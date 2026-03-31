Министър Андрей Янкулов поиска от Прокурорската колегия да освободи дисциплинарно от поста Борислав Сарафов

Янкулов е внесъл искане до прокурорската колегия Сарафов да бъде отстранен като изпълняващ функциите главен прокурор заради допуснати дисциплинарни нарушения, съобщи Министерството на правосъдието.

Поредният опит да бъде отстранен Борислав Сарафов, чиито мандат изтече още на 21 юли 2025 г., идва след отказа на прокуроската колегия да назначи нов и.ф. главен прокурор по предложение министъра.

В началото на сегашното си искане Андрей Янкулов се мотивира с това, че през изминалите месеци в публичното пространство са били разпространени поредица от писмени изявления, ангажиращи прокуратурата, които „ създадоха високо институционално напрежение между българската прокуратура и съд, урониха престижа на съдебната власт и подкопаха общественото доверие в нея“.

Пет групи обстоятелства във връзка с искането за дисциплинарно производство, което да бъде приключено с най-тежката санкция, именно отстраняване от поста изпълняващ функциите главен прокурор, посочва правосъдният министър.

Една от тeзи групи е свързана с казуса около българския европрокурор Теодора Георгиева, като в искането си Андрей Янкулов твърди, че:

Борислав Сарафов е дал сведения за развитието на казуса в България срещу Теодора Георгиева още преди делото да е било образувано, както и че въпреки твърденията, че са открити данни за извършено престъпление от Георгиева, тя не е привлечена като обвиняема.

В другата група от основания се коментират искания на Борислав Сарафов, свързани с дела, по които работи първия ад хок прокурор Даниела Талева. Те са свързани с искания на отводи на съдия Мирослава Тодорова, тъй като се е произнасяла по казуса, свързан с проверка срещу Сарафов, която е трябвало да води Даниела Талева, а също така и с искането му да бъдат отстранени всички членове на Съюза на съдиите от възможността да се включат в избора на следващ съдия за разследване на главния прокурор.

Четвъртата група в искането за уволнението на Сарафов са публичните му изявления по случая „Петрохан“, с които той, според министъра, „прави непремерено публично изказване в самото начало на разследването, когато следствените версии би трябвало да са в съвсем начален етап на изясняване„.

„От изявлението, което дава конкретни оценки на отделни факти, свързани с разследването, е налице реален риск от въздействие върху вътрешното убеждение на наблюдаващия прокурор и разследващите органи, което следва да се основава на обективното, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото, както и на закона“, се казва в мотивите.

Петото обстоятелство е свързано с позиция на прокуратурата по повод решение на наказателната колегия на ВКС, с което наказателните съдии обявиха Борислав Сарафов за нелегитиен заради изтеклия му мандат и отказаха гледат исканията му за възобновяване на дела, като подадени от лице, което след 21 юли м.г. е загубило валидност на главен прокурор.

В позицията на ПРБ имаше остри критики към ръководството на ВКС, в което Андрей Янкулов също вижда проблеми от страна на Борислав Сарафов, налагащи неговото отстраняване.