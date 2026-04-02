Кадровиците отложиха за след изборите въпроса за дисциплинарната отговорност на Йордан Стоев

За 23 април, след изборите на 19- ти, Пленумът на ВСС отложи заседанието за образуване на дисциплинарно производство срещу члена на Прокурорската колегия Йордан Стоев. Искането бе на 48 депутати от парламента.

Близо 20 дни правната комисия ще пише правила за провеждане на процедурата, а след като бъдат приети пленумът ще се произнесе по допустимостта на искането.

С 13 гласа „за“ и 2 – ма против дата на следващото заседание бе определена да е 23 април.

Отхвърлено бе предложението на Атанаска Дишева този срок да бъде скъсен и на 15 април да са реши въпросът за допустимостта на отправеното искане.

„Аз считам, че още в идния понеделинк, който е началото на празничните дни могат да бъдат изработени тези правила. Няма да измисляме кой знае какво ново – и двете колегии имат такива правила. Всичко, което трябва да се случи е да се компилират нови текстове от тези коите вече имаме. Смятам, че в понеделник правна комисия може да се събере и да ги приеме, и в рамките на следващите две седмици, след великдинските празници да се събарем и да решаваме предложението“ , каза Дишева.

Подкрепи я само Олга Керелска.

В началото на заседанието Огнян Дамянов предложи да бъдат поканени вносителите на искането, за за да представят мотивите си. Предложението му не бе гласувано с възражението, че при разглеждането на дисциплинарни производства от колегиите вносителите не се канят.

48 народни представители от „ПП- ДБ“, МЕЧ и „Алианс за права и свободи“ внесоха предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу члена на ВСС Йордан Стоев и настояват той да бъде освободен като член на съвета.

„Правила трябва да се приемат, за да може да има регламентация за самата процедура как да протича – уведомяването на страните, допустимост, разглеждане по същество, въпросът за участието на защита. Това са неща, които са необходими, за да има визия за развитието на процеса от началото до края„, заяви предстваляващия ВСС Боян Магдалинчев.

. По време на краткотрайното заседаниие няКОЙ постоянно спираше камерите.

