Качаунова и Екимджиев за шоуто на Джуджетата в прокуратурата: Нивото на цинизъм е безпрецедентно

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Европрокуратурата трябва да защити Теодора Георгиева от натиск и заплахи Министърът да ограничи достъпа на Борислав Сарафов до кабинета

Ние смятаме, че сигурността на Теодора Георгиева е застрашена и има достатчъно основания тя да бъде гарантирана извън България. Това заяви адв. Адела Качаунова в предването „Честно казано“, водено от Сашо Диков.

„Това могат да направят европейските структури и аз очаквам те да се отнесат достатъчно сериозно към тези сигнали, защото имат не един и два за състоянието на българската прокуратура“, добави тя.

„Изземването на разследането ще е много силен сигнал за положението, в което ние се намираме“, смята. Качаунова. Надяваме се да срещнем здрав разум и разбирателство, изтъкна адв. Михаил Екимджиев, който изрази скептицизъм, че това може да се случи.

Двамата адвокати бяха поканени да коментират писмото на 6-те НПО до седем европейски институции през седмица с шест искания. Те се обърнаха и към Европейската прокуратура да поеме разследване по твърденията на българския прокурор Теодора Георгиева за заплахи и натиск.

Известно е, че Русинова иззе преписката срещу Русинова и на практика блокира обективно разследване по сигнала на българския европрокурор, че е заплашвана по повод рзследването по делото „Чирен“ за изтичане на милиарди и не само.

Не е добър атестат за Европейската прокуратура, че след отстраняване на българския европрокурор, една година това разследване е замръзнало, заяви Екимджиев.

Казусът е безпрецедентен

Адвокатът обърна внимание на два предвидими проблема“, с които може да се сблъска поисканото съдействие.

С първия подобен проблем се сблъскахме пред ЕСПЧ, когато ги сезирахме с казуса на Явор Златанов. Оказа се, че не малка част от европейсските съдии, коита са разглеждали делота, са отказали да повярват, че такаво нещо може да се случи в държава члена на Съвета на Европа през 21 век

И заради това жалбата беше препратена да се изчерта някакви въображаеви вътрешни средства – абсолютно негодни и неефективни, посочи адвокатът.

На второ място, продължи той, ако случайно вземат, че повярват, тогава се задейства един бюрократичен механизъм и самосъхранителен ефект –

те се гнусят от такива неща, отбеляза Екимджиев.

Няма никакъв ентусиазъм и възрожднески устрем да се опитат да ни помогнат. Това е една бюрокрация, която до голяма степен е самодостатъчна и неочаквам бързи и решителни мерки от тяхна страна.

Но въпреки това ние сме длъжни да направим това, което с колегата Качаунова и още няколко неправителствени организации направихме. Другото е каза той, да седим

като кротки идиоти и да гледам сеира на шоуто на джуджетата и на Сарафов.

Надяваме се все пак да срещнем здрав разум и разбирателство, изтъкна Екимджиев

Шапка невидимка

Двамата адвоките не подминаха мълчанието на прокуратурата по скандалите, натворени от нейни най-висши поркурори.

На въпрос на водещия как може да бъде коментиран факта, че няколко дни след информацията на вътрешния министър, че градският прокурор на София Емилия Русинова е преминавала границата в една кола с известния брокер на влияние в съдебната система Петьо Еврото, а прокуратурата продължава да мълчи,

Адела Качаунова отговори: Отговор има и той е в нападките срещу Емил Дечев, който си върши добре работат като вътрешен министър.

Започнаха дори да нападат Дечев с негови лични семейни въпроси. В парламента бяхме крайно изненадани от неприятни неща, изнесени от приближените до Делян Пеевски депутати от ИТН. Става дума за едно малко дете, което не бива по никакъв начин да влиза в новините, предупреди правозатникът Качаунова.

По същество обаче отговор няма ( за скандала „Русинова – Еврото“б.р.) няма и да има, защото това ръководство на прокуратурата ще уличи само себе си, заключи Качаунова.

Емилия Русинова прави онова, което й казват – да си сложи шапка невидимка , да стои там и да се прави, че не вижда и не чува нищо, коментира Екимджев.

Това е следващо ниво на арогантност в действията на превзетата държава.

Адвокатът напомни, че в сходна ситуация преди повече от дедет години, тогавашният градски прокурор Николай Кокинов, „мазнейки се“ на тогавашиня премиер Бойко Борисов в един записан разговор в Банкя по повод Сотир Цацаров, каза на Борисов: Не ми се подсмихвай, ти си го избра!

За тази невинна от сегашна гледка точка реплика срещу Кокинов бе образуавано дисциплинарно производство и той беше отстранен от поста градски прокурор.

Само че оттогава минаха повече от десет години и нивото на цинизъм и демонстрацията на завладяната държава стана абсолютно арогантно. Тези хора

изпитват някакво перферзно и садистично удоволстве да показват, че не им пука,

че могат да бъдат над закона и над Конституцията, изтъкна Екимджиев.

Да им отнемем предимството

И колкото ние да се гневим и да се занимаваме с процедури, които инициира правосъдният министър Андрей Янкулов, те ще си прават това което им е кеф, смята той.

Завладяната държава е като завладяна крепост, чиито оръжия и укрепления се обръщат срещу хората, които са ги построили за защита. Ние трябва да разрушаваме стените, които вече работят срещу самите нас. Екимджиев е категорични, че са необхдиим по резки действия.

Аз също бих призовал Андрей Янкулов, вместо да се занимава с обречени процедури, просто

да ограничи достъпа на Борислав Сарафов до кабинета.

Това може да направи и министър Дечев, каза Екимджиев.

„Нека да започне с техните средства, защото формалния силов ресурс в момента е в нас, в тези които държим на правовата държава и на върхоенството на закона, а те просто демонстрират как с мафиотски правила печелят предимство, защото са извън закона“.

Андрей Янколов казва, че възстановява правопорядъка, но нека по отношене на самозванеца (Сарафов б.р.) покаже по – решителни действия, за да не оставят хората с впечатление, че от всеки негов опит да предизвика сериозно решение на ВСС, печели Пеевски, обобщи адв. Екимдижев.

