Правосъдие за всеки: Случаят „Русинова“ е симптом на системно заболяване на прокуратурата

На 30 март 2026 г. служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев оповести данни, които би следвало да предизвикат институционално земетресение, но които за запознатите с българската прокуратура не са никаква изненада: ръководителката на Софийска градска прокуратура Емилия Русинова многократно е преминавала държавната граница с автомобили, ползвани от издирвания бивш следовател Петьо Петров – Еврото – човекът, изградил и управлявал мрежата за търговия с влияние в съдебната система „Осемте джуджета“. През 2021 г. – повече от година след като Антикорупционният фонд разкри тази мрежа пред цялата страна, Русинова и Еврото са пътували в една и съща кола през ГКПП „Златарево“ към Северна Македония. Не тайно. Не случайно. Заедно.

Министър Дечев нарече това поведение „нетърпимо мишкуване и тихо хрупане на сиренце от мандрата на Петьо Еврото“. Ние бихме го нарекли по-просто: поведение, несъвместимо с магистратската длъжност, което при нормално функционираща правосъдна система би довело най-малкото до дисциплинарно разследване и поне временно отстраняване от поста.

Но българската правосъдна система не функционира нормално. И именно това е проблемът.

Конфликтът на интереси, който не се крие – защото няма от кого

Дни преди тези разкрития стана ясно, че ръководената от Русинова СГП е иззела от ГДБОП цялата преписка по сигнала на българската европрокурорка Теодора Георгиева. В този сигнал Георгиева директно сочи Русинова като човека, който я е въвел при Петьо Еврото. Преписката е иззета толкова бързо, че дори не е имало време Русинова да бъде разпитана. Нека бъдем пределно ясни какво означава това: прокурор, уличена в близки отношения с издирван обвиняем и обвинена от колега в корупционни връзки, сама иззема и контролира разследването срещу себе си. Това не е конфликт на интереси. Това е открита демонстрация на безнаказаност.

За пълнота на картината: в рамките на дни по сигнал на санкционирания по закона „Магнитски“ Делян Пеевски същата тази СГП образува разследване срещу министъра на вътрешните работи – за това, че е изрекъл публично как Пеевски следва да бъде разпитан. Моделът е кристално ясен: който повдигне въпрос за мрежата – бива наказан от самата мрежа, действаща чрез прокуратурата.

Единодушният срам от 18 февруари

Едва шест седмици преди тези разкрития – на 18 февруари 2026 г. – Прокурорската колегия на ВСС избра единодушно, с 8 гласа „за“ и нито един „против“, Емилия Русинова за титулярен административен ръководител на СГП. Осем членове на колегията – нито един от тях не зададе публично нито един въпрос за уличаващите снимки на Русинова с Петьо Еврото пред ресторант „Осемте джуджета“, за разследването на Антикорупционния фонд, за ролята на Русинова в известната като „семейството“ мрежа за влияние на Еврото.

Нека кажем нещата с истинските им имена. Прокурорската колегия не „пропусна“ да зададе тези въпроси. Тя съзнателно избра да не ги задава. Защото отговорите биха направили невъзможен предрешения избор на Русинова. Единодушието в случая не е знак за убеденост – то е знак за съучастие. Осем членове на кадровия орган на прокуратурата съзнателно затвориха очи пред публично известни факти и поставиха начело на най-ключовата прокуратура в страната магистрат, за чиито отношения с издирван брокер на влияние знае цяла България.

СГП – прокуратурата, която разследва всички, но която никой не разследва

Софийска градска прокуратура не е обикновена районна структура. Това е единствената прокуратура в страната, компетентна да разследва лица с имунитет. След закриването на Специализираната прокуратура през 2022 г. СГП пое и делата за организирана престъпност и политическа корупция. Казано по друг начин – прокуратурата, отговорна за борбата с корупцията по високите етажи на властта, се ръководи от магистрат, който пътува в една кола с човека, построил паралелната система за корупция в правосъдието. Ирония толкова жестока, че спира да бъде смешна.

„Правосъдие за всеки“

1.Изискваме от Прокурорската колегия на ВСС публичен отговор: знаели ли са нейните членове за връзките на Русинова с мрежата „Осемте джуджета“ при гласуването на 18 февруари? Ако са знаели и съзнателно са ги игнорирали – всеки от осемте гласували „за“ носи лична отговорност за назначаването на компрометиран магистрат начело на най-важната прокуратура в страната. Ако не са знаели – това означава, че кадровият орган на съдебната власт назначава ръководители, без да извършва дори най-елементарна проверка. И двата отговора са еднакво унищожителни за съдебната ни власт.

2. Изискваме преписката по сигнала на Теодора Георгиева незабавно да бъде изведена от компетентността на СГП. Няма правова държава на света, в която заподозреният води разследването срещу себе си. Ако българската прокуратура смята, че може да си го позволи, това е поредното доказателство, че тя не функционира като институция на правовата държава, а като инструмент за защита на сенчести и задкулисни кръгове.

3. Подкрепяме категорично позицията на министъра на правосъдието Андрей Янкулов, който от встъпването си в длъжност последователно поставя въпроса за мрежите за влияние в съдебната система и за нелегитимния „вечен временен мандат“ на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов – самият той сочен като свързан с „Осемте джуджета“. Картината е цялостна: на върха на прокуратурата стои нелегитимен главен прокурор. Начело на ключовата градска прокуратура стои магистрат, пътуващ в една кола с издирван брокер на влияние. Кадровият орган, който ги е назначил, е с изтекъл мандат и отказва да се самокоригира. Всеки елемент от тази конструкция подкрепя останалите. Тя няма да се разпадне сама. 4. Обръщаме се към българските граждани: случаят „Русинова“ не е изолиран инцидент. Той е симптом на системно заболяване – прокуратура, завладяна от мрежи за влияние, защитавана от кадрови орган без мандат и без воля за промяна. Единственият път към промяна минава през следващия парламент, който трябва да избере нов ВСС, да осигури нов главен прокурор и да създаде условия за реална съдебна реформа. Всеки неподаден глас на 19 април е глас за запазване на отровното статукво.

Мълчанието на Русинова е оглушително. Но то не е нейният най-голям грях. Най-големият грях е на системата, която я издигна, защити и единодушно утвърди начело на прокуратурата, която трябваше да я разследва.