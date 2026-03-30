Адв. Минчо Спасов поиска очна ставка между прокурорите Димитър Франтишек и Кирил Пейчинов за противоречиви показания

Из протокола за разпит на прокурор Пейчинов : Франтишек Петров бързаше

По делото срещу и Петьо Петров – Еврото, еденственият обвиняем за документна измама и незаконно придобити от него 35 г. злато и над 500 000 евра, адвокат Минчо Спасов продължава да следи версията, че в случая прокурорите по делото са съучастници в грабежа на семейните ценности, иззети от дома на Явор Златанов. Независимо от магистратския им имунитет, обявен от апелативната прокурорка Юлияна Христова, ОПГ трябва да бъде разследвана в цялост, за да се стигне и до осъждане на единствения останал подсъдим по делото – Петър Петров.

След последното заседание на 17 март т.г. , той поиска от Софийски градски съд да бъде извършена очна ставка между свидетелите Димитър Франтишек Петров и Кирил Пейчинов поради „констатираното противоречие в показанията им относно това дали Франтишек е давал конкретни указания на наблюдаващия прокурор Пейчинов. “Ти го организирай, ти ги върни”. В показанията си от 21. януари 2026 Димитър Франтишек категорично отрича да е разговарял с наблюдаващия прокурор Кирил Пейчинов по делото на Златанов за връщането на семейните ценности не на собственикя им, докато Кирил Пейчинов в разпита си от 17.03.2026 г. е категоричен за обратното, пише адвокатът.

Пейчинов твърди, че не е молил Димитър Франтишек да организира донасянето на парите и банкнотите от БНБ и не знае кой го е организирал, докато Димитър Франтишек твърди обратното, казва той. Адокатът намира противоречия между показанията на прокурор Франтишек и Илия Златанов – баща. Според Златанов страши е.

„Налице е противоречие между показанията на Илия Златанов (протокол от 23.06.2025 г.), че многократно е виждал Димитър Петров в кабинета на Петьо Петров в ресторант „8-те джуджета“ и в сградата на Специализираната прокуратура, където лично му е занесъл и предал документи по делото. Димитър Франтишек твърди обратното – че не познава и не е срещал Илия Златанов.

Адвокатът настоява за очна ставка и между двамата.

На последното заседание по делото срещу бившия следвател Петьо Петров, бяха разпитани прокурорите – Дилян Деянов и Кирил Пейчинов.

Историята

Според обвинението в периода от 11 октомври 2019 г. до 23 март 2020 г. чрез използване на неистински документи, Петров е получил без правно основание, с намерение да го присвои, чуждо движимо имущество – 147 монети на обща стойност 106 763 лв. и едно златно кюлче с тегло 1000 грама, 23,88 карата, на стойност 109 718 лева, собственост на Явор Златанов, както и парична сума в размер на 550 000 евро, с левова равностойност 1 085 485,65 лв., собственост на Юлия Златанова, Явор Златанов и Пролетина Златанова.

Случаят стана известен като “Осемте джуджета” през 2020 г., когато Антикорупционният фонд разкри търговията с влияние в съдебната система. Преди това собственикът на асансьорния завод “Изамет” Илия Златанов е в тежък конфликт със сина си Явор и останалите членове на семейството му заради бизнес и пари. Подавал няколко пъти сигнали срещу тях, но институциите не се задействали. Свързват го с Пепи Еврото и двамата се срещат в ресторант “Осемте джуджета”. След няколко дни сина Явор Златанов е арестуван при операция на спецпрокуратурата и ГДБОП. При обиск и претърсване от Златанов – младши , майка му и други членове на семейството са иззети много пари и злато. Пепи Петров предлага на Илия Златанов да си ги поделят.

Вместо да получи половината ценности обаче, те се оказват у Пепи Еврото. Илия Златанов е принуден да прехвърли дори и завода си на подставено от Петров лице.

Делото е в Специализираната прокуратура по обвинение срещу Явор Златанов за пране на пари. Иззетите ценности следва да обезпечат вземането на Държавата.

Въпреки това те се „връщат“ на посочено на прокурорите лице.

Макар, че в протокола за претърсване и иземване е отбелязано, че иззетите ценности са собственост на Явор Златанов, прокурорите връщат поетапно иззетото богатство – 550 000 евро на бившия депутат Димитър Ламбовски, а златните монети и кюлче злато формално са върнати по молба на Илия Златанов, но реално се озовават в джипа на Любена Павлова и оттам при Петьо Еврото.

Самият Ламбовски свидетелства, че е бил заплашен от Петьо Еврото с налагане на ефективна присъда по висящ в Апелативен съд процес. Затова подписва пълномощно на една от адвокатките на Любена и Петър Петрови пълномощно за връщането на парите, придружено с договор за отговорно пазене между него и Явор Златанов, с фалшифициран подпис на Явор Златанов.

Въпреки, че към представените 8 броя фактури за златото няма платежни документи за финализиране на сделката , прокурорите нили „заблудени“ от представените им от Петров фалшиви фактури. Известен факт е, че фактурата е предложение за сделка, което се финализира едва с плащането. Ако искаш да рекламираш хладилник , трябва да представиш освен фактурата и касовата бележка. Но на прокурорите това изглежда не е било известно.

От обвиняеми станаха свидетели

И на двамата обвинители Кирил Пейчинов и Дилян Деянов първоначално бяха повдигнати обвинения, но прокурор Юлияна Христова от Апелативна прокуратура реши, че няма достатъчно дoĸaзaтeлcтвa дa ca извъpшили длъжнocтнo пpecтъплeниe , „извън фyнĸциoнaлния им имyнитeт“. He знaeли, чe бaщaтa –Илия Злaтaнoв и cинът – Явop Злaтaнoв имaли „няĸaĸъв cпop“, въпpeĸи, чe цялoтo дeлo тpъгвa имeннo зapaди извecтнaтa семейна cвaдa мeждy двaмaтa.

Бившата съпруга на Петьо Еврото Любена Павлова, също отпадна от обвинителиня акт, въпреки coбcтвeнитe й пoĸaзaния и „записи от охранителните камери,“ на които се вижда как прокурор Пейчинов с количка на колелца лично предава на Мариян Маринов (брат на вътрешния министър Марин Маринов, работещ като шофьор на Пепи Еврото), който товари златото в джипа на Любена.

След това занесли „придобивката“ на Петьо за разпределяне на порциите. Той й наредил от общото количество златни монети да отдели две купчини – едната от пет килограма, другата от един. Едната купчина е била за бившия главен прокурор Иван Гешев, а другата за „Митко“. По-късно Павлова допълни, че Митко е бил прокурор.

Отказаният отвод

Преди да бъде даден ход на делото през май миналата година, адв. Спасов поиска отвод на прокурора по делато Ивaйлo Πeтpoв заради липсата в обвинителня акт на бившия шеф на спецпрокуратурата Димитър Франтишек Петров, както и на бившата съпруга Любена Павлова.

В мотивите си бe oтдeлил ocoбeнo мяcтo нa пpoĸypopа Димитъp Фpaнтишeĸ Πeтpoв: „Πo дeлoтo ca cъбpaни мнoгoбpoйни дoĸaзaтeлcтвa зa yчacтиeтo нa пpoĸypop Димитъp Фpaнтишeĸ Πeтpoв ĸaтo cъyчacтниĸ в пpecтъпнaтa дeйнocт, ĸaзa тoй. Oт пoĸaзaниятa нa пpoĸypop Πeйчинoв e виднo, чe e бил нaзнaчeн нa 16.03.2020 г. oт пpoĸypop Фpaнтишeĸ чpeз cпocoбa „oпpeдeлeн избop“ и ,“дъpжaл мнoгo нa нaвpeмeннoтo и бъpзo изпълнeниe нa тaзи зaдaчa“. Накарал Пейчинов да „върне“ ценностите същия ден без последният дори да е погледнал 150- те тома на делото, което се съхранява в друга сграда.

Сред аргументите на адвокат Спасов бе доклад cлeдoвaтeлитe по делото, в който е отбелязано: „Πpaви впeчaтлeниe нacтoятeлнocттa нa пpoĸypop Фpaнтишeĸ, oтнocнo дaдeнитe paзпopeждaния oт нeгoвa cтpaнa дa бъдaт изпълнeни oт cтpaнa нa пpoĸypop Πeйчинoв вeднъж дa изпълни пocтaнoвлeниeтo нa пpoĸypop Дeянoв oт 18. 02. 2020 г. , вeднъж caмият пpoĸypop Πeйчинoв дa ce пpoизнece и въpнe веществените докзателства (BД).

Bидимa e бъpзинaтa пo изгoтвянe нa пocтaнoвлeниeтo oт 16.03.2020 г. oт пpoĸypop Πeйчинoв и вpъщaнeтo нa пapичнaтa cyмa cъщия дeн. Πpoĸypopът ce пpoизнacя вeднaгa и caм изпълнявa cвoeтo пocтaнoвлeниe, нeзaвиcимo, чe в пocтaнoвлeниeтo e oтбeлязaнo пpeпиc oт нeгo дa ce изпpaти нa вoдeщитe paзcлeдвaнeтo cлeдoвaтeл oт CO-CΠ зa cвeдeниe, пpилaгaнe ĸъм мaтepиaлитe и изпълнeниe. Taзи бъpзинa нa пpoизнacянeтo и изпълнeниeтo личнo oт пpoĸypopa, гoвopят зa eднo пpeдвapитeлнo oбмиcлeнo и взeтo peшeниe пapичнитe cpeдcтвa дa бъдaт въpнaти.. Caмият aнгaжимeнт нa пpoĸypopa дa изгoтви пpиeмoпpeдaвaтeлния пpoтoĸoл и дa въpнe личнo cъoтвeтнитe BД- ĸaĸтo пapичнитe cpeдcтвa нa Лaмбoвcĸи, тaĸa и мoнeтитe нa Злaтaнoв, ca в oтĸлoнeниe нa oбичaйнaтa пpaĸтиĸa… Toвa гoвopи, чe пpoĸypopитe- пo ĸoнĸpeтнo пpoĸypop Димиъp Πeтpoв – APCΠ, paзпopeждaйĸи тeзи дeйcтвия и изcĸвaйĸи тe дa бъдaт извъpшeни cпeшнo и нeoтлoжнo, бз ĸaĸвитo и дa e зaбaвяния e бил нeoбичaйнo зaинтepecoвaн тeзи дeйcтвия дa ce ocъщecтвят бeз ĸaĸвитo и дa пpeчĸи, ĸaтo ca пpeдпpиeти въз ocнoвa нa пpeдвapитeлнo пoeт aнгaжимeнт“.

He бе пpoпycнaт и друг умишлeнoтo прикрит по думите на Спасов факт – че cъyчacтниĸът нa Πaвлoвa пpи тoвapeнeтo нa злaтoтo в двopa нa Cпeциaлизиpaнaтa пpoĸypaтypa e бpaтът нa тoгaвaшния вътpeшeн миниcтъp Mлaдeн Haйдeнoв Mapинoв– Mapиян Haйдeнoв Mapинoв. B oбвинитeлния aĸт тoй бe пocoчeн ĸaтo лицe c нeycтaнoвeнa caмoличнocт, въпpeĸи чe e пocoчeн c тpитe cи имeнa oт caмия пpoĸypop Ивaйлo Πeтpoв в „Oпиcaниeтo нa фaĸтичecĸaтa oбcтaнoвĸa“ и e в cпиcъĸa нa cвидeтeлитe.

Апелатевните съдии отхвърлиха искането на адвоката.

Спасов обаче си запази правото да държи под око обвинителния акт, превърнал в свидетели активни участници в грабежа.

Из протокола за разпит на прокурор Кирил Пейчинов:

Франтишек беше припрян за връщането на монетите и златото на Илия Златанов

РАЗПИТ НА СВИДЕТЕЛЯ КИРИЛ ПЕЙЧИНОВ: Понастоящем работя като прокурор при ВОП-София. Преди това, от месец май 2012 г. до месец март 2022 г., бях следовател в Следствения отдел при Специализирана прокуратура. От 01.06.2016 г. бях прокурор в същата. От 2018 г. до 2020 г. бях

заместник-административен ръководител на Специализирана прокуратура.

Бил съм наблюдаващ прокурор по дело, по което са били иззети голям брой монети от бял и жълт метал и голяма сума пари. И по много такива производство съм бил, и се сещам за конкретното. Спомням си, че тогава г-н Димитър Петров ( Франтишек б.р.), който тогава беше административен ръководител, ми каза, че ще ме определи с опцията „определен избор“ и ще ми се докладва, за да се произнеса по молба с правно основание чл. 111 НПК – искане за връщане на веществени доказателства, което и стана.

Това се случва най-вероятно 2 г. след образуване на ДП, т.е. ДП може би беше образувано 2019 г., а не 2018 г. До този момент аз не бях работил по това ДП по никакъв повод. На мен не ми е докладвано нищо в качеството ми на заместник-административен ръководител. Не съм знаел детайли за конкретното ДП, дори и кулоарно. Най-вероятно впоследствие съм разбрал срещу кого и за какво се води това ДП..

1. След като ме определиха, за да се произнеса по молбата, която беше от лице с именаС молбата се искаше връщане на веществени доказателства и към нея имаше приложения. Веществените доказателства, които се искаше да се върнат, бяха парични средства. Мисля, че сумата беше 650 000 евро. Аз се разпоредих за 550 000 от тях. Приложенията към молбата бяха документи,произходът на парите. Не мога да си спомня какви бяха документите – подробно съм ги изложил. Мисля, че имаше нотариални актове, мисля че имаше актуално състояние на търговски дружества, мисля че имаше договор за отговорно пазене. Този договор за отговорно пазене беше за пазене на парични средства и беше сключенЛамбовски даваше да пази на Златанов-младши парите . Към този момент Явор Златанов

Мисля, че парите бяха приобщени по делото с протокол за претърсване и изземване от банкова касета, която беше в „Първа инвестиционна банка“. Касетата не мога да Ви кажа на кого е била. По-скоро касетата мисля, че беше на майката на Явор Златанов, като той имаше пълномощно, за да влиза и излиза в трезора, съответно да ползва касетата. Не мога да Ви кажа дали в наблюдателните материали имаше копие от този протокол за претърсване и изземване, но е практика да има копие от съдийското разрешение, съответно копие от протокола. В 90 % от наблюдателните материали се съдържат и тези.

След като се запознах с материалите, прецених че мога да извършва такова разпореждане, съответно съм се произнесъл с прокурорския си акт. Не мога да Ви дам отговор на въпроса как съм преценил, че тези пари, които той иска, са именно тези, които са били в банковата касета. Нямам спомен да съм виждал декларация или документи от майката на Явор Златанов във връзка с тези пари – ако са били в наблюдателните материали съм ги видял.

… Бяхме се разбрали, след като се запозная, да докладвам на Димитър Петров. Аз отидох при него и му казах, че съм видял документите, че същите дават основание, според мен, да се произнеса, респективно да върна веществените доказателства, но бих искал да проведа някои действия по разследване, за да бъда още по-убеден в произнасянето си.

Димитър Петров ( Франтишек б.р. ) ми отговори, че няма време, тъй като молбата е просрочена и трябва да се произнеса още днес.

Аз исках да проверя, да извикам молителя, респективно да взема оригиналите на документите, които ми се представят като произход на паричните средства, но просто ми се каза, че молбата е просрочена и трябва да се произнеса в най-кратък срок и веднага. Беше изтекъл 3-дневният срок за произнасяне. Не мога да Ви кажа от колко време молбата е била постъпила в прокуратурата.

Димитър Петров не е казвал как да се произнеса,

но факт беше, че имаше бързина от негова страна,

факт беше, че ние дотогава имахме едни колегиални отношения, пък този път той се държеше по – скоро като административен ръководител, което на мен ми направи лошо впечатление.

Не ми е казвал какво е продиктувало тази негова настоятелност. Не ми е споделял, че на свой ред той е получавал от някого подобни указания за бързо произнасяне. Факт беше, че се бързаше, факт беше, че той ми влезе в стаята малко по-късно и каза, че това е основната ми работа за деня – да се произнеса и да оставя всякакви други ангажименти, които имам.

Аз се произнесох по молбата в същия ден. На база на представените ми доказателства приех, че молбата е основателна и, че трябва да върна сумата от 550 000 евро. В този ред на мисли, най-вероятно копие от протокола за претърсване и изземване е бил в наблюдателните материали, т.е. в него е била посочена сумата 550 000, а не 650 000.

.. След като изготвих прокурорския акт, аз докладвах на Димитър Петров, че съм готов с произнасянето, съответно той каза, че ще ме потърсят лицата, за да може самото фактическо връщане да се извърши.

Как е станало съобщаването на тези лица за моя акт – не мога да Ви кажа, най- вероятно през деловодството на телефонен номер, но в следобедните часове (сега погледнах датата – 16.03.2020 г.) от охраната ме потърсиха на служебния телефон, че има хора за мен във връзка с мое произнасяне, съответно аз слязох, посрещнах ги. Легитимира се лицето Ламбовски, с него имаше жена, която беше адвокат.

Отидохме в счетоводството, където съответно се извърши фактическото предаване. Тези пари едва ли са се съхранявали в прокуратурата, но аз не съм извършвал действия тези пари от трезора в БНБ да дойдат на улица „Черковна“. Почти съм сигурен, че след като са извършени процесуалните действия по претърсване и изземване, те са били в трезора на БНБ, а не са се съхранявали в каса било на наблюдаващ прокурор, било в счетоводство.

Аз лично върнах парите, за което е съставен и приемо-предавателен протокол, като мисля, че в стаята беше и адвокатката. Парите се броиха. В протокола за претърсване и

изземване не мисля, че бяха посочени с номера, а като обща сума и какви банкноти като номинал. Не мога да Ви отговоря как тези пари са се озовали в сградата на прокуратурата.

Аз не съм предприемал такава логистика.

Факт е, че трябва логистика, за да пристигнат парите фактически и физически от трезора на БНБ до ул. „Черковна“ No 90. Аз не съм предприемал действия в тази посока, не знам кой ги е предприел. Не знам кой е разпоредил парите да се озоват в прокуратурата. Това, което ми каза Димитър Петров е, че ще ме потърсят хората, съответно аз да предам паричните средства.

… Ламбовски преброи парите. За мен беше много важно те да са точни, като сума, защото се предава плик, съответно да няма повредени банкноти. След като Ламбовски преброи парите, направи изрично изявление, което аз съм протоколирал, че няма претенции относно качеството на банкнотите и предадената сума. Ако Ламбовски беше възразил срещу това, че съм разпоредил да се върне по-малка сума от тази, която той е поискал с молбата, това щеше да бъде протоколирано като негово изявление.

Вероятно беше добре да се изчака известно време понеже човекът може и да иска да обжалва за частичния отказ в тази част.

Относно това дали съм направил такова възражение пред Димитър Петров – той не желаеше да разговаря с мен в тази връзка.

Не съм се произнесъл в същия ден, без да извърша тези действия, които ми се е искало да извърша, само заради настояването на Димитър Петров – пак казвам, че така представените документи – молбата и приложенията към нея, дадоха основание у мен да се формира вътрешно убеждение, че мога да се разпоредя с тях и да ги върна.

Да, факт е и цялата друга фабула, която Ви разказах, че можеше да се проведат и други действия, за да не буди абсолютно никакво съмнение моето произнасяне, но те не се проведоха. Факт е, че не съм направил проверка поради това, че парите са иззети от касета, която е ползвала и майката на Явор Златанов.

…. Това е протоколът, съставен за връщането а парите. Подписът е мой. Долу е и подписът на Ламбовски.

Въпреки, че съм работил с големи суми парични средства, определено и тази не беше малка – напротив; тя беше в кафяв плик, който Ламбовски си сложи във вътрешния джоб на връхната дреха. Купюрите бяха по 500 евро.

2. Участвал съм във връщането на други веществени доказателства по същото дело, може би 1 седмица или 10 дни след това – пак разговарях с Димитър Петров, като той ми каза, че има по същото дело произнасяне, с което се разпорежда с веществени доказателства и се връщат златни монети с различен номинал, съответно той ми възложи аз да организирам логистика по фактическото предаване. Юридическото произнасяне по тези веществени доказателства беше на прокурор Деянов, а административният ръководител Димитър Петров ми разпореди фактическото връщане на тези веществени доказателства. Аз се запознах с постановлението на колегата Деянов. Към този момент вероятно съм се бил запознал и с други материали по делото, но не мога да Ви кажа.

Деянов (Дилян б.р.) се беше произнесъл преди повече от 1 месец преди Димитър Петров да ми разпореди фактическото връщане на тези веществени доказателства.

Не мога да Ви кажа защо в рамките на този 1 месец монетите не са били върнати, най-вероятно пак заради Ковид-19 и работното време. Факт е, че имаше произнасяне, факт е, че не бяха върнати физически монетите.

Димитър Петров устно ми възложи да го направя – да извърша логистика, съответно фактически да организирам връщането на тези монети, мисля че имаше и златно кюлче. Монетите и кюлчето бяха съхранявани в трезор на БНБ.

Физически няма възможност да са съхранявани в прокуратурата. Фактически монетите и кюлчето бяха донесени от счетоводителя, най-вероятно с лице за охрана и шофьор, от БНБ на ул. „Черковна“. Аз не съм издавал разпореждане за това.

Аз съм заместник на административния ръководител и не мога да издам такова разпореждане, а и да издам – няма да ми го изпълнят.

Не знам дали денят, в който това трябваше да се случи, беше предварително определен. Тези монети трябваше да се предадат на Илия Златанов. Относно това дали съм знаел откъде са иззети монетите – аз съм видял постановлението на Деянов, както казах и преди малко, най-вероятно съм видял и копие от протоколите за претърсване и изземване, които са били в наблюдателните материали.

Монетите са иззети с претърсване и изземване.

По-натам, най-напред дойде представител на Илия Златанов – адв. Мончовска, с която имаше и хора от счетоводството, и шофьори, т.е. беше се създала организация, тъй като действително става въпрос за ценен метал и сумата, като еквивалент, е твърде голяма. Монетите бяха от жълт метал – 99,9 % съм сигурен, че бяха златни. Бяха много на брой. Бяха в класьори. Запознал съм се с протокола за претърсване и изземване, защото с адвокатката сме сравнявали монетите по него, съответно с монетите, описани в постановлението по чл. 111 НПК за връщане. В единия класьор, например ако са описани 24 монети, защото класьорът да има 6 листа, монетите бяха описани като 25 – както и да ги брояхме, бяха 24, т.е. една липсваше, на което няма да забравя – едно от момчетата, от шофьорите каза:

…. След като с адвокатката поприключихме тази подготвителна работа, съответно Илия Златанов дойде на етажа на прокуратурата (2 етаж) и там, по това време се помещаваше и отдел „Анти корупция“, съответно контролът беше много строг; лицето беше поканено да седне – имаше маса и диванчета, като той седна и проведе разговор с адвокатката, съвсем нормален.

Отношенията между тях бяха абсолютно доверителни. Той се консултираше с нея, изслушваше тя какво му казва. Той я попита дали всичко е наред, тя му отговори утвърдително, съответно трябваше да направил протоколи за връщането, подобен на този на Ламбовски.

Аз съм изготвил този протокол, на моя компютър, в моята стая. Изрично попитах Илия Златанов дали тези монети са негови, дали има някакви претенции относно тяхното качество,

количество. Той погледна адвокатката, тя утвърдително му кимна, той каза: „Да, всичко е наред. Нямам никакви претенции“ и се разписа.

Монетите бяха и обемни, и тежки, съответно бяха натоварени на количка.

Няма опция нито Илия Златанов, нито адвокатката, нито количката да излязат

от етажа без или аз да ги изведа, или аз да разпоредя на някого да ги изведе –

най-малкото има контрол. Няма опция те да влязат в асансьора без аз да

чекирам, без аз да кажа на някого да го направи. Направих го лично, защото си

контролирам нещата. За Количката

Аз ги изпратих с количката до двора. Аз ги попитах дали си имат организиран транспорт, отговори ми се утвърдително. Излязохме.

Влезе автомобил – черен джип. Автомобилът влезе в двора на прокуратурата, тъй като аз се обадих, за да влезе автомобила, тъй като има пропускателен режим. Това съм го направил, защото те нямаше как да пренесат монетите, защото Илия Златанов беше възрастен към онзи момент, а адвокатът му беше жена.

Когато влезе автомобила, мъж и жена излязоха. Обърнах се към Илия Златанов и го попитах: „Това ли е автомобилът?“, на което той ми отговори утвърдително и съответно съм помогнал с фактическото натоварване, което се експонира в медиите.

Илия Златанов не се качи в автомобила. Не помня дали адвокатката се качи. Илия Златанов пеша излезе от прокуратурата.

При връщането на монетите Димитър Петров (Франтишек) проявяваше също настойчивост.

С постановлението, с което върнах пропуснатите от Деянов монети, щом съм се произнесъл, значи съм се запознал с молбата на Илия Златанов и приложенията към нея, ако е имало. Към молбата приложения, които доказват произхода на монетите – имаше фактури – не мога да кажа кой е издател на фактурите. Имаше фактури на чужд език, вероятно е имало и на български

език. Нямам спомен какво беше отразено във фактурите. Не мога да Ви кажа дали Илия Златанов е бил посочен във фактурата като купувач. Не мога да Ви кажа и кой е бил издателят на фактурите. Не ми е било известно дали Явор Златанов към онзи момент е правил твърдения, че тези монети са негови, а не на баща му. Илия Златанов познаваше монетите в детайли. С такова впечатление съм останал.

АДВ. СПАСОВ към Съда: Моля да констатирате различия в показанията на свидетеля Пейчинов, дадени в днешното съдебно заседание с тези, дадени на ДП от 20.07.2023 г., за обстоятелствата: какви са били разпорежданията на Димитър Франтишек Петров към свидетеля Пейчинов – дали са били само за произнасяне или за връщане, както и дали Димитър Петров е действал по собствено убеждение или под натиск.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че няма противоречие, но не възразявам, ако съдът намери за необходимо да ги прочете.

СЪДЪТ намира, че действително в казаното „днес“ от свидетеля Кирил Пейчинов и заявеното от него в разпита му на ДП, на 20.07.2023 г., находящ се на л. 8-11, том 19 от ДП, са налице разминавания относно сочените от повереника Спасов обстоятелства и на основание чл. 281, ал. 4 НПК.

Делото продължава на 15 април.