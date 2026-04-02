Предстоящи чествания и конференции по повод 35-годишнината от създаването на Конституциониня съд

De Fakto 02.04.2026

Конституционният съд  ще чества 35-годишнината от създаването си с поредица конференции през 2026 г.   Институцията ще отбележи  установяването на демократичния конституционен ред у нас с три форума, които ще  се състоят в София и Велико Търново.

Те ще проследят историята, развитието и  предизвикателствата пред конституционната юрисдикция, основана у нас през 1991 г., съобщиха официално от съда.

Първата конференция ще се проведе в Деня на българската Конституция.

На 16 април във Велико Търново настоящи конституционни съдии и съдии с изтекъл мандат, представители на законодателната и изпълнителната власт, представители на съдебната власт и на адвокатурата, както и изявени учени ще се съберат за  тържественото честване, посветено на историята на Основния закон.

Събитието, организирано с подкрепата на Община Велико Търново, ще се проведе в музея „Възраждане и Учредително събрание“, където на 16 април 1879 г. е приета Търновската конституция.

Официалните събития, на които през годината домакин ще бъде Конституционният съд, ще продължат с международна академична конференция в  Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Форумът ще се проведе на 20 май, а негов съорганизатор е Юридическият факултет. Сред темите, които ще обсъдят конституционни съдии и гост-лектори от европейски университети, ще са за легитимността на конституционната юрисдикция и прилагането на правото на ЕС от страна на конституционните съдилища.
Най-големият и заключителен международен форум, който Конституционният съд ще организира за своята 35-годишнина, ще се проведе на 15 октомври в София.

Конференцията ще се състои в дните, когато преди 35 години – на 3 октомври 1991 г., конституционните съдии от първия състав на Съда полагат клетва и встъпват в длъжност.

В дискусиите, в чиито рамки ще се обсъждат мястото и ролята на Конституционния съд в правовата държава, ще се включат официални гости, сред които и делегации на конституционни юрисдикции от различни държави.

В няколко работни панела те ще разгледат предизвикателствата пред конституционните юрисдикции и ролята им в гарантирането на върховенството на правото.

