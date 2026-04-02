Зам.министър Радуловска: Разделянето на ВСС на 2 колегии не доведе до очаквания резултат да е независим и политически неутрален

Магистрати непрекъснато сигнализират за натиск и зависимости

„Откакто ние сме в Министерството на правосъдието, непрекъснато получаваме сигнали и от магистрати, и от адвокати, и от граждани, които ни дават информация за конкретни зависимости и за натиск върху магистрати . Имаме работна група, в която участват много магистрати, прокурори и съдии и които не само ни съобщават за външен натиск, но и за много тежък системен проблем с вътрешния натиск върху тях„.

Това заяви пред БНР заместник правосъдният министър Таня Радуловска.

По думите ѝ са обособени работни групи, които ще създадат нов механизъм за защита на магистратите от тези форми за нерегламентирано влияние върху тях. При вътрешен натиск единствено публичността защитава магистрата, категорична бе тя.

„Страх със сигурност съществува в системата на прокуратурата, но мисля, че все повече хора осъзнават, че единствено осветляването на тези зависимости и влияния са начинът да се изчисти системата от тях и сме с надежда, че само осветляването ще помогне да се върви в тази посока“.

„И като магистрат, и като адвокат, и като част от политическия кабинет на министъра на правосъдието виждам едно непрозрачно управление на съдебната система – такова, каквото не може да предизвика доверие в гражданина или в професионалиста“, подчерта Радуловска.

По думите ѝ решенията не се вземат по начина, по който би трябвало. „Висшият съдебен съвет е всичко друго, освен това, което той трябва да бъде според Конституцията и според закона. По никакъв начин няма видимост да е независим, нито да е политически неутрален орган„, обясни тя и добави:

„Тези непрозрачни избори на административни ръководители, без да е ясно защо се предпочита един кандидат – дори напротив – въпреки че има данни в публичното пространство за зависимости и за външно влияние върху някои кандидати, но въпреки това те биват избирани, е абсолютно необяснимо нито за професионалистите, нито за гражданите“.

За разделението на ВСС на две колегии

Според Радуловска, разделянето на ВСС на 2 колегии не е довело до очаквания резултат – ВСС да действа като независим орган, който е освободен от политическите влияния и от различни други форми на външен натиск.

“ Този ВСС изглежда абсолютно делегитимиран, в невъзможност да вземе някакви действително разумни решения за управлението на съдебната система. Като че ли през последните години членовете му са отвикнали на активно участие на представителите на Министерство на правосъдието в дейността му и по някакъв начин нашата активност, защото ние не просто присъстваме там, а задаваме въпроси и искаме да осъществим това взаимодействие, което считаме, че е наложително и което е съобразено с конституционно установените правомощия на министъра на правосъдието, ги разстройва“, коментира заместникът на правосъдния министър.

Тя изтъкна, че единственото, което се изисква от тях, е да приложат закона, който е ясен, и да изберат изпълняващ функциите главен прокурор, след като изтече срокът, в рамките на който г-н Сарафов можеше да упражнява тези функции.

По думите ѝ прокурорската колегия на ВСС отказва да приложи закона и

действа уронващо престижа на съдебната власт.

„Защо представителите на прокурорската колегия, както и някои представители на Народното събрание в съдийската колегия прокарват тази идея – не можем да отговорим по никакъв друг начин, освен че не е по вътрешно убеждение. Прокурорската колегия винаги се съобразява с това кой е действащият в момента главен прокурор и с политическото влияние върху него„.

За искането на правосъдния министър за дисциплинарното уволнение на Борислав Сарафов, Радуловска коментира:

„Точно в момента ние искаме ВСС да оцени качеството на дейността на г-н Сарафов откакто той е завладял заеманата от него длъжност. Министърът поиска да бъде избран нов изпълняващ функциите главен прокурор с аргументите, че е изтекъл срокът, в който Сарафов може да заема тази длъжност и неговите правомощия са прекратени по силата на закона – така, както приема и Върховният касационен съд в решенията си, както и че Сарафов не се справя с упражняваните от него функции по начина, по който се очаква от един главен прокурор да действа в ситуацията, в която се намира съдебната власт в момента.

Висшият съдебен съвет обаче отказа да разгледа тези аргументи, отказа да разгледа основните аргументи, че г-н Сарафов на практика нарушава и застрашава авторитета на съдебната власт.

Точно затова единственият начин да се произнесат по тези въпроси, е да бъдат сезирани с искане да разгледат дисциплинарно производство срещу Сарафов като обикновен прокурор„. Тя допуска, че биха го защитили, но искането е допустимо.

Източник БНР