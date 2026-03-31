Любомир Гайдов е новият и. ф. председател на Върховния административен съд

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи Любомир Гайдов – заместник-председател на Върховния административен съд, за временно изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на ВАС.

Гайдов ще заеме поста на 15 април, когато изтича шестмесечният период, в който изпълняващ функциите административен ръководител на съда е Мариника Чернева.

На 14 октомври миналата година Черенева замени Георги Чолаков, който след изтичане на мандата му като председател на през ноември 2024 година беше назначен за временен ръководител на институцията.

Назначението на новия изпълняващ функциите председател – Любомир Гайдов, е съобразено с актуалния списък по старшинство на съдиите от Върховния административен съд, в който той е следващият след съдия Чернева, посочват от Съдийската колегия на ВСС. Гайдов е дал съгласие да поеме поста.

За разлика от прокурорската колегия, Съдийската спазва чл. 15 ал,15 от Закон за съдебната власт, който предвижда изпълняващият функциите на прадседседател на върховените съдилища и на главния прокурор да заемат постовете за не повече от 6 месеца, без право на повторно избиране. Така мандатът на Гайдов като и.ф. председател ще е до средата на октомври т.г., или до избор на нов титулярен председател на съда, ако това се сбъдне.

Любомир Гайдов е роден през 1968 г. в Бургас. Завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Има над 33 години юридически стаж. Осемнадесет от тях са в съда.