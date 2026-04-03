Качаунова и Екимджиев за шоуто на Джуджетата в прокуратурата: Нивото на цинизъм е безпрецедентно

De Fakto 03.04.2026

Европрокуратурата трябва да защити Теодора Георгиева от натиск и  заплахи

Министърът  да ограничи достъпа на  Борислав Сарафов до кабинета

 

  Ние смятаме, че сигурността на Теодора Георгиева е застрашена и има достатчъно  основания  тя  да бъде гарантирана извън България.  Това заяви адв.  Адела Качаунова в предването  „Честно казано“, водено от Сашо Диков.

„Това могат да направят европейските структури и аз очаквам те да се отнесат достатъчно сериозно към тези сигнали, защото  имат не един и два за състоянието на българската прокуратура“,  добави тя.

Изземването на разследането ще е много силен сигнал за положението, в което ние се намираме“, смята. Качаунова.  Надяваме се  да срещнем здрав разум и разбирателство, изтъкна адв. Михаил Екимджиев, който изрази скептицизъм, че това може да  се случи.

Двамата адвокати бяха поканени да коментират  писмото на 6-те НПО до  седем европейски институции през седмица с шест искания. Те се  обърнаха и   към Европейската прокуратура   да поеме разследване по  твърденията  на българския  прокурор Теодора Георгиева за заплахи и натиск.

Известно е, че Русинова  иззе преписката срещу  Русинова и на практика  блокира  обективно разследване по  сигнала на българския европрокурор, че е заплашвана по повод рзследването по делото „Чирен“ за изтичане на милиарди и не само.

Не е добър атестат за Европейската прокуратура, че  след отстраняване на българския европрокурор, една година това разследване е замръзнало,  заяви  Екимджиев.

   Казусът  е  безпрецедентен

Адвокатът обърна внимание на два предвидими проблема“, с които може да се сблъска поисканото съдействие.

С първия подобен проблем се сблъскахме  пред ЕСПЧ, когато ги сезирахме с казуса на Явор Златанов. Оказа се, че не малка част от европейсските съдии, коита са разглеждали делота, са отказали да повярват, че такаво нещо може да се случи в държава члена на Съвета на Европа през 21 век 

И заради това  жалбата беше препратена да се изчерта някакви въображаеви вътрешни средства  – абсолютно негодни и неефективни,  посочи  адвокатът.

На второ място, продължи той,  ако случайно вземат, че  повярват, тогава се задейства един бюрократичен механизъм и самосъхранителен ефект –

те  се гнусят от такива неща, отбеляза Екимджиев. 

Няма  никакъв ентусиазъм и възрожднески устрем да се опитат да ни помогнат.  Това е една бюрокрация, която до голяма степен е самодостатъчна и  неочаквам бързи и решителни мерки от тяхна страна.

Но въпреки това ние сме длъжни да направим това, което с колегата Качаунова и още няколко неправителствени организации направихме.  Другото е каза той,  да седим

като кротки идиоти и да гледам сеира на шоуто на джуджетата и на Сарафов.

Надяваме се все пак  да срещнем здрав разум и разбирателство, изтъкна Екимджиев

 Шапка невидимка

Двамата адвоките не подминаха  мълчанието на прокуратурата по скандалите,   натворени от  нейни най-висши поркурори.

На въпрос на водещия как може да бъде коментиран факта, че няколко дни след информацията на вътрешния  министър,  че градският  прокурор на София Емилия Русинова е преминавала границата в една кола  с известния брокер на влияние  в съдебната система  Петьо Еврото,  а прокуратурата продължава да мълчи,

Адела Качаунова отговори:  Отговор има и той е в нападките срещу Емил Дечев, който си върши добре работат като вътрешен министър.

Започнаха дори да нападат  Дечев с негови лични семейни въпроси.  В парламента бяхме крайно изненадани от неприятни неща, изнесени от приближените до  Делян Пеевски депутати от ИТН.  Става дума за едно малко дете, което не бива по никакъв начин да влиза в новините, предупреди правозатникът Качаунова.

По същество  обаче отговор няма ( за скандала „Русинова – Еврото“б.р.)  няма и да има,  защото това ръководство на прокуратурата ще уличи само себе си, заключи Качаунова.

Емилия Русинова прави онова, което й казват – да си сложи шапка невидимка , да стои там и да се  прави, че не вижда и не чува нищо, коментира  Екимджев.

Това е следващо ниво на арогантност в действията на превзетата  държава.

Адвокатът напомни, че в сходна  ситуация преди повече от дедет години, тогавашният градски прокурор Николай Кокинов,  „мазнейки се“  на тогавашиня премиер Бойко Борисов в един записан разговор в Банкя по повод Сотир Цацаров, каза на  Борисов:  Не ми се подсмихвай, ти си го избра!

За тази невинна от сегашна гледка точка реплика срещу Кокинов бе образуавано дисциплинарно производство и той беше отстранен от поста  градски прокурор.

Само че оттогава минаха повече от десет години и  нивото на цинизъм и демонстрацията на завладяната  държава стана абсолютно  арогантно. Тези хора

изпитват  някакво перферзно и садистично удоволстве да показват, че  не им пука,

че могат да бъдат над закона и над Конституцията, изтъкна Екимджиев.

 Да им отнемем предимството  

И колкото ние да се гневим и да се занимаваме с процедури, които инициира правосъдният министър  Андрей Янкулов, те ще си прават това което им е кеф,  смята той.

Завладяната държава е  като завладяна крепост, чиито оръжия и укрепления се обръщат срещу хората, които са ги построили за защита.   Ние трябва да разрушаваме стените,  които  вече работят срещу самите нас.  Екимджиев е категорични, че са необхдиим по резки действия.

Аз също бих призовал Андрей Янкулов, вместо да се занимава с обречени процедури, просто

да  ограничи достъпа на Борислав Сарафов до кабинета.

Това може да направи и министър Дечев, каза Екимджиев.

Нека да започне  с техните средства, защото формалния силов ресурс в момента е в нас, в тези които държим на правовата държава и на върхоенството на закона, а те просто демонстрират как с мафиотски правила печелят предимство,  защото са извън закона“.

Андрей Янколов казва, че възстановява правопорядъка,  но нека по отношене на самозванеца (Сарафов б.р.) покаже по – решителни действия,   за да не оставят хората с впечатление, че от всеки негов  опит  да предизвика сериозно решение на ВСС,   печели  Пеевски, обобщи адв. Екимдижев.

