Изземването на сигнала срещу Русинова от самата Русинова, сочи докъде стига „дълбоката държава“, за да крие истината

Не е важен броят на арестите, а доверието, което правителството създава в гражданите, заяви служебният премиер Андрей Гюров

Действията на Министерството на вътрешните работи (МВР) и с реакциите на българските граждани вече сме показали, че тези избори ще бъдат едни от най-честните в новата ни история. Това заяви служебният министър-председател Андрей Гюров в ефира на „Нова“.

Гюров каза, че той и министрите от кабинета дават всичко от себе си и работят категорично за осигуряване на честни избори.

Една голяма гражданска и избирателна активност би означавала успех за нас, посочи премиерът. Той отбеляза, че служебното правителство не може да реши проблемите на държавата, но може да създаде условията, така че българските граждани чрез своя глас и представителство да направят така, че държавата да тръгне в една нова посока. Гюров заяви, че разчита на гражданската активност и отговорност на хората.

Министър-председателят отбеляза, че за него не е важен броят на арестите, а доверието, което правителството създава в гражданите. Над 10 пъти са се увеличили сигналите, които постъпват в МВР по отношение на изборите.

Всички се опитват да ни убедят, че е невъзможно да се преборим със завладяната държава, но ние в това правителство, с начина, по който работим, с примера, който даваме, искаме да покажем, че това не е така…

Това, което виждаме, е, че някои хора много силно се страхуват от това в страната да има честни избори. Затова атаките са абсолютно целенасочени и точно към определени хора.

Съществува сериозен институционален проблем с прокуратурата, каза Гюров.

Повод за острата реакция стана иззетата от СГП преписка, събрана от полицията по сигнала на българския европейски прокурор Теодора Георгиева.

Документацията съдържа данни за оказван системен натиск и заплахи срещу нея. Действията по изземването ръководи лично Емилия Русинова, която отново оглави градската прокуратурата в средата на февруари тази година.

„Самата Русинова не е някой случаен прокурор. Това е именно прокурорът, за когото Теодора Георгиева казва, че я завел в „Осемте джуджета““, отбеляза Андрей Гюров, като визира публичните признания на европрокурора от началото на месеца.

Според Гюров , изземването на материалите от полицията автоматично блокира разследването и показва ясен стремеж истината да остане скрита. Той разкри, че в момента текат разпити на самите разследващи полицаи, за да се търси евентуално превишаване на правомощията им.

„Това е дълбока държава и завзети институции“, подчерта Андрей Гюров. Той допълни категорично, че прокуратурата в момента атакува хората, които се опитват да разплетат корупционните проблеми в самото държавно обвинение.

Усещаме се като опълченци,

заяви той и сравни правителството с опълченците от времето на Априлското въстание. Как са победили тогава нашите възрожденци, ако те бяха повярвали, че системата не може да бъде променена, ние сега нямаше да бъдем тук, каза премиерът. Тогава тези хора са повярвали, че техните действия, макар и да не могат да стигнат докрай, ще направят така, че да променят нагласите у хората, добави той. По думите на Андрей Гюров в момента служебното правителство също се опитва да накара хората да бъдат активни и да гласуват на изборите.

Премиерът посочи, че от самото начало кабинетът е бил наясно, че ще бъде атакуван. Виждат се действията на правителството, промяната в отношението към гражданите, към институциите и това е силно застрашително за тези, които разчитат на завладяната държава, на завладените институции, за да могат да продължат да упражняват своето влияние, добави той.

„Фактът, че сега тези хора ни атакуват, показва само, че маските са паднали“, каза Гюров и изтъкна, че една от основните цели на това правителство е създаването на нов облик и стандарт на управление.

Във връзка с отношенията си с държавния глава, премиерът посочи, че работи в отлична координация с президента Илияна Йотова, която зае най-високия държавен пост през януари след оставката на Румен Радев. Двамата обсъждат редовно както вътрешните предизвикателства като кризата с горивата, така и геополитическите рискове, свързани с евакуацията на български граждани от конфликтни зони.

„Отношенията между президент и премиер в момента са много добър пример за това как институциите трябва да работят заедно тогава, когато имат обща цел“, обясни Гюров. Той отбеляза, че основният приоритет на държавния връх е внасянето на сигурност и спокойствие в обществото преди предстоящите избори.