Комисия по професионална етика на ВСС се е самосезирала за връзката „Емилия Русинова – Петьо Еврото“

Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия се самосезира по медийни публикации, свързани с административния ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова.

„Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия на ВСС се самосезира по повод медийни публикации за и. ф. административния ръководител на СГП и изиска информация от компетентните органи“, съобщи ВСС.

Това е станало на извънредно заседание на 1 април 2026 г. Изискана е информация от съответните органи за предприети действия и за налични данни, касаещи изнесеното в медиите.

Заглавия не се съобщават, но името на Русинова дни наред е в публичното пространство покрай изнесената от вътрешния министър Емил Дечев справка за нейни общи пътувания през 2021 година до Северна Македония и Сърбия с издирвания бивш следовател Петьо Петров – Еврото.

„Мълчанието на прокурор Емилия Русиноява е нетърпимо и оглушително. Нетърпимо е такова мишкуване и тихо хрупане на сиренце от мандрата на Петьо Еврото„, категоричен бе Емил Дечев, който напомни, че тя дължи уважение и на инстутуциите, и на данъкоплатците, които официално й осигуряват над 5000 лв. месечно възнаграждение.

От Министерство на правосъдието изискаха справка от МВР, за да се прецени дали има данни за предложение до ВСС за образуване на дисциплинарно производство срещу Русинова.

Поисканата справка за съвместните воаяжи на Русинова и Петров вече е получена в МП. След запознаване с нея ще се пристъпи към подготовка на предложение до прокурорската колегия за образуване на дисциплинарно производство, съобщи БНР.

По-рано днес правосъдният министър Андрей Янкулов отказа да се ангажира с коментар преди да види дали информацията е основание за дисциплинарно наказание на Русинова.

Янкулов изрази очакването си Прокурорската колегия да подходи със спешност към искането му и заради уронване престижа на съдебната власт, Борислав Сарафов да бъде уволнен от поста изпълняващ функциите на обвинител номер едно.

„Законът за съдебната власт предвижда давностни срокове, които са различни взависимост от това кога е станало публично известно твърдяното нарушение, и разбира се, кога е осъществено самото деяния, за което се твърди, че съставлява дисциплинарно нарушение. Тези срокове естествено, се съобразяват от мен, когато изготвям съответните предложения. Би трябвало да се съобразят и от органът, който трябва да реши дали да образува дисциплинарно производство. Тук последните шест месеца са публично известните данни, а давностния срок от публичното оповестяване на такава информация е шест месеца„, коментира Янкулов.