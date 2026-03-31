Съдия Ивайло Йосифов от Русе: Един съдия конкурс може да загуби, но достойнството си никога

Аз съм съдия и заместник-председател в Административен съд – Русе. В това си качество разглеждам дела, подадени от граждани и организации срещу административни актове. В този смисъл независимостта на съдията е последната защита на гражданите срещу властта“ – това заяви пред Нова тв съдия Ивайло Йосифов Иванов, зам.административен шеф на Административен съд Русе.

Става дума за същия съдия на когото Съдийската колегия отказа изслушване по сигнала му, че е бил обект на натиск от член на ВСС Драгомир Кояджиков.

Той изложи накратко фактите по участието си в конкурсната процедура, заради която твърди, че му е оказан натиск: „Участник съм в процедура за избор на административен ръководител – председател на съда, открита с решение на Съдийската колегия на ВСС в края на 2024 г. Подадох документите си, приложих концепция и препоръки от академичните среди, тъй като съм преподавател. Очаквах резултат. Има и друг колега от моя съд, който участва в конкурса„.

Съдия Йосифов- Иванов разказа, че натискът върху него е „дошъл на 15 януари миналата година“:

„Бях в кабинета си в сградата на съда, когато при мен влезе изпълняващият функциите председател – съдия Диан Василев. Беше облечен в тога – очевидно допреди това беше гледал дела и изглеждаше притеснен. Каза ми: „Иво, имам лоши новини“. Попитах го какви са, а той ми отговори: „Драго (бел.ред. членът на Съдийската колегия на ВСС Драгомир Кояджиков) каза, че трябва да се откажеш и да оттеглиш заявлението си“, разказа Йосифов.

„Съдия Василев ми каза, че е предупредил Кояджиков, че вероятно аз няма да се оттегля. Тогава му било отговорено, че съм щял да получа нула гласа при събеседването в Съдийската колегия„, разказа Йосифов. И допълни: „Реакцията ми беше на потрес и възмущение.

Това е въпрос на професионално достойнство – един съдия може да загуби конкурсна процедура, но не и достойнството си.

Подадох сигнал – първоначално в ГДБОП, а след това случаят беше разгледан и от Комисията за противодействие на корупцията, която към днешна дата е закрита. След проверка тя излезе със становище от 18 август миналата година, че има данни за престъпление от общ характер, извършено от лице, попадащо в обхвата на закона“.

Съдията подчерта, че Съдийската колегия на ВСС му е отказа публичност, на която той е настоявал.

„След многократни отлагания, на 24 март тази година беше насрочено заседание за изслушването ми, на съдия Василев, на г-н Кояджиков и на още един колега от нашия съд, който би могъл да потвърди коствено изнесеното в моя сигнал. Отложих делата, които разглеждат, за да може в 9:30 ч. да бъда пред заседателната зала. Чаках шест часа пред залата и не бях допуснат. Наблюдавах дебата на екран в съседна зала. И така разбрах, че не съм се опитвал да защитавам независимостта си, а да „уязвя“ членове на колегията„, подчерта той – Това думи на Вероника Имова пред Съдийската колегия, която отиде и по-далеч, че трябва да се извинят Кояджиков, че е подложен на това изпитание.

Магистратът беше категоричен, че причината за отказа да бъде изслушан е, че „публичността за тях е твърде неудобна„.

„Ако бях изслушан официално, те ще трябва да заемат позиция и да предприемат действия, например – институционална подкрепа по т.нар. Механизъм за защита на съдиите„, заяви той.

Очевидно аз не пасвам на профила, те ( мнозинството на Съдийската колегии ) търсят гъвкави хора, конформисти, които да са склонни изпълняват решенията, заключи съдия Йосифов.

Етичният кодекс заранява на кандидатите за изобор и конкурсни процедури да използва контакти, влияния и ходатайства , напомни той по повод цитирано от водещите изказване на Даниела Марчева, че не вижда нищо укоримо в контактите на членове на ВСС с участници в конкурсите. „Това , което казва г-жа Марчева е нарушение на Етичния кодекс“, подчерта съдията

Междувременно стана ясно, че пред Нова тв Драгомир Кояджиков е депозирал писмено обясние, в което се казва, че :

„ В конкретния случай е проведено съответното разследване от компетентните органи в Република Бьлгария. То е приключило с акт за прекратяване, след като не са открити никакви нарушения“, казва Кояджиков .

Кадровикът знае много добре, че нито една съдебна инстанция не се е произнасяла пряко по въпроса за оказван от него натиск над съдията. Просто не позволиха на русенския магистрат да протестира прекратяването от прокурор Илиян Точев в СГП, за да може делото да стигне до съд по същинския въпрос за принудата.

По оспореното прекратяване съдйката от СГС, доскорошен следовател, лансирана от самия Кояджиков да стане съдия, обяви, че съдията нямал качеството на пострадал, същото стори и САС, въпреки тълкувателно становище на ВКС в обратен смисъл, а именно: че за дa имa eднo лицe ĸaчecтвoтo нa пocтpaдaл, „e дocтaтъчнo дa e пpeтъpпялo вpeди, ĸoитo ca пpяĸa и нeпocpeдcтвeнa пocлeдицa oт инĸpиминиpaнoтo дeяниe бeз пpи тoвa дa e нeoбxoдимo тeзи вpeди нeпpeмeннo дa ca вĸлючeни в cъcтaвa нa пpecтъплeниeтo“.

Сложният юридически казус ни най – малко не отмества задължението на Съдийската колегия да изслуша един редови магистрат, който се е обърнал за подкрепа.

“ Един натиск може да се извърши не само при престъпление, но и по всякакъв друг начин, напомни Атанаска Дишева. „Нямало натиск, а ако някой е твърдял, че Йосифов няма да получи нито един глас, ако не се оттели от конкурса за председател на Съда, това какво е. Вие наистна ли вярвате, че Йосифов е бил поставен при равни условия с другия кандидат, след като на него са му обещавали „нула“ точки“, каза тя. „Да се твърди, че Кояджиков бил уязвен при липса на каквото и да е установяване и да се неглижира състоянието на съдията, е неадекватно на нашите задължения“, категорична бе Дишева.

Не е за вярване на какво е способна номенклатурата в правосъдието, за да защити един член на семейството от разобличаване в тежко нарушение на етиката, морала и прочие.