Президентът Илияна Йотова: Служебният премиер наруши недопустимо диалога между институциите  

De Fakto 31.03.2026 Гостува ни, Законът

Подписването на дългосрочно споразумение с Украйна от служебен кабинет е неадекватно, посочи държавният глава

 

Нито министър-председателят, нито министърът на отбраната, нито министърът на външните работи са информирали мен и президентската институция за предстоящото посещение в Украйна, за целта му, за състава на делегацията. С подписването на споразумение с Украйна за сътрудничество в областта на сигурността премиерът Андрей Гюров недопустимо наруши диалога между институциите и показа липса на институционално възпитание. Това заяви президентът Илияна Йотова пред медии.

Подписването на това споразумение е неадекватно, тъй като служебният кабинет е с много малък хоризонт и не може да го изпълни нито със съдържание, нито да го реализира, подчерта държавният глава. По думите на Илияна Йотова подписването на международни документи трябва да става от редовен кабинет и новоизбрано Народно събрание и с много широка дискусия, включително и с българските граждани.

Президентът уточни, че до този момент премиерът не е потърсил контакт с нея, а текстът на споразумението е получила едва днес по настояване на президентската институция. Още вчера позвъних на Андрей Гюров, но не можахме да осъществим връзка по чисто технологични причини, посочи президентът. Тя отбеляза, че в днешен телефонен разговор е предупредила служебния министър-председател, че реакцията й ще бъде изключително остра, защото не смята за редно да се предпоставят толкова важни въпроси.

Подписаното споразумение е изключително слаб и остарял документ, който не отчита обективните обстоятелства и развоя на войната в Украйна, не съдържа нищо за интересите на българската отбранителна промишленост, заяви държавният глава. Илияна Йотова посочи, че текстът е прекалено общ, не съдържа финансови ангажименти и не обвързва България. „Според мен това е по-скоро политически акт, слабо замислен и слабо изпълнен“, посочи още президентът.

По отношение на мерките, които правителството обяви заради ръста на цените във връзка с кризата в Близкия изток, държавният глава подчерта, че само директните помощи са малка първа стъпка, а останалото е само обещание. „Бързината, с която се подписват от кабинета международни споразумения, е обратно пропорционална на бързината, с която се взимат необходимите мерки. А те не бих казала, че са адекватни, ако въобще някога проработят“, заяви Илияна Йотова.

Президентът припомни, че когато е назначила служебното правителство, е поставила две задачи – провеждането на добре подготвени, прозрачни и честни избори и адекватни икономически и социални мерки за българските граждани.

