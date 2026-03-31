Йонко Грозев: Генералният адвокат всъщност каза, че отстраняването на Гюров от БНБ е незаконно

Препечатваме от „Капитал“ коментара на Йонко Грозев, бивш съдия в Европейския съд по правата на човека в Страсбург по казуса „Андрей Гюров“ след заключението на генералния адвокат към Съда на ЕС.

На българска почва интерпретациите по случая показаха от една страна пълна дезориентация в сложната юридическа материя, а от друга – умишлена злоупотреба с невежество за политически цели. Мнозина правни коментатори, изкушени от дълг към политиката, а не към правото, сложиха кръст на доверието към тях в критични ситуации.

В края на изминалата седмица редица български медии, а и политици, успяха да произведат новината, че според генералния адвокат на Съда на ЕС Андрей Гюров е освободен законно като подуправител на БНБ. Някои дори успяха да направят и заключението, че следователно той е незаконен министър-председател. Това твърдение е откровено невярно, а и шокиращо дори и за медии, които традиционно не са особено свързани с фактите. Защото,

Съдът на ЕС (СЕС) няма правомощия да се произнесе по конкретния спор, като неговата роля е единствено да формулира приложимите норми и принципи, които българският съд е длъжен да следва при решаването на спора. Заключението на генералния адвокат има два аспекта, като единият е преценка на българското законодателство като цяло, а вторият – какви принципи следва да се спазват при прилагането на това законодателство. По отношение на законодателството, заключението е, че няма принципно противоречие между българското законодателство и европейското право. По-интересният и важен аспект на заключението обаче, са формулираните в него принципи, които трябва да се спазват при прилагането на това законодателство.

Спорът дали отстраняването на Андрей Гюров от УС на БНБ е законосъобразно или не, трябва да се реши от Върховния административен съд (ВАС). Именно ВАС направи искането за указания за правилното приложение на правото на ЕС, за да се произнесе по жалбата на Гюров за отстраняването му.

Три са ключовите позиции на генералния адвокат на Съда на ЕС, които ще имат пряко значение за крайния резултат по делото, ако, разбира се, това становище бъде възприето и от самия съд.

Първата е законно ли е по българското право притежаването от член на Управителния съвет (УС) на БНБ на дялове в дружество с ограничена отговорност. В заключението си генералният адвокат посочва, че този въпрос не е в неговите правомощия, а в правомощията на българския съд, който разглежда спора. Позовавайки се и на запитващия съд (ВАС), той обаче ясно заявява, че според неговия прочит на приложимото българско право, притежаването на 2% дялово участие в дружество с ограничена отговорност към датата на назначаването на длъжност

не е основание за несъвместимост.

Такава несъвместимост, се посочва в заключението, е налице само ако лицето има управленски функции в дружество – като едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител. Изрично се посочва, че не е ясно как УС на БНБ е стигнал до извода, че притежаването на дялове в дружество с ограничена отговорност „представлява „абстрактна“ несъвместимост, без значение дали е налице реален конфликт на интереси„. С тази си позиция генералният адвокат възприема и заявеното в становищата по делото на Европейската централна банка и ЕК.

Втората важна позиция на генералния адвокат е, че правилата в националния закон, определящ основанията за несъвместимост, и съответно – за освобождаване, „трябва да бъдат формулирани с достатъчна яснота, за да се избягват злоупотреби или инструментализация“.

Заключението изрично казва, че „(я)снотата на правилата, регламентиращи обстоятелствата, при които член на национална централна банка може да заеме длъжност или да бъде освободен от длъжност, има първостепенно значение за съществуването на стабилна и безпристрастна институционална среда“.

Дори и ВАС да приеме, че простото притежаване на дялове в дружество с ограничена отговорност е забранено от българското право, ще бъде невъзможно да приеме, че при встъпването на г-н Гюров тази забрана за притежаване на 2% дялово участие в дружество с ограничена отговорност е била ясна и предвидима. Това е така, защото до момента редица български съдилища са приемали обратното, включително и конкретно по делото по жалба на г-н Гюров срещу решението на КПК по същите факти.

При това положение е невъзможно да се направи заключение, че г-н Гюров е бил изправен пред ясни национални правила, забраняващи притежаването на дялове в дружество с ограничена отговорност, поне в рамките на стандартната логика, и съответно – че освобождаването му е законно.

Третата важна позиция на генералния адвокат е, че ако основанието за освобождаване е „извършено сериозно нарушение“, в случая – конфликт на интереси, този конфликт на интереси не може да бъде абстрактен, а трябва да бъде конкретен. Освен това трябва да има обосноваване защо този конфликт на интереси представлява извършване на „сериозно нарушение“. Отговорът на този въпрос ще зависи от всички доказателства, които ще бъдат събрани по делото. Въз основа на това, което до този момент е известно обаче, такова заключение изглежда много проблематично. Какъв е възможният реален конфликт на интереси между решенията на подуправител на БНБ и дялово участие в дружество с ограничена отговорност, което дори не е на пазара на финансови услуги? Какъв е възможният реален конфликт на интереси между решенията на подуправител на БНБ и дейността на две нестопански организации, които по наличната публично информация, не са имали дейност? За да бъде основание за освобождаване на подуправител на БНБ, този конфликт на интереси трябва да бъде също така достатъчно сериозен, и това трябва да бъде изрично обосновано в решението за освобождаване.

ВАС ще трябва да реши дали освобождаването на г-н Гюров е законосъобразно, като прецени дали решението на УС на БНБ отговаря на изискванията, посочени от генералния адвокат в неговото заключение. Прочитът на решението на УС на БНБ

може само да ни остави силно скептични.

За начало в това решение се приема, че „КПК е административният орган, който има изключителна компетентност да установи несъвместимост“ и „УС на БНБ не може нито да осъществява контрол върху акта на комисията, нито може да се произнесе вместо нея, тъй като това би довело до недопустимо изземване на компетентност на друг административен орган“. Според логиката на УС на БНБ решението на КПК служи само за иницииране на производството по освобождаване пред УС на БНБ, и не подлежи на самостоятелен съдебен контрол. Само че съдът на първа инстанция по делото срещу КПК, приема обратното. Решението на КПК подлежи на самостоятелен съдебен контрол и е незаконно по същество. Толкова за яснотата и предвидимостта и на процедурата, и на правото.