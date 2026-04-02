За изнудване АС – Пловдив осъди бившия главен архитект на Кърджали на 8 години затвор и 15 000 лв. глоба

Пловдивският апелативен съд осъди на 8 години лишаване от свобода и глоба в размер на 15 000 лв. бившия главен архитект на Община Кърджали Делин Запартов.

Той е признат за виновен затова, че от началото на 2019 до 2020 година като главен архитект е приел подкуп в размер на 38 000 лв. от управител на строителна фирма, за да одобри проектна документация и издаване разрешение за строеж на жилищна сграда.

Освен това подсъдимият Запратов е поискал подкуп, като „такса одобрение“ в размер на 350 000 лв., а през 2022 година, в съучастие със З.П., е поискал и подкуп в размер на 50 000 евро от друг строителен предприемач, за да администрира подадени заявления за изменение на общ и подробен

устройствени планове в парк „Арпезос-юг“ в Кърджали и тяхното последващо съгласуване като главен архитект.

Пловдивският апелативен съд приема, че деянието е извършено чрез изнудване, посредством злоупотреба със служебно положение и подкуп в големи размери, съобщиха от съда.

Подсъдимият е лишен още от право да заема длъжността „главен архитект“ в общинска администрация са срок от 11 години, както и да упражнява професията „архитект“ за същия срок.

Запартов ще заплати в полза на държавата получената сума от 38 000 лв.

С присъдата вторият подсъдим З. П., е признат за виновен като помагач в едно от деянията, относно поискания подкуп от 50 000 евро, и е осъден на 4 години лишаване от свобода и глоба в размер на 8 000 лв.

Първоначално подсъдимият Делин Запратов е бил признат за виновен само по едно от повдигнатите обвинения от Кърджалийския окръжен съд и осъден на 4 години лишаване от свобода и без право да упражнява професията за срок от 5 години.

Подсъдимият З. П. е бил оправдан по повдигнато обвинение от първоинстанционния съд.

Пловдивският апелативен съд разпита отново управителят на една от строителните фирми, двама свидетели и въз основа на събраните доказателства прие, че подсъдимите са осъществили деянията, в които са обвинени.

Присъдата може да бъде обжалвана по реда на касационното производство пред ВКС.