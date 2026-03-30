СРП внесе обвинителен акт срещу Станимир Хасърджиев и още трима за сексуални престъпления

Обвинителният акт срещу д-р Станимир Хасърджиев и още трима е внесен в Софийския районен съд, съобщиха от СРП. Общо 17 са обвиненията срещу четиримата мъже, сред които и създаване на порнография с лица под 18 г., обявиха малко по-късно на брифинг от държавното обвинение.

Те са обвинени за принуда, сексуални престъпления и притежание на наркотици. Установено е, че за целта е ползвана и дрогата на изнасилвачите, която се счита за особено опасна. Срещу Хасърджиев има и обвинение за за поставяне под риск от разпространение на сексуално предавани инфекции.

Разследването започна след като 20-годишно момче подаде сигнал, че е държано насила и с него е злоупотребено сексуално от всичките обвинявани, именно Станимир Хасърджиев, Росен Белов, гръкът Анастасиос Михайлидис и Симеон Дряновски. Общото обвинение на четиримата е за принуда чрез използване на оръжие, блудства и държане на наркотици, като именно наркотиците прокуратурата намират, че имат връзка и с блудствата и принуждаването към сексуални действия, тъй като е използвано едно от най-опасните наркотични вещества.

Георги Коджаниколов, прокурор: „Важно е да се отбележи, че този наркотик е най-масово употребявания на тези партита и от съществено значение е да се знае, че употребата му носи много висок риск от смъртни случаи и шансът от предозиране е много висок, ако не се съблюдава дозата на вземане, а това без специфична подготовка и образование е практически невъзможно да се случи, т.е. рискува се във всеки един случай на употреба на този наркотик да не е ясна развръзката. Имаме сведения , че за тази част е отговарял един от обвиняемите – така щото да не се стига до предозиране.“

Александра Стефанова, прокурор: „Настоящото дело се явява първото дело в България, при което този конкретен наркотик по категоричен начин е установен като средство, при което лице е склонено и заплашвано с цел осъществяване на полово престъпление.“

Обвиненията срещу тях са събрани в 46 тома, разпитани са над 80 свидетели, становище са дали над 30 вещи лица.

Част от престъпленията са в съучастие – принуда, действия на полово удовлетворение чрез сила и заплаха, извършени между лица от един и същи пол, и държане на наркотици. Използван е наркотик, който е известен като такъв използван за склоняване и осъществяване на полови престъпления, отбеляза прокурор Александра Стефанова. Тя добави, че настоящото дело се явява първото в България, при което този наркотик е използван спрямо пострадал по този начин, предаде БТА.

Колегата й Георги Коджаниколов обясни, че законодателят третира този наркотик (прекурсора му – бел. а.) като такъв, който има индустриална употреба, поради това не е сложен в списъка с най-опасни наркотични вещества и може лесно да се поръча, а от него да се извлече т.нар. наркотик на изнасилвача – GHB. Прокурорът добави, че почти няма специалист в страната, който да го изследва, защото се елиминира от организма в рамките на часове. Той е високорисков и често може да доведе до смърт. Един от обвиняемите, който е с медицинско образование, следял да не се стига до предозиране с веществото, което по опасност се равнява на фентанила, добави прокурора.

Някои от подсъдимите имат обвинение за държане, разпространение и създаване на порнографски материали, както и такива, при които са използвани лица на видима възраст под 18 години. Коджаниколов посочи, че става дума за стотици материали.

На част от клиповете заснетите непълнолетни лица се обръщат към някой в стаята с думата „Мастер“. Има разпитани деца под 18 години, добави Коджаниколов.