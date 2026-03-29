Проблемът с „вечния временен мандат“ на гл. проукрор, не е политически, а е въпрос за възстановяване на законността

Според служебния правосъден министър Андрей Янкулов няма правен хаос около назначаването на служебния министър-председател Андрей Гюров.

Правният хаос е единствено в съзнанието на тези, които се опитат да използват тази тема за елементарна политическа пропаганда, заяви Янкулов в ефира на БНТ.

Той коментира делото на Гюров пред Съда на Европейския съюз (ЕС) , свързано с потенциална колизия с правото на ЕС, и заключението на генералния адвокат към СЕС по делото за изискванията към ръководството на БНБ.

Медийно се получиха едни спекулации, че едва ли не генералният адвокат на Съда на Европейския съюз се е произнесъл по законосъобразността на временното отстраняване на премиера Андрей Гюров от поста подуправител на БНБ, което не е вярно – такова произнасяне на генералния адвокат няма, каза Андрей Янкулов.

По думите му след първата спекулация се е стигнало до допълнителни – как това води до нелегитимност на назначаването на Гюров и на неговите действия, на действията на правителството. Правосъдният министър припомни, че е написал вчера пост в социалните мрежи с юридически коментар на темата.

По отношение на легитимността на премиера Янкулов каза, че няма абсолютно никакъв проблем, защото към момента, в който президентът назначава с указ Андрей Гюров, той е подуправител на БНБ – в това няма никакъв спор. „Това е и становището на парламента в мнозинството, съставено от същите тези политически лидери, които сега говорят, защото, когато господин Гюров подаде своята оставка, успоредно с назначаването си за служебен министър-председател, тогава парламентът прие, че неговите правомощия като подуправител се прекратяват – няма как да се прекрати нещо, което не съществува“, отбеляза Гюров.

За състоянието на съдебната система

Състоянието на съдебната система обективно не е особено добро и това е видно за всички, каза служебният правосъден министър.

За да има по-различно развитие, особено за случаите, които касаят корупцията по високите етажи на властта – там провалът ни е абсолютен, генерална промяна трябва да се търси в управлението на съдебната система.

В какво по-различно състояние да е правосъдието, след като на върха на самата прокуратура, един от най-важните органи на системата на държавно управление въобще,

имаме нелегитимен главен прокурор,

след като на върха на най-важната прокуратура в страната – Софийската градска прокуратура,

имаме ръководител – госпожа Русинова, за която станаха публични обвиненията на българския европейски прокурор, че

Русинова я е въвела в криминалната мрежа „Осемте джуджета“, допълни министърът.

Според него, след като системата се управлява по този начин, тя ще продуцира такива резултати от отделните казуси. За да решим генералния проблем, трябва да се почне от ключовите позиции, обобщи Андрей Янкулов.

По думите му как точно се случва престъпното влияние в системата е трябвало да бъде изяснено още в годините назад – когато бяха оповестени доказателствата за съществуването на криминалните мрежи на „Осемте джуджета“ и на Мартин Божанов – Нотариуса.

Те бяха оповестени от неправителствената организация, от която аз бях част доскоро, тогава институционална реакция не последва нито на ниво прокуратурата, нито институционално, допълни Янкулов.

Същинският проблем е, че прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет преди някои седмици при разглеждане на моето предложение да се определи различен временно изпълняваш функцията на главен прокурор от господин Сарафов, на практика каза, че той е вечно временно на поста, освен ако сам не пожелае да се оттегли, коментира служебният правосъден министър.

Според Янкулов проблемът с вечния временен мандат не е политически, не се налага политически консенсус, както за реформа на съдебната система,

а е въпрос на елементарно възстановяване на законността.

Колкото повече време минава, толкова по-тежка става кризата на правовата държава, заяви служебният правосъден министър.

По-късно във Фейсбук Янкулов подчерта, че „Борбата не е за стола, а за правото. Това е краткият отговор на въпроса: Ще изведете ли със сила Борислав Сарафов от кабинета му в Съдебната палата?„. Той допълни, че от първия му ден като правосъден министър усилията му са насочени към възстановяване на изгубената законност в управлението на прокуратурата. Но това трябва да се случи с правни, а не със силови способи.

„Насреща си имам засега изглеждащи като успешни опити с привидно законни средства да се удържа един незаконен и неморален резултат.Всичко това обаче е измамно. Дори най-правоверните последователи на статуквото в правосъдието вече са разбрали много добре, че това положение е нетърпимо и не е възможно да бъде опазено още дълго. Цената, която се налага да бъде плащана от одобряващите вкопчването в стола на главния прокурор на един човек, нараства с всеки изминал ден„, смята министърът.

БОЕЦ не приемаме тази теза. Единственият начин за борба с беззаконието е като се приложи законът и то за всеки по еднакъв начин“, отговаря под поста му лидерът на БОЕЦ Георги Георгиев. Той заявява, че от гражданската организация ще продължават да блокират „незаконният му (на Сарафов) достъп му до кабинета на главния прокурор“.