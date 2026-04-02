ВАС отмени заповед на Областния управител на София, спряла ново обсъждане за ръководствата на 6 общински дружества

ВАС обяви за нищожна заповедта на Областния управител на Област София във връзка с откритата процедура за смяната на ръководствата на шест общински дружества.

Съдът отмени решение на Административен съд София – град и обяви за нищожна заповедта на Областния управител на Област София, с която не се допусна искането на кмета за ново разглеждане на решението на Столичен общенски съвет (СОС) за откриване на процедура

за избор на членове на Съвети на директорите (СД), респективно на Надзорни съвети (НС) на общинските публични предприятия – търговски дружества, с едноличен собственик на капитала Столична община.

Дружествата, които бяха включени в решението на СОС са: „Център за градска мобилност“ ЕАД, „Столичен електротранспорт“ ЕАД, „Столичен автотранспорт“ ЕАД, „Метрополитен“ ЕАД, „Топлофикация София“ ЕАД и „Софинвест“ ЕАД.

Върховните съдии приемат решението на АССГ за неправилно.

Компетентността на областния управител се свежда до отмяна на актове на кмета, с които се създават права или задължения или непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на отделни граждани или организации, или респективно на неопределен брой лица, както и отказите да се издадат такива актове, чрез които административният орган упражнява правомощията си.

Връщането за ново обсъждане на акт на общинския съвет (независимо от неговата форма – правилник, наредба, инструкция, решение) е процесуално действие. Това правомощие на кмета е

предвидено изцяло в защита на обществения интерес и не може да бъде ограничавано

под никаква форма и на никакво основание чрез оспорване и отмяна по реда на

административния или на съдебния контрол.

Вътрешнослужебните актове на общинските съвети са такива, които са свързани с организацията и дейността на общинския съвет и неговите комисии /чл. 45, ал. 5 ЗМСМА/. Въпросът за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и изборът на представители на общината в техните органи, не е свързан нито с организацията и дейността на общинския съвет, нито с тази на неговите комисии, а е дейност регламентирана с императивни норми на Закона за публичните предприятия, Търговския закон и др.

Касационната инстанция намира, че Областният управител на Област София няма компетентност в конкретната хипотеза да отмени акта на Кмета на СО.

Решението по административно дело № 8367/2025 г. е окончателно.