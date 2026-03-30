Емил Дечев за Емилия Русинова: Нетърпимо мишкуване и тихо хрупане на сиренце от мандрата на Петьо Еврото

Имаме данни, че ръководителят на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова многократно е минавала границата на Република България със съседни държави с два автомобила с лица, с които в същите тези автомобили са пътували с г-н Петьо Петров (известен като Петьо Еврото – б.ред.).

Това обяви пред журналисти служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев.

Това се е случвало, след като през април 2020 г. Антикорупционният фонд публикува своите четири епизода за „Осемте джуджета“. Същите тези два автомобила са ползвани както от г-н Петьо Петров, така и от г-жа Русинова. Те са пътували с 4-5 лица – в определени случаи с г-н Петров, в други случаи със същите лица, с които е пътувал г-н Петров, е пътувала и г-жа Русинова, каза Дечев.

Има и едно пътуване, в което през 2021 г., повече от една година, след като Антикорупционният фонд разкри случая „Осемте джуджета“, г-жа Русинова е пресякла границата на България със Северна Македония при Златарево в една и съща кола с г-н Петьо Петров, добави вътрешният министър.

Мълчанието на прокурор Емилия Русинова е оглушително, то е нетърпимо както за българските данъкоплатци, които ѝ осигуряват официално възнаграждение всеки месец от над 5000 евро, така и за българските институции.

Нетърпимо е такова мишкуване и тихо хрупане на сиренце от мандрата на Петьо Еврото, заяви още Емил Дечев.