в жалбата си посочи, че се е почувствало засегнато и унижено от думите „кресливи жени“, „уж болни деца“, които манипулират обществото, понеже вроденото увреждане на сина им е от сериозно значение за живота на семейството.

Разказаха, че през годините са полагали огромни усилия, за да облекчат състоянието на детето си , за може то да продължи да ходи, дори и с помощни средства. Според тях извинението на Симеонов не е искрено.

Самото дете посочи, че родителите му са в постоянна борба, за да може да има нормален и достоен живот, въпреки увреждането си, затова и за него думите на Симеонов са безчувствени, груби и опасни, понеже насаждат в обществото мнение, че хората с увреждания живеят на гърба на другите.

Първи решения в подкрепа на Симеонов

Първоначало КЗД и състав на Административен съд – Пловдим подкрепиха изявленията на Симеонов с мотива, че имал право на свободно изразяне.

Най – напред КЗД прие, че Валери Сименов не е осъществил дискриминация под формата на „тормоз“ по смисъла на „1,т.1 от ДР на ЗЗЗДискр. по признака „увреждане“ по отношение на жалбоподателите ( П. Е. М.,К. М. и Е. П. М.)

Той бил направил общо изказване, а не конкретно спрямо жалбоподателите и в случая става дума за изразяване на мнение по дадена тема. Прие също, че част от изразите в изказванията на вицепремиера са извадени от контекст. В заключение приема, че изразеното становище на Валери Симеонов е право на свободното му мнение по приемането на закон за хората с увреждания.

След оспорване на решението на КЗД, първоначало състав на Административен съд – Пловдив възприе изводите на КЗД, че е лидерът лидерът на НФСБ не е дискриминирал майките на деца с увреждания, когато ги е нарекъл „група кресливи жени“, които „спекулират с уж болни деца“

Според съда КЗД е извършила пълно, обективно всестранно изясняване на фактите, които имат отношение към случая. И от доказателствата не може да се направи и обоснован извод, че срещу семейството е налице пряка или непряка дискриминация или тормоз по признак „увреждане“ по повод изказвания на Симеонов.

Прие още, че лидерът на НФСБ е „упражнил правото си на изразяване на мнение в унисон с основния принцип за равенство и достойнство на всеки индивид и защита честта и достойнството на личността, поради което би могъл да се ползва от правилото на свободно изразяване на мнение, което конституцията гарантира“.

В хода на делото обаче

ВАС отхвърли тезата на съда,

че свободата на изразяване допуска унизително отношение към родителите на деца с увреждания и самите увредени.

Решението на Пловдивския административен бе отменено, а преписката върната за ново разглеждане.

При новото обсъждане на случая „Сименов“ Административен съд Пловдив стига до извода, че е „налице непълнота при произнасянето на КЗД по повдигнатите в жалбата въпроси за наличие на дискриминация по признак „увреждане“ и по предвидения в чл.5 ЗЗДискр. признак „тормоз“.

Обратно на предходния състав, новият стига до извода, че административният акт „не е мотивиран в степен, отговаряща на изискванията на закона – не е разгледано поведението на Симеонов, в контекста на конкретната обстановка на протести и недоволство, както и участието на страните в тези събития“.

Именно това решение е атакувано от КЗД пред ВАС с искане за отмяната му по реда на касационно преразглеждане, като остане в сила на предишното решение на съда, което е в подкрепа на акта на КЗД , че Сименов не е извършил акт на дискриминицаия.

Пред ВАС адвокат Адела Качуанова, защитиник на семейството, пострадало от дискриминация е категорична, че касационното оспорване на КЗД е неснователно. Същата позиция заема и представителят на прокуратурата.

Последната дума на ВАС

Върховните съдии приемат изцяло изводите на атакуваното решение на Административен съд – Пловдив, според които КЗД не е изследвала, обсъдила и мотивирала твърденията в жалбата, че спрямо жалбоподателите е осъществен „тормоз“, основан на защитения признак „увреждане“.

„В резултат словесните изрази на Сименов са довели доели до накърняване на достойнството им, като са създали „враждебна , обидна или застрашителна среда за участващите в протеста лица“, пише съдът.

Посочва още, че КЗД се е произнесла без да изясни дали увреденото дете е било участник в протестите на родители и деца с увреждания през процесният период и „към момента на ценените изказвания на Симеонов“.

С тези съображения ВАС приема, че не е налице основание за касационнио основание по чл. 209, т. 3 от АПК за отмяна на обжалваното решение на Административен съд – Пловдив.

Като отклонява жалбата на КЗД, окончателнооставя решението на ПАдС в сила.

Отпада и съображението, че Валери Симеонов е имал свобода да изрича оскърбления към хора с тежка житейска съдба, „защото имал право на мнение“.

Макар и доста след слизането от властта, бившият вицепремиер е осъден за акт на дискриминация след потока на мисълта срещу изстрадалите „кресливите жени с уж болни деца“.

Решението е окончателно.