ЕК: Има риск България да загуби общо 367,3 милиона евро по ПВУ

De Fakto 30.03.2026

До този момент Европейската комисия е замразила общо 367,3 милиона евро от плащанията за България по националния План за възстановяване и устойчивост.

Опасността България да загуби поне 214,5 милиона евро от тях не е малка, като не е изключено да се лишим и от цялата сума, съобщава БНР.

През май изтича крайният срок, в който страната ни трябва да изпълни един от ключовите етапи – заложената в плана реформа на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

Заради несправянето  с тази задача, Комисията замрази изплащането на 214,5 милиона евро. Те са от второто плащане по плана. Мярката бе обявена през ноември 2025 г.

„Не изключваме България да загуби тези пари“, коментираха пред БНР информирани източници в Брюксел. Те се позоваха на нестабилната според тях политическа ситуация у нас, но бяха категорични, че от Комисията са готови винаги да ни помогнат, стига да го поискаме. И изразиха надежда да не се стигне до загубата на средствата.

Чак след изтичането на срока Европейската комисия ще направи оценка дали сме изпълнили реформата и ще реши дали заслужаваме тези 214,5 милиона евро.

През юни пък изтича срокът да получим 152,8 милиона евро. Те са от третото плащане по плана. От Брюксел обявиха за задържането им в края на 2025 г.  В този случай не са изпълнени  не един, а два ключови етапа.

Единият е за създаването и действието на Комисията за противодействие на корупцията.

Другият е за влизането в сила на правни актове, свързани с наказателното производство и отчетността и наказателната отговорност на главния прокурор.

