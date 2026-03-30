Почина дългогодишния главен секретар на КС Валентин Георгиев

De Fakto 30.03.2026

Валентин Георгиев

Конституционният съд с прискърбие съобщава за кончината на главния секретар на институцията Валентин Георгиев.
Той бе дългогодишен ръководител на администрацията на Конституционния съд, като поема длъжността през 2017 г.

Един от акцентите в работата му бе международната дейност, където с участието и инициативите си Конституционният съд на България продължава да бележи успехи.

Валентин Георгиев е възпитаник на Първа английска езикова гимназия в София.
Завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, а след това специализира в Джорджтаунския университет във Вашингтон по икономическа програма във Факултета по международни отношения.

Заемал е различни държавни постове, сред които съветник към Комисията по чуждестранни инвестиции към Министерския съвет, председател на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация, съветник по нормативни актове към Министерския съвет, съветник към Министерството на външноикономическите връзки, съветник към програма ФАР на ЕС.

Преди да поеме ръководните функции в администрацията на Конституционния съд е главен секретар на Народното събрание в периода 1997– 2001 г., а от 2002 до 2016 г. е изпълнителен директор на Американската търговска камара в България.

Конституционният съд ще съобщи допълнително подробности за поклонението.

Поклон пред светлата му памет!

