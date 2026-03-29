Крум Зарков от седмицата: Консолидацията сред социалистите е факт, никога повече Пеевски

„Прекалено тежко беше влиянието на Пеевски в БСП. Вече няма такова! Категорично. Хората, взели решения за това, си поемат политическата отговорност„, заяви лидерът на БСП Крум Зарков в предаването „Седмицата“ на Дарик радио.

Той напомни, че хората които взеха погрешното решение, получиха отговорност – не са нито в най-тесния кръг на управление на партията, нито в листите за изборите. Това се нарича политическа отговорност, подчерта Зарков и изключи всякаква възможност за коалиция с ГЕРБ и ДПС в следващия парламент.

По думите на младия лидер, който оглави столетницата в началото на февруари след знаков партиен конгрес, консолидацията сред социалистите вече е факт, а залогът за влизане в следващото Народно събрание е преодолян.

Той подчерта, че въпросът за зависимостите трябва да бъде поставен и пред останалите политически сили, тъй като статуквото се опитва да проникне навсякъде.

Според него левицата вече е свършила своята работа по прочистването на редиците си.“

„Ще счупи зъба на всички прогнози. На тези, които ни отписаха. На тези, които ни погледнаха с презрение.“

Това заяви Крум Зарков по повод негативните прогнози на социологическите проучвания, че партията му няма да влезе в следващия парламент.

Зарков допълни, че много скоро всички ще се питат каква ще е ролята на БСП в Народното събрание, а не дали ще влезе изобщо.

Според него политическите партии не могат да си научат уроците, което излиза за сметка на хората.

В навечерието на предсрочните парламентарни избори на 19 април, лидерът на левицата коментира актуалната политическа обстановка, отношенията с новата партия на Румен Радев и острото противопоставяне на социалистите срещу инициирания от Доналд Тръмп „Съвет за мир“.

На въпрос с кого биха преговаряли за съставяне на правителство, Зарков посочи, че БСП е отворена за диалог с новата политическа формация на бившия президент Румен Радев, който в началото на март регистрира коалиция „Прогресивна България“.

„Ние трябва да излезем от въпроса с кого, защото очевидно не може да бъде отговорен. Аз казах с кого не – с Борисов и Пеевски. Готови сме да говорим с партията на Радев, както и с други, по принцип сме отворена към диалог партия, но при зачитане на много ясни принципи – прозрачност, уважение, равнопоставеност и никога подчинение„, коментира Крум Зарков.

Той допълни, че социалистите са показали своето отношение към Радев в миналото, а сега предстои да се види какво ще бъде неговото отношение към тях.

Левицта е против Съвета за мир на Доналд Тръмп

Един от най-острите акценти в интервюто бе геополитическата ориентация на страната и скандалът около присъединяването на България към новия формат на американския президент. В края на януари бившият премиер Росен Желязков подписа споразумение за участие в т.нар. „Съвет за мир“ под патронажа на Доналд Тръмп – ход, който предизвика сериозни сътресения на политическата сцена.

„БСП е твърдо против ратификацията на участието на България в Съвета за мир на Доналд Тръмп„, заяви Крум Зарков, като същевременно увери, че геополитическата ориентация на България към Европейския съюз няма да бъде поставяна под съмнение от левицата.

Относно вътрешните икономически проблеми, председателят на БСП призна, че войната в Иран е пряката причина за скока на цените, но разкритикува липсата на адекватна държавна намеса, призовавайки за структурни мерки, а не за работа „на парче“.

За кабинета “ Желязков“ и служебното правителство

Зарков не спести критики към предходното управление на Росен Желязков, заявявайки, че в него вижда много „проспани възможности„, особено по отношение на изборното законодателство.

Що се отнася до настоящия служебен кабинет на Андрей Гюров, лидерът на БСП посочи, че финалната оценка ще бъде дадена след вота, но открои поименно работата на вътрешния министър Емил Дечев и правосъдния министър Андрей Янкулов.

„Министрите Дечев и Янкулов правят впечатление със своята дейност. Министър Андрей Янкулов прави максимума, който може като служебен министър„, допълни Зарков, визирайки активните действия на двамата ресорни министри в борбата с купения вот и паралелното правосъдие.