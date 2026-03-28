ЦИК пита Външно защо не са предвидили избирателни секции в почетни консулства на Обединеното кралство, САЩ и Турция

7 пъти по-малко секции в Турция ще има за вота на 19 април, два пъти по-малко са те и в САЩ

Централната избирателна комисия поиска от Mинистерството на външните работи незабавен отговор, защо не е предвидено разкриване на изборни секции в почетни консулства в Обединеното кралство, Съединените щати и Турция. До края на днешния ден ЦИК трябва да определи, където ще се гласува в чужбина и съответно броя на секциите, съобщи БНР.

В началото на годината парламентът промени Изборния кодекс и ограничи до 20 броя на секциите извън дипломатическите и консулските ни представителства в държавите, които не са членки на Европейския съюз.

Подадените заявления за гласуване извън страната са двойно повече в сравнение с изборите през октомври 2024. Близо 61 хиляди са подадените електронни заявления за гласуване извън страната, а на вота преди две години са били малко над 30 хиляди.

Сънародниците ни зад граница ще могат да упражнят правото си на глас в 493 секции в 55 държави.

Спрямо предходните избори от 2024 г. броят им е редуциран сериозно, пише в. Сега. Тогава те са били 719.

В съседна Турция ще се гласува едва в 25 секции срещу 168 на предишните парламентарни избори. Наполовина падат и секциите в САЩ – 24 вместо 55.

Заради ситуацията в Близкия изток на тези избори няма да има секции в Обединените арабски емирства, Катар, Кувейт, Пакистан и Иран.